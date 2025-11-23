Քննադատել է Թրմափի խաղաղության պլանը քննադատողներին

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտարարել է, որ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման ամերիկյան նոր պլանի քննադատները պարզապես չեն հասկանում տեղում տիրող իրավիճակը։
Նա շեշտել է, որ ցանկացած խաղաղության պլան պետք է ընդունելի լինի ինչպես Մոսկվայի, այնպես էլ Կիեւի համար։
«Ցանկացածը, ով քննադատում է խաղաղության համաձայնագիրը, որի վրա աշխատում է վարչակազմը, կամ սխալ է հասկանում այն կամ սխալ է պատկերացնում կրիտիկական իրողությունները տեղում»,- ասել է Վենսը եւ ընդգծել, որ ցանկացած պոտենցիալ պլան պետք է նվազագույնի հասցնի հակամարտության վերսկսման հավանականությունը։
Վենսը հավելել է, որ կա խաբկանք, թե ֆինանսավորման, սպառազինությունների ավելացումը, կամ սանկցիաների ընդլայնումը ԱՄՆ կողմից կարող է բերել Ուկրաինայի արագ հաղթանակին։
