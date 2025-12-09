09/12/2025

Անգամ «Կրթվելը նորաձեւ է» շարժումը կիսատ թողեց

09/12/2025

Բոլոր նրանք, ովքեր հիանում են Նիկոլ Փաշինյանով, նրան համարում են կայացած, լուրջ քաղաքական գործիչ, որն իր առջեւ նպատակներ է դնում եւ անպայման հասնում դրանց կատարմանը, հավանաբար մոռացել են, թե ինչքան խոստումներ ու նախաձեռնություններ է նա այս տարիներին առաջ քաշել, ապա մոռացել` անցել նորերին:

Չենք հասնի նրա ընդդիմադիր ժամանակները, երբ արագաչափերն ու տուգանքներն էր խոստանում վերացնել, Սաշիկի 50/50-ները հետ բերել կամ վարչապետ դառնալով՝ բացում էր ԱԺ-ի ու նախագահականի դարպասները, թե` ժողովուրդ, հիմա սա ձերն է, վայելեք: Կանդրադառնանք ավելի ուշ սկսած նախաձեռնություններին, արած հայտարարություններին, տված խոստումներին:

Ոչ ոք երեւի արդեն չի հիշում, որ 2019 թվականի մարտի 27-ին նա հայտարարել է. «Այսօր կարող եմ պաշտոնապես ասել, որ Հայաստանում տնտեսական հեղափոխությունը սկսված է, եւ կասկած չունեմ, որ այն հաղթելու է նույնկերպ, ինչպես հաղթել է քաղաքական հեղափոխությունը»:

Կամ՝ երբ 2020-ի ապրիլի 23-ին կոչ էր անում ՀՀ քաղաքացիներին` միանալ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ակցիային. «Ժամը 21.00-ին անջատում ենք մեր տների լույսերը եւ մեր բջջային հեռախոսների միացված լապտերներն ուղղում դեպի Ծիծեռնակաբերդ: Ծիծեռնակաբերդը կարձագանքի»:

Իսկ դրանից 4 տարի անց հայտարարում էր. «Աշխարհը Հայաստանն ընկալում է որպես ազգ-նահատակ, պետք է հաղթահարել ազգ-նահատակ բանաձեւը»: 2020 թ. հոկտեմբերի 29-ին իր թվիթերյան էջում կոչ էր անում «ճանաչել Արցախի անկախությունը», գրում էր. «ԼՂ-ում ադրբեջանական ուժերի ռազմական գործողությունների նպատակը հայերի էթնիկ զտումն է»։

2024-ին էլ հայտարարում էր` սահմանազատում կլինի, մեզ պատկանող հողերը հետ կտան: Անգամ «Կրթվելը նորաձեւ է» շարժումը կիսատ թողեց:

Արմինե Օհանյանի ֆեյսբուքյան էջից

Նախարարը բացահայտորեն ստում է։ Ստելը  հենց այն պարտադիր պայմանն է, որով դու  կարող ես համալրել իշխանության շարքերը

08/12/2025

Մի օր էլ Սուպեր Սաքո կարող է հնչել եկեղեցում, անմեղսունակներ

08/12/2025

Պետք է պաշտոնանկ արվեն այդ տասը եպիսկոպոսները եւ եթե զղջան՝ Պետրոսի պես, նոր միայն կարող են հոգեւորական մնալ

08/12/2025

Ինչպե՞ս կզարգանան իրանա-ադրբեջանական հարաբերությունները

09/12/2025

Օրբանը ասել է, թե ինչպես պետք է ավարտվի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև պատերազմը

09/12/2025

Արդյո՞ք պոլիկլինիկաները պատրաստ են բարեփոխմանը. Անահիտ Ավանեսյանը մանրամասնել է. Տեսանյութ

09/12/2025

Դա մի հոգու գրած տեքստ է եւ մեղմ ասած չի համապատասխանում իրականությանը

09/12/2025

