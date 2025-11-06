06/11/2025

Թրամփը հունից հանել է Պուտինին ու պատասխան ստացել

Նախօրեին ՌԴ նախագահը ՌԴ ԱԽ արտակարգ նիստ է հրավիրել:

Ինչպես հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները, ԱԽ նիստում Վլադիմիր Պուտինը, նկատի առնելով անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրումը, հրամայել է սկսել հնարավոր միջուկային զենքի փորձարկումների նախապատրաստական ​​աշխատանքները:

Պետության ղեկավարը հանձնարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը, պաշտպանության նախարարությանը, հատուկ ծառայություններին և «համապատասխան քաղաքացիական գերատեսչություններին» անել հնարավոր ամեն ինչ լրացուցիչ տեղեկատվություն հավաքելու համար։

«Անվտանգության խորհրդում անցկացնել այս տեղեկատվության վերլուծություն և ներկայացնել համակարգված առաջարկներ միջուկային զենքի փորձարկումների նախապատրաստման աշխատանքների հնարավոր մեկնարկի վերաբերյալ», – եզրափակել է պետության ղեկավարը։

Նա հավելել է, որ սպասում է գերատեսչությունների զեկույցին։ ԱԴԾ տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը խնդրել է նախագահին ԱԽ անդամներին որոշ ժամանակ տալ միասնական որոշման հասնելու համար, քանի որ իրավիճակը շատ լուրջ և բարդ է։

ԱԽ նիստի սկզբում Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հարցրել է Պուտինին Ռուսաստանի գործողությունների մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից միջուկային փորձարկումների վերսկսման մասին հայտարարությունից հետո։

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անդրեյ Բելոուսովը Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի նիստում կոչ է արել անհապաղ նախապատրաստվել միջուկային փորձարկումների՝ ԱՄՆ գործողությունների լույսի ներքո։

