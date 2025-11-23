23/11/2025

Քննադատել է Թրմափի խաղաղության պլանը քննադատողներին

infomitk@gmail.com 23/11/2025

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ամերիկյան նոր պլանի քննադատները պարզապես չեն հասկանում տեղում տիրող իրավիճակը։

Նա շեշտել է, որ ցանկացած խաղաղության պլան պետք է ընդունելի լինի ինչպես Մոսկվայի, այնպես էլ Կիեւի համար։

«Ցանկացածը, ով քննադատում է խաղաղության համաձայնագիրը, որի վրա աշխատում է վարչակազմը, կամ սխալ է հասկանում այն կամ սխալ է պատկերացնում կրիտիկական իրողությունները տեղում»,- ասել է Վենսը եւ ընդգծել, որ ցանկացած պոտենցիալ պլան պետք է նվազագույնի հասցնի հակամարտության վերսկսման հավանականությունը։

Վենսը հավելել է, որ կա խաբկանք, թե ֆինանսավորման, սպառազինությունների ավելացումը, կամ սանկցիաների ընդլայնումը ԱՄՆ կողմից կարող է բերել Ուկրաինայի արագ հաղթանակին։

