30/11/2025

Հռոմի Պապը Ստամբուլի հայ եկեղեցում ողջունել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդին

infomitk@gmail.com 30/11/2025 1 min read

Հռոմի Պապ Լևոն XIV-ը Թուրքիա իր այցի վերջին օրը սկսել է աղոթքով Ստամբուլի Հայ առաքելական եկեղեցում, հայտնել է «Vatican News»-ը։

Պապը ողջունել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդին, նաև Թուրքիայում ամբողջ Հայ Առաքելական համայնքին։

Նա գոհություն է հայտնել Աստծուն «հայ ժողովրդի քաջարի քրիստոնեական վկայության համար պատմության ամբողջ ընթացքում, հաճախ՝ ողբերգական պայմաններում»։

Լևոն XIV-ը հիշեցրել է, որ Հռոմի պապի և Արևելյան ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքի միջև առաջին համատեղ հռչակագիրը ստորագրվել է 1970 թվականի մայիսին՝ Պողոս VI պապի և Վազգեն I կաթողիկոսի միջև։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Խելքի եկեք, քանի ուշ չէ․ Հրաժարվեք իշխանությունների հետ համագործակցությունից, վերադարձեք եկեղեցի, ապաշխարեք

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբերի 30-ի աստղագուշակ․ Բարենպաստ օր կլինի ուսման և մասնագիտական ​​զարգացման համար

29/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խենթանալու բան է այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ». Հայկ Խաչատրյանն անմահացել է նոյեմբերի 8-ին Մարտունի 2-ում. Լուսանկարներ

29/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սուրբ Սարգիսը պղծած քահանան կարգալույծ կարվի

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավինյանն ով ա, ում շունն ա՝ ՀՀ քաղաքացին Երևանի քաղաքապետին․ Տեսանյութ

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռոմի Պապը Ստամբուլի հայ եկեղեցում ողջունել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդին

30/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Խելքի եկեք, քանի ուշ չէ․ Հրաժարվեք իշխանությունների հետ համագործակցությունից, վերադարձեք եկեղեցի, ապաշխարեք

30/11/2025 infomitk@gmail.com