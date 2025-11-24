24/11/2025

Թե ինչու ՀԵՑ-ը զրկվեց լիցենզիայից․ Նարեկ Կարապետյան․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 24/11/2025 1 min read

Չնայած Ստոկհոլմի Արբիտրաժի որոշմանը, ՀԾԿՀ-ն ճնշման տակ լինելով վերցրեց ՀԷՑ-ի լիցենզիան։

Դրանից հետո ես հայտարարություն արեցի, ասացի, որ ՀԷՑ-ը այս մարդկանց պետք է որպեսզի Քաջարանի պղնձամոլիբտենայինի պես դառնա ՔՊ-ն ֆինանսավորող ևս մեկ կառույց։

Այս մասին ֆեյսբուքյան իր էջում հայտարարել է Նարեկ Կարապետյանը։

Նրա խոսքով իշխանություններին չի հետաքրքրում ոչ տնտեսական վիճակը, ոչ տնտեսության համբավը, ոչ էլ միջազգային արբիտրաժը։

Մանրամասները՝ տեսանյութում

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ է անում ԵՄ-ն Սևանա լճի պաշտպանության համար․ Լուսանկար

23/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կին ձեռներեցների ներուժը տնտեսության ոլորտում ակտիվանում է․ Լուսանկարներ

22/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է ձայնամեկուսացումը և ինչի՞ համար է կարևոր

22/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ը և Ուկրաինան Ժնևում կայացած բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ համատեղ հայտարարություն են ընդունել

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հանդես է եկել հայտարարությամբ

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մինչ հիմա ինձ համար մեծ գաղտնիք է՝ դա Ռուբե՞նն է ջնջել, թե՞ ադրբեջանցիք․ Գլումով

24/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգներից «պահանջում է Ուկրաինայի համար անվտանգության երաշխիքներ սահմանել…»

24/11/2025 infomitk@gmail.com