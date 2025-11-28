28/11/2025

Սերգեյ Լավրովը կորել է, թե՝ կորցրել է Կրեմլի բարեհաճությունը

Վերջին շրջանում լրատվամիջոցները, այդ թվում՝ ամերիկյան, շատ են գրում այն մասին, որ ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը չի երևում հանրության առջև, ավելին՝ կորցրել է Կրեմլի բարեհաճությունը:

Եվ ահա ինքը նախարարը վերջապես արձագանքել է. նա հեգնական պատասխան է տվել լրագրողների հարցերին, թե որտեղ էր կորել:

«Ես դեռ մինչև հիմա կորում եմ», – պատասխանել է Լավրովը։

Նախարարի պատասխանի տեսանյութը հրապարակվել է «Կոմերսանտ» թերթի Telegram ալիքում։

Հարցը տրվել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև Կրեմլում կայանալիք բանակցություններից առաջ, որոնց մասնակցում է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։

Ավելի վաղ The Economic Times-ը և The Independent-ը հայտնել են, որ Լավրովը «կորցրել է իր վստահությունը», ինչպես գրել են լրատվամիջոցները, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և նրա ամերիկացի գործընկեր Դոնալդ Թրամփի միջև Բուդապեշտում երկու կողմերի կողմից նախատեսված գագաթնաժողովի «ձախողման» պատճառով։

Կրեմլը բազմիցս հերքել է այս տեղեկատվությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նման տեղեկությունները անվանել է «անհեթեթություն»։ Նա բացատրել է, որ Լավրովը պատրաստվում է իր ամերիկացի գործընկերների հետ հանդիպմանը։ «Նա ունի իր սեփական գրաֆիկը։ Նա ինձ զեկուցել է և ասել, թե ինչ է անելու», – բացատրել է Պուտինը։

Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Լավրովը «աշխատում է» և «նրա հետ ամեն ինչ կարգին է»։

Ավելի վաղ ՌԴ գլխավոր և երկարամյա դիվանագետը չէր մասնակցել Պուտինի անցկացրած ԱԽ մշտական անդամների հրատապ նիստին, ինչը ևս նման ասեկոսեների տեղիք էր տվել:

