Եվրամիությունը չի մասնակցել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման ԱՄՆ-ի առաջարկած ծրագրի մշակմանը

Եվրամիությունը չի մասնակցել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման ԱՄՆ-ի առաջարկած ծրագրի մշակմանը։

Այս մասին հայտնել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը՝ Բրյուսելում Միության երկրների ԱԳ նախարարների նիստի մեկնարկից առաջ:

Կալասը հավելել է, որ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն Միացյալ Նահանգների կողմից մշակվող՝ ուկրաինական կարգավորման ծրագիրը:

