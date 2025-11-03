03/11/2025

«Ունենք բավարար միջուկային զենք՝ աշխարհը 150 անգամ պայթեցնելու համար»․ Թրամփ

Նեթանյահուն դատվում է, և նրա հետ վատ են վարվում, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Մենք պատրաստվում ենք մի փոքր օգնել նրան, քանի որ կարծում եմ, որ դա անարդար է»,- ասել է նա «60 րոպե»-ին։

– Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգն ասել, որ նրանք չեն միանա Աբրահամի համաձայնագրերին առանց երկպետության լուծման։ «Կարծում եմ՝ նա կմիանա։ «Կարծում եմ՝ մենք լուծում կունենանք։ Չգիտեմ՝ դա երկու պետությունների լուծում կլինի, թե ոչ»,- ասել է ԱՄՆ նախագահը։

– «Եթե ես ցանկանամ զինաթափել նրանց, ես դա շատ արագ կանեմ, նրանք կոչնչացվեն, գիտեն դա»,- ասել է Թրամփը «Համաս»-ի մասին։

– «Մենք վերացրեցինք Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցները՝ նրանց գոյատևելու հնարավորություն տալու համար։ Ես լսել եմ, որ նա շատ լավ աշխատանք է կատարում»,- ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը Սիրիայի նախագահ Ահմեդ ալ-Շարաայի մասին։

– Թրամփն ասել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է աշխարհը պայթեցնել 150 անգամ։ «Մենք կփորձարկենք միջուկային զենք, ինչպես մյուս երկրներն են անում։ Ռուսաստանը փորձարկումներ է անում, Չինաստանը փորձարկումներ է անում, բայց նրանք դրա մասին չեն խոսում։ Մենք բաց հասարակություն ենք։ Մենք տարբեր ենք։ Մենք խոսում ենք դրա մասին։ Մենք ունենք բավարար միջուկային զենք՝ աշխարհը 150 անգամ պայթեցնելու համար», – ասել է ԱՄՆ նախագահը։

