Թե ինչու ՀԵՑ-ը զրկվեց լիցենզիայից․ Նարեկ Կարապետյան․ Տեսանյութ

Չնայած Ստոկհոլմի Արբիտրաժի որոշմանը, ՀԾԿՀ-ն ճնշման տակ լինելով վերցրեց ՀԷՑ-ի լիցենզիան։
Դրանից հետո ես հայտարարություն արեցի, ասացի, որ ՀԷՑ-ը այս մարդկանց պետք է որպեսզի Քաջարանի պղնձամոլիբտենայինի պես դառնա ՔՊ-ն ֆինանսավորող ևս մեկ կառույց։
Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում հայտարարել է Նարեկ Կարապետյանը։
Նրա խոսքով իշխանություններին չի հետաքրքրում ոչ տնտեսական վիճակը, ոչ տնտեսության համբավը, ոչ էլ միջազգային արբիտրաժը։
