Նիկոլի պատարագի ժամանակ սարկավագներից մեկը ուշաթափվել է, նրան բռնել է ՔՊ-ական կեղծ դպիրը․ Տեսանյութ

Այսօր Թալինի սբ. Աստվածածին եկեղեցում կմասնակցի Տեր Թադե Թախմազյանի ձեռամբ մատուցվում է պատարագին, որին ներկա է Նիկոլ Փաշինյանը և իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ։
Պատարագի ժամանակ սարկավագներից մեկը ուշաթափվեց։
Թալինի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում պատարագի մասնակցելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցերի իր էջերում հայտնել է, որ մի շարք նվիրված ու երիտասարդ հոգեւորականների տեսնելով՝ ավելի է սիրում մեր եկեղեցին:
Վարչապետի խոսքով՝ հաճելի է տեսնելը, որ երիտասարդ հոգևորականները փորձությունների պահին ամուր կանգնած են միմյանց կողքի: Նրանք, ըստ վարչապետի, եկեղեցու իրական նվիրյալներն են:
Հետաքրքիր է, նա դրանց թվում արդյոք ի նկատի ունի նաև պարանոցին նակոլկայով համակուսակից կեղծ դպիրին, թե՝ միևույնույն է, ով կարևորը խորանում շարժվում է ․․․
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը սկսել է իր աշխատասենյակ «բերման ենթարկել» մարզպետներին, որտեղ է հոգնայի փուչիկը
Հավանական եմ համարում, որը ՀԷՑ-ը կզրկվի լիցենզիայից․ Ռոմանոս Պետրոսյան
Փեզեշքիանը չի բացառել, որ առաջիկա օրերին Թեհրանից բնակչության խոշոր տարհանում կսկսվի