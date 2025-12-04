Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի դեմ

ՀՀ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթ է նախաձեռնել ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի առերեւույթ կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ՝ դատարանի պարտադրանքով։
«Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Վարույթը սկսել է այն բանից հետո, երբ փաստաբանները (նախաձեռնող խմբի ներկայացուցիչ փաստաբան Արա Զոհրաբյան) 2024թ. դեկտեմբերի 4-ին հանցագործության մասին հաղորդում էին ներկայացրել Գլխավոր դատախազություն, սակայն իրավապահները սկզբում հրաժարվել էին վարույթի շրջանակում քննել այն։ Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը դիմել էր դատարան, եւ դատարանը պարտադրել է հարուցել վարույթը։
Հաղորդման մեջ ներկայացված են մի շարք էպիզոդներ.
1. Անտոկոս փոխառություն – Հովհաննիսյանը 2021թ. հայտնել է, որ ստացել է 1 մլն ԱՄՆ դոլար անտոկոս փոխառություն (նաեւ 50 հազար դոլարի նվիրատվություն), ինչից հետո ձեռք է բերել «Կարիտաս Իտալիանա» ՓԲԸ-ն 1.050.000 դոլարով։
2. «Ջի Կոդեր» ՍՊԸ-ի գործարքները – ընկերությունը վերակազմավորելուց հետո բաժնեմասերը վաճառվել են նախարարի հարազատին։ 2023թ. այդ նույն «Ջի Կոդեր» ՍՊԸ-ին Կառավարությունը տրամադրել է 1,8 մլրդ դրամի ներմուծման մաքսատուրքի արտոնություն, ազատված մաքսատուրքը կազմել է 118 մլն դրամ։ Նույն տարվա դրությամբ Հովհաննիսյանը ընկերության նկատմամբ ունեցել է 52.614.000 դրամի փոխառության պահանջի իրավունք։
3. Հյուրատան վարձակալություն առանց մրցույթի – նախարարին պատկանող հյուրատունը վարձակալության է տրվել «Վարդենի» ՍՊԸ-ին, որին մեկ միլիոն դրամից բարձր գնով վճարվել է ֆինանսների նախարարության աշխատակիցների համար խաղ-վարժանքների կազմակերպման նպատակով։ Ընկերությունը 2019-ին հիմնադրվել է հենց Հովհաննիսյանի կողմից եւ հետագայում փոխանցվել է նրա ընկերոջը։
4. Հայտարարագրերի անհամապատասխանություններ – ըստ հաղորդման՝ վերջին երեք տարիների հայտարարագրերում կան էական շեղումներ, այդ թվում՝ 2006թ. «Տոյոտա» ավտոմեքենայի՝ 25 մլն դրամով վաճառքի նշումը, եւ այլն:
«Ժողովուրդ» օրաթերթին հայտնի է դարձել, որ արդեն հարցաքննության են հրավիրվել Հովհաննիսյանի մտերիմ մարդիկ, սակայն նախարարը՝ դեռ ոչ։ Մնում է բաց հարց՝ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Արթուր Նահապետյանը «կհասնի՞» նախարարին, թե՞ սահմանափակվելու է շրջապատի հարցաքննությամբ՝ գործը հերթական անգամ «քնեցնելով», ինչպես ՔՊ-ին վերաբերող մի շարք վարույթներով»։
