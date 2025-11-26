Կրեմլում հիասթափված են Ուկրաինայի խաղաղության պլանից

Ռուսական կողմը դժգոհություն է հայտնել Ժնևում Կիևի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններից հետո ձևավորված՝ Ուկրաինայի հարցով «խաղաղության ծրագրի» թարմացված տարբերակի կապակցությամբ, հայտնում է Bloomberg-ը։
Գործակալության հրապարակումը տեղի է ունեցել Աբու Դաբիում ԱՄՆ բանակի նախարար Դեն Դրիսկոլի և Ռուսաստանի պատվիրակության հանդիպումների ֆոնին:
Ավելի վաղ ԶԼՄ-ները հայտնել էին, որ Դրիսկոլը մտադիր է ռուսական կողմին ներկայացնել թարմացված փաստաթուղթ, որը պատրաստվել է ամերիկյան «խաղաղության ծրագրի» 28 կետից բաղկացած փաստաթղթի հիման վրա։
Ժնևում տեղի ունեցած խորհրդակցություններից հետո այն կրճատվել է մինչև 19 կետ՝ վերացնելով ամենավիճահարույց դրույթները։
Միաժամանակ, ինչպես ընդգծում է գործակալությունը, Ռուսաստանի ներկայացուցիչները վերանայված տարբերակը համարել են «անհեռանկարային»։
Աղբյուրները Politico-ին հայտնել են, որ «Ուկրաինայի տարածքի հետ կապված այլ զգայուն հարցեր հանվել են ծրագրից։ Առավել վիճահարույց կետերը նախատեսվում է քննարկել ղեկավարության մակարդակով։
