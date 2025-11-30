Վանաձորում վիճաբանության ժամանակ տղամարդը ատրճանակն ուղղել է 2 տարեց կանանց ուղղությամբ և սպառնացել

Նոյեմբերի 28-ին արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում։
Ժամը 09։30-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Բազումի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ Վանաձոր քաղաքի «ՄՏՍ» թաղամասի բնակիչ Սամվելի տղա Նարեկը իր տանը գումարային հարցերի շուրջ վիճաբանել է իր ծանոթ, Լոռու մարզի բնակիչ 72-ամյա Ամալյա Պ․-ի հետ, որի ընթացքում սպառնացել է, որ կսպանի նրան, այնուհետև պայուսակից հանելով ատրճանակ, պահել նրա ուղղությամբ և կրկին անգամ սպառնացել, որ եթե իր տանից դուրս չգա ապա կվնասի։
Ոստիկանության Բազումի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ Սամվելի տղա Նարեկը հանդիսանում է Լոռու մարզի բնակիչ 37-ամյա Նարեկ Օ․-ն։
Կայքի տեղեկություններով՝ ոստիկանության Բազումի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների և իրականացված բացատրական աշխատանքների արդյունքում Ամալյա Պ․-ն հայտնել է, որ շուրջ 20 օր առաջ իր ընկերուհի, Լոռու մարզի բնակիչ 62-ամյա Մարգարիտա Խ․-ի հետ միասին գնացել են Նարեկ Օ․-ի վերը նշված բնակարան, վերջինիս կողմից 1 մլն դրամ պարտքի կապակցությամբ պարզաբանումներ կատարելու նպատակով, որի ժամանակ առաջացել է վիճաբանություն, ինչի ընթացքում Նարեկ Օ․-ն հայհոյանքներ և սպառնալիքներ է հնչեցրել Ամալյա Պ․-ի և Մարգարիտա Խ․-ի հասցեին, այնուհետև իր պայուսակի մեջից ատրճանակ հանելով պահել է իրենց ուղղությամբ և կրկին սպառնացել, որ իր տնից չհեռանալու դեպքում կվնասի նրանց։
Ոստիկանության Բազումի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկվում են միջոցառումներ Նարեկ Օ․-ին և ատրճանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Դեպքի փաստով ոստիկանության Բազումի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Լոռու մարզային քննչական վարչություն։
Բաց մի թողեք
Մանրամասներ՝ քրեական պատմություններով հայտնի «Մանումենտցի Դավիթիկ»-ին վնասվածք պատճառած դեպքից
Արտառոց դեպք Իջևանում, հայր և որդի վիճաբանել են պարեկների հետ, հարվածել, քաշքշել և հնչեցրել հայհոյանքներ
Ինչից է ծագել Նոյեմբերյանի քոլեջի ուսանողների միջև ծեծռտուքը