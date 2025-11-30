Ի՞նչ է դաշնակիցը, եւ ո՞րն է ապագա խաղաղության գինը

Աշխարհում կարեւոր զարգացումներ են ծավալվում։ Գազայի հատվածի բնակիչները անհավանական ինքնազոհաբերությամբ ստիպեցին իրենց թշնամիներին՝ հրաժարվել սեփական հողից իրենց վտարելու ծրագրերից։
Այժմ այս մարդկանց ստիպում են ապրել ինչ-որ «համընդհանուր» ապագայով։ Ազատ ժողովրդի արժանապատվության եւ նրանց պարտադրված նպատակահարմարության միջեւ ընտրության խնդիրը չի լուծվել։
Այս պարտադրված նպատակահարմարությունը նույնպես օդից չի ընկել. հին սկզբունքների վրա հիմնված աշխարհը փլուզվել է՝ թողնելով միայն նպատակահարմարությունը, ինչպես այն հասկացել են այս աշխարհի նախկին ճարտարապետները։ Թե ինչով կավարտվի սա՝ ոչ ոք չգիտի։
Մի փոքր պատմական էքսկուրս. Ապագա սերունդների գիտակցությունն ու կյանքը որոշվում են ներկա սերնդի ընտրություններով։ Հենց ապագա սերունդների կյանքի որակն է, որ բացահայտում է ներկա ընտրության արժեքը։
Մեր սերնդին անընդհատ ասում էին, որ Օսմանյան կայսրության փլուզման ժամանակ մեր նախնիները այնքան շատ բան էին ուզում, որ կոտորեցին բոլորին եւ ցրեցին աշխարհով մեկ։ Իրականում հայերի այդ սերունդը հրաժարվեց իր իրավունքների համար ցանկացած պայքարից եւ իր ողջ եռանդը նվիրեց մուսուլման օսմաններին ծառայելուն։
Օսմանյան կայսրության փլուզման հետ մեկտեղ նրանք կռվեցին նրանց հետ սահմանադրական կարգի հաստատման համար, իսկ ավելի ուշ զորահավաք արեցին օսմանյան բանակում։ Այս ընտրությունը հանգեցրեց մեր ժողովրդի եւ հայրենիքի կործանմանը։
Բայց ամենավատն այն է, որ այդ ընտրությունը ձեւավորեց հաջորդ սերունդների գիտակցությունը՝ սերմանելով մեղքի եւ անհուսության զգացում, որը նրանք երբեք չկարողացան հաղթահարել՝ ի վերջո, մեզ հասցնելով ներկայիս անմխիթար վիճակին։
Հիմա գանք մեր օրերին: Վերջերս Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին դիմեց Ուկրաինայի ժողովրդին՝ հայտարարելով «դժվար ընտրության» մասին՝ պատերազմը դադարեցնելու ԱՄՆ նոր ծրագրի պատճառով։ Զելենսկու խոսքով՝ երկիրը կարող է կամ կորցնել իր արժանապատվությունը, կամ դիմել ռիսկի՝ մնալու առանց իր հիմնական գործընկերոջ։
«Կամ դժվար 28 կետերը, կամ չափազանց դժվար ձմեռը՝ ամենադժվարը, եւ հետագա ռիսկերը»,- պնդել է նա։ Կրկին արժանապատվության եւ ազատության հարցը բախվել է ապագան ընտրելու՝ նպատակահարմարության հարցին։ Եվ կրկին լուծում չի գտնվել։
Միեւնույն ժամանակ՝ հայկական քաղաքացիական հասարակության քողի տակ գտնվող մարդկանց մի խումբ հանդիպումներ է անցկացնում Ադրբեջանի մայրաքաղաքում՝ նույն քողի տակ գտնվող ադրբեջանական ներկայացուցիչների նմանատիպ խմբի հետ։ Նշված պատճառը ժողովուրդների միջեւ հարաբերությունները կարգավորելու ուղիներ գտնելու անհրաժեշտությունն է։
Շատերը մեղադրում են հայ ներկայացուցիչներին՝ արժանապատվության զգացումը կորցնելու, հայ պատանդների անօրինական դատավարությունն անտեսելու մեջ՝ հենց այն վայրում, որտեղ նրանք փնտրում են ժողովուրդների միջեւ ապագա հարաբերություններն ընտրելու ուղիներ։
Սակայն, ակնհայտորեն, հայ ապագա որոնողները ուշադրություն չեն դարձնում այս մեղադրանքներին։ Ամենակարեւորը խաղաղությունն է՝ առանց վերապահումների. արժանապատվությունն անհարկի կատեգորիա է։ Կրկին որոշակի նպատակահարմարությունը գերակա է։
Ընդհանուր առմամբ՝ իրավացի՞ է արդյոք Զելենսկին՝ պնդելով, որ արժանապատվություն պահպանելը հավասարազոր է դաշնակցին կորցնելուն։ Արդյո՞ք կյանքի ապահովման այս կատեգորիաները համարժեք են։
Ի՞նչ է դաշնակիցը, եւ ո՞րն է ապագա խաղաղության գինը։ Ի վերջո, մենք կրկին գործ ունենք այս կամ այն նպատակահարմարության գերակայության հետ։ Ո՞վ է այստեղ իրավացի եւ ով՝ սխալ, փիլիսոփայական հարց է։
Բոլորի համար ընդհանուր է այն, որ եթե ինչ-որ մեկին հաջողվի մարդկանց առաջարկել նպատակահարմարության իրեն սեփական ըմբռնումը՝ նրանց մեջ ներշնչելով անհուսության, հուսահատության եւ մեղքի զգացում, նա կարող է հասնել փրկչի կարգավիճակի՝ իր մեջ, եւ ստրուկի կարգավիճակի՝ նրանց մեջ, ում ներշնչում է։
Այս դեպքում արժանապատվության կատեգորիան մղվում է երկրորդ պլան։
Այստեղ ոչ ոքի չես դատի. մարդիկ իրենք են ընտրում իրենց ապագա կյանքի պայմանները՝ լինի արժանապատիվ, թե նպատակահարմանությամբ պայմանավորված:
Մանվել Սարգսյան
