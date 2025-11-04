04/11/2025

Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստանից և Ղազախստանից ցորենով բեռնված գնացքը հասել է Հայաստան

infomitk@gmail.com 04/11/2025 1 min read

Հացահատիկով բեռնված գնացքն անցել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի տարածքով, այժմ Հայաստանում է։ 

15 վագոններից կազմված գնացքը Հայաստան է տեղափոխել 1048 տոննա 800 կգ ցորեն։ Անցնելով Վրաստանի սահմանը՝ այն ուղևորվել է Հայաստանի Դալարիկ կայարան։

Հիշեցնենք, օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ղազախստանի նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևի հետ մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, որ Բաքուն վերացրել է Հայաստան բեռների տարանցման բոլոր սահմանափակումները, որոնք գոյություն ունեին արցախյան հակամարտությունից ի վեր։

Դրանից հետո Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը Ֆեյսբուքյան իր էջում գրեց, որ ղազախական ցորենի առաջին խմբաքանակը շուտով կժամանի Հայաստան Ակտաու-Բաքու երթուղով, ապա՝ ադրբեջանական և վրացական երկաթուղիներով։

Այսօր էլ Երևանում անցկացվող միջազգային խորհրդաժողովում ելույթի ժամանակ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «գնահատանքի» խոսքեր էր հղել Ադրբեջանի ղեկավարին՝ դեպի Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումները վերացնելու որոշման համար:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՌԴ-ում ակցիզային հարկի ավելացումը հայ խաղողագործներին խնդրի առաջ է կանգնեցրել

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զեղծարարները լավ պատրաստված են, ներկայանում են որպես ԱԱԾ աշխատակիցներ. Հայրապետյանը զգուշացնում է

30/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«300 դպրոց»-ի խոստումը․ 2025-ը շուտով կավարտվի, սակայն դեռևս իրականացված է ծրագրի 20%-ը

30/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 5-ի աստղագուշակ․ Օրը կարող է բավականին սթրեսային լինել, հատկապես Կարիճների համար

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ձերբակալելո՞վ, կալանավորելո՞վ, գործեր կարելո՞վ, ձեռնասուն դատարաններո՞վ, լողասենյակներում «ժուչոկներ» տեղադրելո՞վ

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այս չարիքը նորից կարող է գլուխ բարձրացնել

04/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նարեկ Կարապետյանի հարցազրույցի համար որևէ լումա չի ծախսվել, հետաքրքրությունը երկկողմանի է եղել

04/11/2025 infomitk@gmail.com