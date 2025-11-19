Կալասը կարծում է, որ Ուկրաինայի հարցում Չինաստանի վրա Եվրամիության ճնշման հնարավորությունները սահմանափակ են

ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը կարծում է, որ Եվրամիության խորը տնտեսական կապերը Չինաստանի հետ սահմանափակում են Բրյուսելի հնարավորությունները՝ ճնշում գործադրելու Պեկինի վրա՝ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում նրա դիրքորոշման համար:
Բրյուսելում գործակալության կողմից անցկացված միջոցառման ժամանակ Կալասը հայտարարել է, որ Չինաստանը «կարող է նաև վնաս հասցնել, և սա է խնդիրը»։«Եթե դուք պատրաստ չեք վճարել այն գինը, որը նրանք ձեզ պարտադրում են, ապա դժվար կլինի գործել», – հավելել է եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։
Կալասի խոսքով՝ «Չինաստանը շատ խելացի է գործել՝ իրապես ամրապնդելով իր աշխարհաքաղաքական ազդեցությունը», և ԵՄ-ն «կվճարի», եթե սկսի հետապնդել Չինաստանին և պատժամիջոցներ սահմանի նրա դեմ։ Կալասը կոչ է արել դաշնակիցներին համատեղ դիմակայել Չինաստանին՝ նշելով, որ Պեկինի գործողությունները վերաբերում են նաև ԱՄՆ-ին, Մեծ Բրիտանիային, Ավստրալիային, Ճապոնիային և այլ երկրների։ «Խնդիրն այն է, որ մենք միասին չենք գործում», – հավելել է նա։
Bloomberg-ը հիշեցնում է, որ Բրյուսելը փորձում է ստիպել Պեկինին այլևս չօգնել Մոսկվային պատժամիջոցներից խուսափելու հարցում։ Գործակալությունն ընդգծում է, որ հոկտեմբերին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթում հայտնվել է չինական 12 ընկերություն։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն գաղտնի մշակում է Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու նոր ծրագիր
Մի ընտանիքի առեղծվածային մահվան պատմություն․ Լուսանկար
Վրաստանը կարո՞ղ է նպաստել Հայաստանի և Իսրայելի հարաբերությունների սկզբունքային բարելավմանը