23/11/2025

Ինչ եղանակ է սպասվում Հայաստանում

infomitk@gmail.com 23/11/2025 1 min read

Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 23-27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, լուսադեմին Արարատյան և Շիրակի դաշտում սպասվում է կարճատև մառախուղ:

Քամին հարավարևմտյան՝ 2-5 մ/վ:

Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 23-ի ցերեկային ժամերին Լոռիում, Տավուշում և Սյունիքում աստիճանաբար կբարձրանա ևս 1-2 աստիճանով, մնացած շրջաններում Էապես չի փոխվի։

Երևանում նոյեմբերի 23-27-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոյեմբերի 24-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են որոշ հիասթափություններ բիզնեսում

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկո՛լ, ներսում քո ժողովրդին հաղթում ես ուժով, դրսում՝ միայն կուզիկություն. Տեր Եփրեմը բաց նամակով դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ահա այսպես են uպանում հայկական ֆուտբոլը․ Սանդրո Պերկովիչ. Լուսանկար

23/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է անում ԵՄ-ն Սևանա լճի պաշտպանության համար․ Լուսանկար

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբերի 24-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են որոշ հիասթափություններ բիզնեսում

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զզվելի է շոշափել, թե կարիերիզմն ինչ այլանդակ ձևեր ու տեսք է ստացել մեր օրերում

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորեն Ղազարյանի կնոջն ու դստերը սպանողը վերջապես ձերբակալվել է․ Լուսանկարներ

23/11/2025 infomitk@gmail.com