Դերասանուհի, մոդել, հաղորդավարուհի Լուսինե Թովմասյանը լույս աշխարհ է բերել իր երրորդ երեխային։
«Դե ինչ… հիմա արդեն կարող եք պաշտոնապես շնորհավորել ինձ։ երեք հրաշք երեխաների մայրիկ եմ
Սա անհավատալի երջանկություն է, որի համար անսահման շնորհակալ եմ կյանքին …..»,-գրել է նա։
