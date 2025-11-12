Արտաքին հետախուզական ծառայությունը (ԱՀԾ) ռուսական հացահատիկից հրաժարվելու Հայաստանի ծրագրերը անվանել է «Երևանի համբույր»։
Քաղաքական պատճառներով Հայաստանը ցանկանում է հրաժարվել ռուսական հացահատիկից՝ հօգուտ Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող ավելի թանկ ուկրաինական հացահատիկի։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը (ԱՀԾ) այս ծրագրերը անվանել է «Երևանի համբույր», որը նման է Հուդայի համբույրին, գրում են ռուսական լրատվամիջոցները:
Միևնույն ժամանակ, ըստ ԱՀԾ-ի, Եվրամիությունը դեռևս քննարկում է հացահատիկի համար վճարելու հարցը, քանի որ դա պետք է արվի «մշտական հիմունքներով»։
Սակայն Բելգիան ներկայումս հրաժարվում է թույլատրել սառեցված ռուսական ակտիվներից միջոցների դուրսբերումը։
«Հիմա հայերը «ցանկանում են ազատվել Մոսկվայից» և օգնել Ուկրաինային՝ «անկախ» երկրից գնելով անհրաժեշտ հացահատիկի մի մասը», – հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը։ Իր հերթին, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ երկիրը չի պատրաստվում հրաժարվել ռուսական հացահատիկից։
Բաց մի թողեք
Ալիևը փաստացի տոնել է Հարավային Կովկասից Ռուսաստանի հեռացումը
ԱՄՆ-ը մերձավորարևելյան քաղաքականության հաջողությունը նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման համատեքստում
ԵԱՏՄ-ն արագորեն դարձել է դինամիկ զարգացող կազմակերպություն. Օվերչուկ