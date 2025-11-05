05/11/2025

ՔԿ ղեկավարը հրաժարվեց ԱԺ պատգամավորի նվերից, ասաց՝ ես դրա իսկականն ունեմ․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 05/11/2025 1 min read

ՀՀ Քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը այսօր խորհրդարանում մասնակցում է եկող տարվա բյուջեի նախագծի քննարկմանը եւ խայտառակ պատասխաններ հնչեցնում ընդդիմադիր պատգամավորների հարցադրումներին՝ հիմնավորելով  այն կասկածները, որ կատարում է բացառապես Փաշինյանի հրահանգը:

Ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի հարցն էլ Փարաքարի համայնքապետի սպանությանն էր վերաբերում, հարցը տալուց հետո Թովմասյանը Պողոսյանին անակնկալի բերեց ,ասելով, որ նվեր ունի իր համար եւ օդում թափահարեց ձեռնաշղթա:

Պատգամավորը ՔԿ ղեկավարին ասաց․ «Քանի որ շատ եք սիրում մարդկանց կալանքի տանել, այս ձեռնաշղթան թող պահի իր մոտ եւ ամեն անգամ, երբ կալանքի համար միջնորդություն ներկայացնի, թող այս ձեռնաշղթային նայելով երկար մտածի՝ արդյոք արժե տվյալ մարդուն կալանքի տանել»:

Նիստը վարող Վլադիմիր Վարդանյանը միջամտեց, թե ԱԺ -ն ֆլեշմոբերի տեղ չէ եւ պաշտոնյան էլ իրավունք չունի նվեր ստանալ, սակայն Թովմասյանն ասաց, որ այն էժան է: Արթուր Պողոսյանն էլ հրաժարվեց նվերից՝ ասելով, որ դրա իսկականն ունի։

