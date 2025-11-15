15/11/2025

Լուսինե Թովմասյանը լույս աշխարհ է բերել իր երրորդ երեխային

infomitk@gmail.com 15/11/2025 1 min read

Դերասանուհի, մոդել, հաղորդավարուհի Լուսինե Թովմասյանը լույս աշխարհ է բերել իր երրորդ երեխային։

«Դե ինչ… հիմա արդեն կարող եք պաշտոնապես շնորհավորել ինձ։ երեք հրաշք երեխաների մայրիկ եմ

Սա անհավատալի երջանկություն է, որի համար անսահման շնորհակալ եմ կյանքին …..»,-գրել է նա։

