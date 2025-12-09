09/12/2025

Դոգ՝ Վարդան Ղուկասյանն այս ամիս կազատվի կալանքից ու քաղաքական հայտարարություն կանի

infomitk@gmail.com 09/12/2025 1 min read

ԴՕԿ կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել,որը ներկայացնում ենք ստորև.

Վերահաստատում ենք փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի վերջին հայտարարությունը․

Վարդան Ղուկասյանը նախատեսված կարգով այս ամսվա ընթացքում կազատվի կալանքից։ Նրա ազատումը նոր փուլ է բացելու քաղաքական գործընթացներում։

Ինչ վերաբերում է առաջիկա ընտրական գործընթացներին ու դրանց հետ կապված հարցերին, ապա կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանը իր ազատությունից հետո անձամբ կներկայացնի բոլոր անհրաժեշտ պարզաբանումները, ընթացիկ ծրագրերը և նախընտրական զարգացումների հիմնական ուղղությունները։

Մոտ ժամանակում կհրապարակվեն նաև լրացուցիչ մանրամասներ, որոնց շուրջ կուսակցությունը հանդես կգա պաշտոնական հայտարարություններով։

