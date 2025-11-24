24/11/2025

Նստացույց է սկսվում՝ դատախազության շենքի դիմաց Լիդյա Մանթաշյանի ազատ արձակման պահանջով

24/11/2025

Դատախազության շենքի դիմաց Լիդյա Մանթաշյանի ազատ արձակման պահանջով նստացույց իրականացնող Արման Պետրոսյանը ճեպազրույցում հայտարարեց, որ հանրային լայն մասնակցությունը կարող է նշանակալի ազդեցություն ունենալ գործընթացի վրա։

Նրա խոսքով՝ եթե քաղաքացիները բարձրաձայնեն իրենց դժգոհությունը և միանան շարժմանը, ապա հնարավոր կլինի ճնշում գործադրել ինչպես դատական համակարգի, այնպես էլ դատախազության վրա՝ որոշումների վերանայման նպատակով։

Պետրոսյանը նշեց, որ պայքարի մեջ մտնելը երբեմն կարող է վախ ներշնչել, բայց վախով ապրելն ապագա չի ապահովում։ «Նույնիսկ եթե վախենում ես, պետք է պայքարել, որովհետև վախը միայն ստրկության կկանգնեցնի։ Ես ընտրել եմ պայքարի ուղին»,- ընդգծեց նա։

Խոսելով դատախազությունից ունեցած ակնկալիքների մասին՝ Պետրոսյանը կոչ արեց ապահովել արդար և օբյեկտիվ մոտեցում։ Նա նաև ընդգծեց, որ գլխավոր դատախազը կին է, և հույս հայտնեց, որ այդ հանգամանքը կնպաստի ճիշտ և հավասարաչափ գնահատականների ձևավորմանը։

