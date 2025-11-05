Զոհրան Մամդանին կընտրվի Նյու Յորքի քաղաքապետ․ Լուսանկար

Զոհրան Մամդանին կընտրվի Նյու Յորքի քաղաքապետ, հաղորդում է MSNBC-ն։
«Զոհրան Մամդանին կլինի Նյու Յորքի հաջորդ քաղաքապետը։ Ինքնահռչակված դեմոկրատ սոցիալիստը հաղթել է անկախ թեկնածու Էնդրյու Կուոմոյին և հանրապետական Քուրթիս Սլիվային», – նշվում է հաղորդագրության մեջ։
Նախնական ոչ պաշտոնական արդյունքների համաձայն՝ դեմոկրատը ստացել է ձայների 50.35%-ը։
Քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավի սկզբում Մամդանին գործնականում անհայտ էր։ Հարցումները նրա վարկանիշը գնահատել են ընդամենը 1%։
Նա ուշադրության է արժանացել երկու շրջան այցելելուց հետո, որտեղ մեծամասնությունը քվեարկել է Դոնալդ Թրամփի օգտին։ Բրոնքսում և Քուինսում նա շփվել է մարդկանց հետ՝ պարզելով նրանց ընտրության պատճառները։ Մամդանին պահել է «Եկեք խոսենք ընտրությունների մասին» գրությամբ ցուցանակ և զբաղվել է պարզ զրույցներով։
Ալեքսանդրիա Օկասիո-Կորտեսի խոսքով՝ դեմոկրատները չեն հանձնվել անցյալ տարի Թրամփի հաղթանակից հետո։ Նոյեմբերի 4-ին կայացած հաջող ընտրություններից հետո կարելի է եզրակացնել. նրանք ուժեղ են և պատրաստ են պայքարելու։
Բաց մի թողեք
Ամերիկյան Դեմոկրատները հաղթել են նահանգապետերի և քաղաքապետերի ընտրություններում. Լուսանկար
ԵՄ-ն «դեղին քարտ» է ցույց տվել Կիևին
Շատ լավ առաջընթաց է գրանցվում սեփական հեռահար զենքի արտադրության գործում