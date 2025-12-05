Դեկտեմբերի 6-ի աստղագուշակ․ Գերագնահատե՞լ եք ձեր ուժեղ կողմերը և արդյո՞ք ստացել եք ձեր դաշնակիցների աջակցությունը

Պլանավորո՞ւմ եք կարևոր բան անել: Կանգ առեք և մտածեք, թե արդյոք պատրաստ եք մարտահրավերին, գերագնահատե՞լ եք ձեր ուժեղ կողմերը և արդյո՞ք ստացել եք ձեր դաշնակիցների աջակցությունը:
Սա այն օրերից մեկն է, երբ հեշտ հաղթանակներ ակնկալելը չափազանցություն կլիներ, բայց որոշակի ջանքերի դեպքում կարող եք լավ արդյունքների հասնել: Մյուսների համար պատասխանատվություն կրող ղեկավարներն ու առաջնորդները կարող են հույսը դնել հատուկ աջակցության վրա։
Աշխատանքի և բիզնեսի վերաբերյալ լավ գաղափարներ, հավանաբար, կծագեն կեսօրին: Դուք կկարողանաք դրանք անմիջապես քննարկել համախոհների հետ: Հավանաբար կլսեք մի քանի քննադատական մեկնաբանություններ: Մի շտապեք վիրավորվել կամ նեղվել: Եթե հանգիստ մտածեք այս խոսքերի մասին, կարող եք դրանցում ճշմարտության հատիկ հայտնաբերել: Կլինեն նաև օգտակար խորհուրդներ, և ձեր ինտուիցիան կասի, թե որոնք պետք է առաջինը հաշվի առնել։
Որքան երեկոն մոտենա, այնքան լավ կլինի ձեր տրամադրությունը և ավելի շատ հնարավորություններ կունենաք այն կիսելու նրանց հետ, ում մասին իսկապես հոգ եք տանում: Անցկացրեք ձեր ազատ ժամանակը ընտանիքի, ընկերների կամ ձեր սիրելիի հետ. բոլորը կզգան իրենց ավելի լավ, և դա անպայման կբարելավի ձեր հարաբերությունները:
ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Հանգստություն պահպանեք։ Այսօր դուք, հավանաբար, կցանկանաք անել ինչ-որ մեծ բան, փրկել աշխարհը կամ գոնե փոխել այն դեպի լավը։ Եթե դա նշանակում է շատ բան վտանգել, ապա դժվար թե կասկածեք, որ դա արժե անել։ Այնուամենայնիվ, Խոյերը շատ ավելի լավ արդյունքների կհասնեն, եթե առաջ շարժվեն զգուշորեն, հնարավորինս խուսափելով ավելորդ ռիսկերից և հիշելով, որ խոհեմությունն ու նախախնամությունը հաճախ ավելի օգտակար են, քան անխոհեմ քաջությունը։
Գայթակղություններն ու հրապուրանքները սովորականից շատ կլինեն։ Գտեք ուժ՝ դիմադրելու դրանց, որպեսզի չքանդեն այն, ինչ այդքան քրտնաջան կառուցել եք։ Անցողիկ ազդակին տրվելով՝ դուք ռիսկի եք դիմում փչացնել կարևոր հարաբերություններ, վատնել զգալի գումար չնչին բաների վրա կամ խախտել սիրելիներին տված խոստումը։ Այնուամենայնիվ, լավ մտածված գործողությունները թույլ կտան ձեզ մոտենալ կարևոր նպատակներին և ձեր կյանք բերել ինչ-որ նոր, հետաքրքիր և հուզիչ բան։
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Պետք է գործողություններ ձեռնարկեք։ Այո՛, նույնիսկ եթե դրա ցանկությունը չունեք։ Սա այն օրերից մեկն է, երբ կարևոր է քրտնաջան աշխատել՝ ապագա հաղթանակների համար հիմք ստեղծելու, ձեր դիրքերը ամրապնդելու և չարամիտներին զինաթափելու համար։ Որքան շատ ջանք գործադրեք այս երկուշաբթի օրը, այնքան ավելի հեշտ կլինի առաջ շարժվել։ Ոչ բոլորը կհասկանան, թե ինչու եք այդպես վարվում։ Փորձեք հանգիստ ընդունել քննադատությունը և գնահատել իրավիճակի իրականությունը, այլ ոչ թե այն, ինչ մտածում և ասում են ձեզ լավ չճանաչող մարդիկ։
Աշխատանքի, բիզնեսի և ֆինանսների հետ կապված ամեն ինչում ձեր ինտուիցիան հատկապես սուր կլինի, և դրա հուշումների շնորհիվ դուք կկարողանաք զգալի առաջընթաց գրանցել, լուծել բարդ խնդիրներ կամ նկատել նախկինում անտեսված հնարավորությունները։ Հավանական են դրամական մուտքեր։ Գումարը, հավանաբար, փոքր կլինի, բայց դուք այն իմաստուն կերպով կկառավարեք, քանի որ չեք հետապնդի անհապաղ հաճույքները։
Ցուլը, որը նախկինում դժվարանում էր կարևոր հարցերում համաձայնության գալ սիրելիների հետ, այսօր կկարողանա ընդհանուր լեզու գտնել նրանց հետ։ Օրը հարմար է ընտանեկան խնդիրները քննարկելու կամ սիրելիի հետ կարևոր բանի մասին խոսելու համար։
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Միաժամանակ մի քանի առաջադրանքներ կատարելու ունակությունը այսօր շատ օգտակար կլինի։ Առանց դրա դուք կփորձեք պարզել, թե ինչն է պետք անել առաջին հերթին։ Հենց դա էլ կանեն որոշները։ Երկվորյակները, սակայն, չեն անհանգստանա դրա համար, քանի որ նրանք կգտնեն միջոց միաժամանակ մի քանի վայրերում լինելու համար։ Կամ առնվազն, նրանք այդ տպավորությունը կթողնեն ուրիշների վրա։
Նրանք, ովքեր զբաղվում են ստեղծագործական կամ հետազոտական աշխատանքով և դրանց զգալի մասն իրականացնում են ինքնուրույն, կունենան հատկապես արդյունավետ օր։ Այս Երկվորյակները ժամանակ չեն վատնի իրենց դաշնակիցներին բացատրելու կամ համոզելու փորձերի վրա, թե ինչու պետք է այսպես կամ այնպես վարվեն։ Բայց ամեն ինչ շատ լավ կընթանա նաև այս նշանի մյուս ներկայացուցիչների համար։
Հավանական են հաջող համընկնումները, որոնցից կարող եք առավելագույնս օգտվել։ Եվ պատահական հանդիպումը կարող է լինել գեղեցիկ ռոմանտիկ պատմության սկիզբ, եթե նախաձեռնություն դրսևորեք։
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Ազատորեն օգտագործեք ձեր դիվանագիտական հմտություններն ու հմայքը, նույնիսկ գործնական հանդիպումների ժամանակ: Տարբեր մարդկանց հետ բանակցելու և ընդհանուր լեզու գտնելու ձեր ունակությունը կօգնի ձեզ այսօր հաջողության հասնել բազմաթիվ ձեռնարկումներում: Հնարավոր են աշխատանքային վեճեր, և բավականին հնարավոր է, որ դուք ստիպված լինեք որոշ կետերում զիջումների գնալ: Մի՛ ընդունեք սա որպես լուրջ խնդիր. հիմա կարևոր է խուսափել բաց հակամարտությունից, և դուք ավելի ուշ կկարողանաք ապացուցել ձեր փաստարկները։
Օրվա առաջին կեսին կարևոր անձնական հարցեր քննարկելը խորհուրդ չի տրվում: Այս ժամանակահատվածում դուք դժվարությամբ կհասկանաք, թե ինչն է վշտացնում և անհանգստացնում ձեր սիրելիներին, և միշտ չէ, որ կկարողանաք գտնել ճիշտ բառեր՝ ձեր սեփական մտահոգությունները արտահայտելու համար: Այնուամենայնիվ, երեկոյի մոտենալուն պես շատ բաներ կպարզվեն, և կառուցողական երկխոսության հնարավորությունները կաճեն։
Սա բարենպաստ օր կլինի ֆինանսների համար: Դուք կկարողանաք կարգի բերել ձեր գործերը և որոշել ձեր բյուջեն մոտ ապագայի համար: Կարող եք նվերներ ընտրել սիրելիների համար. այստեղ սխալվել չեք կարող:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Եթե արագ և վճռականորեն գործեք, շատ խնդիրներ կկատարեք գերազանցությամբ: Այս օրը բազմաթիվ նոր հնարավորություններ կբացի Առյուծների համար, ովքեր ցանկանում են ամրապնդել իրենց մասնագիտական դիրքերը և ապահովել ղեկավարության և այլ ազդեցիկ մարդկանց աջակցությունը: Բանակցություններն ու հանդիպումները լավ կընթանան, այդ թվում՝ անսպասելիները։
Հնարավոր են դրամական մուտքեր և հաջող գործարքներ: Ինչ վերաբերում է փողին, դուք կխնայեք ձեր ժամանակը: Սա կօգնի ձեզ խուսափել սխալներից և իմաստուն կերպով կառավարել ձեր առկա միջոցները: Այսօր եկամտի նոր աղբյուր քիչ հավանական է, որ ի հայտ գա, բայց որոշ Առյուծներ կհասկանան, թե ինչ պետք է անեն այն ապահովելու համար։
Ձեր շրջապատի մարդիկ ավելի հաճախ կդիմեն ձեզ աջակցության և խորհրդի համար, քան սովորաբար: Դուք կփորձեք օգնել բոլոր կարիքավորներին, և դա անպայման օգուտ կլինի ձեր հարաբերություններին: Այնուամենայնիվ, մի մոռացեք ձեր մասին: Այսօր ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել մի փոքր հանգստանալ, հատկապես կեսօրին, քանի որ այդ ժամանակ ձեր կենսունակությունը որոշ չափով կնվազի:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Օրը անհաղթահարելի խնդիրներ չի բերի, և մանր դժվարությունները չափազանց շատ չեն լինի։ Դրական միտումների ազդեցությունը նկատելի կլինի գործարար ոլորտում, և դուք լավ կհաղթահարեք բարդ առաջադրանքներ, որոնք նախկինում բոլորին շփոթեցնում էին։ Կարող եք սկսել աշխատել մեծ և բարդ նախագծերի վրա։ Դժվար թե ստիպված լինեք ամեն ինչ մենակ լուծել. հավանաբար կգտնեք կամավորներ և դաշնակիցներ, որոնք հետաքրքրված կլինեն ձեր գաղափարները իրականացնելով։
Հավանական են օգտակար կապերն ու հանդիպումները մարդկանց հետ, որոնց աջակցությունը կրկին ու կրկին օգտակար կլինի։ Այսօր մասնագիտական միջոցառումներին մասնակցող Կույսերը կհայտնվեն ուշադրության կենտրոնում և շատերին կգրավեն իրենց ծրագրերով։ Ձեզ կարող է նույնիսկ ֆինանսական աջակցություն առաջարկվել։ Նման դեպքերում կարևոր է ուշադիր քննարկել բոլոր պայմաններն ու դրույթները և չշտապել վերջնական որոշում կայացնել։ Դուք բավականաչափ ժամանակ կունենաք մտածելու համար։
Օրը հաճելի անակնկալներ է խոստանում ինչպես սիրահարված Կույսերին, այնպես էլ ռոմանտիկ հանդիպումների գնացողներին։ Անկեղծությունն ու բացությունը ձեզ հատկապես գրավիչ կդարձնեն։
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Շատ բան կա անելու, բայց դուք ունեք բավարար էներգիա, ուստի հավանաբար չպետք է անհանգստանաք ամեն ինչ ավարտելու համար: Ամենակարևոր բանը, որ դուք պետք է անեք, ձեր ինտուիցիային մեծ ուշադրություն դարձնելն է: Դրա առաջնորդության շնորհիվ դուք կհաջողեք մի նախագծում, որը մինչև վերջերս գրեթե անհույս էր թվում, կամ կկարողանաք լեզու գտնել մեկի հետ, ում հետ դժվար է եղել:
Հավանական են բարելավումներ թե՛ գործնական, թե՛ անձնական հարաբերություններում: Դուք շատ ավելի լավ կհասկանաք ուրիշների դրդապատճառները, ինչը զգալիորեն կնվազեցնի անհամաձայնություններն ու վեճերը: Սա բարենպաստ օր կլինի հին կապերը վերականգնելու և այն մարդկանց հետ կապը վերականգնելու համար, որոնց հետ մի ժամանակ արդյունավետ համագործակցել եք: Կարող եք շատ հետաքրքիր առաջարկներ ստանալ:
Որոշ կարևոր գույքային, ֆինանսական կամ իրավական հարցեր կարող են դրականորեն լուծվել: Հնարավոր են դրամական մուտքեր, այդ թվում՝ նոր աղբյուրներից: Լավագույնն է խուսափել ինքնաբուխ գնումներից, բայց պլանավորված ձեռքբերումները հաջող կլինեն:
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Պատրա՞ստ եք հաճելի հանդիպումների: Նույնիսկ եթե ոչ, այսօր դժվար թե խուսափեք դրանցից. շատերը կցանկանան զրուցել ձեզ հետ, քննարկել կարևոր բաներ և ընկերանալ: Սա մասամբ պայմանավորված է ձեր հմայքով, որը հատկապես նկատելի կլինի այս երկուշաբթի, մասամբ էլ՝ հանգամանքներով, որոնք ձեզ անընդհատ կդնեն ուշադրության կենտրոնում: Վերջինս կարող է լինել մասնագիտական. կիսվեք ձեր հաջողություններով, և ինչ-որ մեկը անպայման կառաջարկի ձեզ համագործակցություն:
Որոշ Կարիճներ հնարավորություն կունենան բարձրանալ կարիերայի սանդուղքով՝ գերազանցելով վաղեմի մրցակցին: Մարդիկ, ովքեր նախկինում խոչընդոտել են ձեր առաջընթացը, չափազանց զբաղված կլինեն իրենց գործերով: Փորձեք օգտվել դրանից. ձեր ինտուիցիան ձեզ կասի, թե ինչպես դա անել լավագույն ձևով:
Դուք պետք է զգույշ լինեք փողի հարցում: Կա վատ որոշումների, ավելորդ ծախսերի և անշահավետ գործարքների մեծ ռիսկ: Ցանկալի չէ որևէ մեկին փող տալ, և լավագույնն է զերծ մնալ վարկով գնումներ կատարելուց: Ընդհանուր առմամբ, համոզվեք, որ բոլոր հաճելի խելագարությունները մնում են անձնական հարաբերությունների ոլորտում, իսկ ֆինանսների ոլորտում՝ հաշվապահությունը, վերահսկողությունը և կանխատեսելիությունը:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Ուզու՞մ եք տպավորություն թողնել ինչ-որ մեկի վրա, դուր գաք։ Այսօր ձեր հմայքը հատկապես ուժեղ կլինի, և քչերը կկարողանան դիմադրել դրան։ Այսպիսով, այս երկուշաբթի ցանկացած կարևոր հանդիպում պլանավորելիս ազատ զգացեք, մի՛ վարանեք հիշեցնել նրանց, ում կարոտում եք, և ձեռնարկեք բոլոր նախաձեռնությունները ձեր հարաբերություններում, եթե ուզում եք, որ դրանք արագ զարգանան։
Սա նաև լավ օր կլինի մասնագիտական տեսանկյունից։ Այնուամենայնիվ, կարևոր է հիշել, որ դուք պետք է ստեղծագործաբար մոտենաք ձեր գործերին, հակառակ դեպքում դուք արագ կձանձրանաք, կշեղվեք և հակված կլինեք սխալների։ Եթե անհրաժեշտ է ձեր ամբողջ ժամանակը նվիրել առօրյա խնդիրների լուծմանը, մտածեք, թե ով կարող է օգնել ձեզ դրանց հետ կամ ստուգել ձեր առաջընթացը։
Երիտասարդ Աղեղնավորները կարող են հայտնվել հետաքրքիր իրադարձությունների կենտրոնում։ Հնարավոր են ճակատագրական հանդիպումներ և ծանոթություններ, որոնցից մեկը կարող է, եթե ոչ հեղափոխություն կատարել ձեր կյանքում, ապա առնվազն մեծ փոփոխությունների հանգեցնել։ Ավելի տարեց Աղեղնավորները կարող են ակնկալել ընտանեկան գործերի կամ այն հարազատների վերաբերյալ նորություններ, որոնց ճակատագրերը վերջերս լուրջ մտահոգությունների աղբյուր են եղել։
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Դժվար մարտահրավերները ձեզ չեն վախեցնի, բայց դրանք անպայման կոգեշնչեն ձեզ: Հատկապես արդյունավետ օր է սպասվում Այծեղջյուրներին, ովքեր կձեռնարկեն կարևոր և մեծածավալ նախագծեր և կզբաղվեն նոր բաներով: Դուք ստիպված չեք լինի ամեն ինչ մենակ կարգավորել: Քանի որ այսօր ձեր առաջնորդական որակները հատկապես ակնհայտ կլինեն, դուք կկարողանաք արագ հավաքել համախոհների թիմ: Նրանք պատրաստակամորեն կարձագանքեն ձեր խնդրանքներին և կձգտեն կատարել ձեր հրահանգները կոնկրետ ձևով:
Ձեր հասկանալու կարողությունը, տեղեկատվությունը մաս-մաս հավաքելու և բազմաթիվ գործոնների ազդեցությունը հաշվի առնելու ունակությունը օգտակար կլինի: Օրը բարենպաստ կլինի ուսման և քննություններին նախապատրաստվելու, հետազոտությունների և զեկույցներ գրելու համար: Դուք կարող եք գտնել պատասխաններ այն հարցերի, որոնց մասին երկար ժամանակ մտածում էիք:
Դրական միտումների ազդեցությունը նկատելի կլինի ինչպես աշխատանքում, այնպես էլ անձնական հարաբերություններում: Հնարավոր է, որ սիրելիները ձեզ համար պատրաստեն հաճելի անակնկալներ կամ անսպասելի նվերներ՝ ինչ-որ բանով զարմացնելով: Ռոմանտիկ հանդիպումը լավ կանցնի, իսկ ընկերների հետ հավաքույթը անմոռանալի տպավորություն կթողնի:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Կարող եք հիանալի աշխատանք կատարել։ Արժե սկսել այն առաջադրանքներից, որոնք անձամբ կարևոր են ձեզ համար։ Երբ դրանք յուրացնեք, ձեզ շատ ավելի վստահ կզգաք, ինչը կօգնի ձեզ հաղթահարել մնացած ամեն ինչ։ Դուք ուշադիր կլինեք մանրամասների նկատմամբ և, հավանաբար, կնկատեք այն բաները, որոնք ուրիշները անտեսել են։ Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի մատնանշել ուրիշների սխալները։ Սա պետք է անել ծայրահեղ նրբանկատությամբ, հատկապես, եթե գործ ունեք երիտասարդների հետ։ Ձեր մեկնաբանությունները կարող են թվալ վիրավորական կամ չափազանց կոպիտ՝ առաջացնելով դժգոհություն կամ վեճեր։
Սա բարենպաստ օր կլինի ազդեցիկ մարդկանց, պոտենցիալ գործատուների կամ ներդրողների հետ շփվելու համար։ Նրանք անմիջապես կնկատեն ձեր լավագույն որակները և կգնահատեն դրանք։ Դուք նաև համեստ չեք լինի. համոզիչ կերպով կկիսվեք ձեր հաջողություններով։ Այնպես որ, մի զարմացեք, եթե շուտով ստանաք ավելի հետաքրքիր առաջարկներ։
Ձեր հանգիստը նույնպես հիանալի կլինի։ Այսօր ճանապարհորդող կամ նոր բան փորձող Ջրհոսները կունենան վառ տպավորությունների հարուստ պաշար։ Հնարավոր է, որ դուք գտնեք մի հոբբի, որը ոչ միայն կհարստացնի ձեր կյանքը, այլև թույլ կտա ձեզ հաճելի ծանոթություններ հաստատել։
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Ժամանակն է զբաղվել այն կարևոր նախագծերով, որոնց հետ կապված տատանվում էիք։ Աստղերը կաջակցեն ձեզ, և առաջին քայլերը կատարելը հեշտ կլինի, իսկ դրանից հետո լիովին պարզ կդառնա, թե ինչ է պետք անել հաջորդը։ Ձկների մեծ մասը կարող է ինքնուրույն լուծել բազմաթիվ բարդ խնդիրներ, և նրանք, ովքեր օգնության կարիք ունեն, այն արագ կստանան։
Գործնական հանդիպումները լավ կընթանան, իսկ նոր նախագծերի և աշխատանքային ծրագրերի քննարկումները արդյունավետ կլինեն։ Ձեր առաջարկները լավ կընդունվեն, իսկ ձեր գաղափարները աջակցություն կստանան ազդեցիկ մարդկանց կողմից, որոնց կցանկանայիք տեսնել որպես դաշնակիցներ։ Հնարավոր են հաջող գործարքներ։ Հնարավոր են նաև փոքր դրամական մուտքեր և հին պարտքերի մարում։ Այնուամենայնիվ, դուք դեռ պետք է զգույշ լինեք ձեր ծախսերի հետ, քանի որ այսօր մի փոքր անլուրջ կլինեք։ Երկու անգամ մտածեք, նախքան այնպիսի բաներ գնելը, որոնցից հեշտությամբ կարող եք հրաժարվել։
Անձնական հարաբերություններում դրական միտումները շատ նկատելի ազդեցություն կունենան։ Դուք կկարողանաք բացահայտել երկարատև անհամաձայնությունների և խնդիրների արմատական պատճառը, որոնք խաթարել են ձեր հաղորդակցությունը սիրելիների հետ։ Ընտանեկան միջոցառումները և ընկերների հետ հանդիպումները հաջող կլինեն։
Բաց մի թողեք
Քրիստոսի արձանի շինարարական աշխատանքները նույնիսկ ձմռանը չեն դադարելու․ Լուսանկար
«Ամուսնուս, աղջկաս մահվանից հետո հանուն Վաչագանիս էի ապրում, հիմա սա ապրել չէ». ավագ սերժանտ Վաչագան Դադալյանն անմահացել է 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին «Լուսնյակ» կոչվող տեղանքում. Լուսանկարներ
Արտառոց դեպք, անվտանգության տնօրենը դիմել է ոստիկանություն ու հայտնել, որ «Կովկասի գերուհի» ռեստորանում խնջույքի գումարը չի վճարվել․ Լուսանկար