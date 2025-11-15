15/11/2025

Վրաստանի արևմատմետ ՀԿ-ները տեղափոխվել են Հայաստան

infomitk@gmail.com 15/11/2025 1 min read

Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը գրում է․

«Քիչ առաջ Վրաստանից տեղեկություններ ստացա, որ վրացական որոշ արևմտամետ հասարակական կազմակերպություններ, որոնք չեն կարողանում գրանցվել Վրաստանում, ինչպես նաև գործիչներ, որոնք իրենց հայրենիքում լավ չեն զգում, որովհետև հայրենիքն սկսել է լավ չծառայել իրենց գրանտատուների շահերին, չվել են Հայաստան և Հայաստանում ջերմ ընդունելության արժանացել իշխանական մակարդակով։

Ինձ ասացին, որ նրանց կամ գրանցել են կամ պատրաստվում են գրանցել Հայաստանում։ Տեղեկություն ստացա նաև, որ դա արդեն լարվածություն է առաջացրել միջպետական հարաբերություններում։

Իմ լրագրող ընկերներին, հատկապես հետազոտական լրագրության մասնագետներին, խնդրում եմ զբաղվել էս հարցով։ Եթե սա համապատասխանում է իրականությանը, սա լուրջ հանրային քննարկման առարկա պիտի դառնա»։

