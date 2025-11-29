26 տարի Հայ առաքելական եկեղեցին գլխավորած Գարեգին Բ-ն այդ ինչքա՜ն քիչ մեղքեր ունի

Մի քանի հռետորական հարց եմ ուզում տալ էս շաբաթ երեկոյով: Հարցեր, որոնք ողջ օրը պտտվում էին գլխումս.
1. 26 տարի Հայ առաքելական եկեղեցին գլխավորած Գարեգին Բ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն այդ ինչքա՜ն քիչ մեղքեր ունի, այդ ի՜նչ բարեպաշտ ղեկավար է եղել, որ նրա միակ մեղքն Արշակ սրբազանին չպատժելն է, ինչի վրա կառուցված էր Եկեղեցու դեմ ըմբոստացած սրբազանների հայտարարությունը…
2. Ես 30 տարի իրավական գործընթացներին հետևում եմ և չեմ հիշում որևէ փորձաքննություն իրականացնելու նման կայծակնային արագություն` 1 օրում: Օրինակ, ՔՊ-ական նախկին պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանի կինը վրաերթ էր արել, որի հետևանքով տարեց կին էր մահացել, այդ դեպքով վթարի փորձաքննությունն ուղիղ 8 ամիս տևեց: Կարելի՞ է արդյոք հավատալ Արշակ սրբազանին վերաբերող տեսանյութերի փորձաքննության օբյեկտիվությանը` հաշվի առնելով այդ կայծակնային արագությունն ու փորձաքննությունը «զոհի» դեմ շրջելու ջանասիրությունը (վարույթը հարուցված է անձնական կյանք ապօրինի ներխուժման փաստով, այլ ոչ թե` իրակա՞ն են արդյոք տեսանյութերը, որովհետև անկախ նրանից իրական են, թե ոչ` փորձել են մարդու անձնական կյանքը դարձնել հանրային քննարկման առարկա): Եվ արդյո՞ք դա նշանակում է, որ նույն սրբազանները հավատում են- համաձայն են Միքայել ու Բագրատ սրբազաններին, Սամվել Կարապետյանին առաջադրված մեղադրանքների օբյեկտիվության հետ, քանզի վարույթները քննում է նույն Քննչական կոմիտեն:
3. Իրավունք ունի՞ արդյոք 2 երեխաների հայր Կոտայքի սրբազանը Արշակ սրբազանի վերաբերյալ իշխանական արշավն արդարացնել և Մայր Աթոռի դիվանապետին «սրբապիղծ» անվանել` հիմնվելով իշխանության կողմից սարքված ու տարածված ինչ որ տեսանյութերի վրա, որոնցում Արշակ սրբազանի զավակների մասին որևէ փաստացի տվյալ անգամ չկա…և առհասարակ փաստեր չկան
4. Ես բոլորովին հիացած չեմ եղել և չեմ Գարեգին Բ-ի անձով, մենք նախկինում բազմաթիվ հրապարակումներ ենք արել նրա հետ կապված (օրինակ, երբ շինկազմակերպություններին չէին վճարում աշխատանքի դիմաց) բայց ոչ մի մտածող, պարկեշտ հայ մարդ չի կարող եկեղեցին փլուզելու, հոգևորականներին վարկաբեկելու այս գարշելի գործընթացին մասնակցել ու հավանություն տալ: Իսկ Վեհափառը վերջին օրերին և որպես հովվապետ, և որպես մարդ, ասեմ, որ բարձրացել է իմ աչքում, որովհետև չի ենթարկվում անմաքուր մարդկանց շանտաժին… Առհասարակ, զինակիցներիդ պետք է պաշտպանել հրոսակներից ու նրանց հետ զոհվել, այլ ոչ թե զոհաբերել` այն հույսով, որ վիշապը ինչ որ պահի կկշտանա և քեզ չի հոշոտի… Ի դեպ, նույնը պետք է հիշեն եկեղեցուն դավաճանած սրբազանները…
Անպայման գալու է քարերը հավաքելու ժամանակը…
Հ․Գ․ Գրառումիցս րոպեներ անց 10 «սրբազանների» նոր հայտարարությունը հրապարակվեց: Ինչ ասեմ` բացի նողկանքի զգացումից, այլ ապրում չունեմ: Կարծում եմ, Մայր Աթոռն այլևս «կոչեր» հնչեցնելու կարիքը ու ժամանակը չունի: Բոլոր նրանք, ովքեր կարող են մտքի ծայրով ենթադրել, որ սա եկեղեցու բարենորոգմանն է ուղղված, այլ ոչ թե մեր ազգի ողնաշարը վերջնականապես կոտրելու թշնամական ծրագիր է, չարաչար սխալված կլինեն…
Արմինե Օհանյանի ֆեյսբուքյան էջից
