21/11/2025

Սիսիանում գիշերվա և ցերեկվա միջև շուրջ 30 աստիճան ջերմաստիճանի տարբերություն կա. Սուրենյան

infomitk@gmail.com 21/11/2025

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրառում է կատարել:

«Սիսիան, անցած գիշեր -8, այսօր ցերեկը +22 աստիճան։ Շուրջ 30 աստիճան ջերմաստիճանի տարբերություն գիշերվա և ցերեկվա ջերմաստիճանի միջև»,- գրել է Սուրենյանը:

