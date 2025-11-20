Եվրամիությունը չի մասնակցել Ուկրաինայում հակամարտության կարգավորման ԱՄՆ-ի առաջարկած ծրագրի մշակմանը։
Այս մասին հայտնել է ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը՝ Բրյուսելում Միության երկրների ԱԳ նախարարների նիստի մեկնարկից առաջ:
Կալասը հավելել է, որ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն Միացյալ Նահանգների կողմից մշակվող՝ ուկրաինական կարգավորման ծրագիրը:
