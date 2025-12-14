Ինչպես կարող է Եվրոպական խորհրդարանը դեռևս խափանել ԵՄ – Մերկոսուր համաձայնագիրը

Եվրոպական խորհրդարանում երեք քվեարկություն կարող է խափանել Եվրոպական Միության կողմից երբևէ կնքված ամենամեծ ազատ առևտրի գոտին կամ առնվազն էապես փոխել այն։
Եվրոպական Միության անդամ պետությունները մտնում են ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագրի վերջնական մշակման վճռական փուլ, բայց անկախ նրանից, թե ինչ խոչընդոտների և խոչընդոտների միջով են նրանք կարողանում հաղթահարել, կա մեկ այլ վտանգի ոլորտ։
Եվրոպական խորհրդարանում կայանալիք երեք կարևոր քվեարկությունները կարող են խափանել կամ էապես փոխել Հարավային Ամերիկայի երկրների առևտրային դաշինքի հետ կնքված համաձայնագիրը։ Երկու տասնամյակից ավելի տևած համաձայնագիրը կնքվել է մեկ տարի առաջ, բայց ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ է ԵՄ երկրների և ԵՄ օրենսդիրների կանաչ լույսը։
Խորհրդարանական առաջին քվեարկությունը նախատեսված է դեկտեմբերյան լիագումար նիստում։ Այն վերաբերում է գյուղատնտեսական արտադրանքի երկկողմ պաշտպանական կետին, որը նախատեսվում է ավելացնել համաձայնագրին։
Հոկտեմբերին հանձնաժողովը առաջարկեց մի շարք պաշտպանական միջոցառումներ՝ ԵՄ ֆերմերների պաշտպանությունը ամրապնդելու համար, որոնց վրա կարող են ազդել եվրոպական շուկա մուտք գործող ավելի էժան հարավամերիկյան արտադրանքը։ Առաջարկվող «փոխադարձության դրույթը» թույլ կտա ժամանակավորապես չեղարկել Մերկոսուրի երկրներից ներմուծվող ապրանքներին տրամադրված սակագնային արտոնությունները՝ այդ հետևանքների վատթարագույն հետևանքները չեզոքացնելու համար։
Խորհրդարանի միջազգային առևտրի հանձնաժողովի (INTA) կողմից հաստատված դրույթի տարբերակի համաձայն՝ երաշխիքային փաթեթը պետք է ներառի նաև «արտադրանքի և արտադրության չափանիշների վերաբերյալ փոխադարձության պարտավորության ներդրում», ինչը նշանակում է, որ ԵՄ արտահանում իրականացնող հարավամերիկացի ֆերմերները պետք է հարգեն նույն պարտավորությունները, ինչ եվրոպացիները։
«Փոխադարձության հարգումը նպաստում է, որ մեր ֆերմերները չբախվեն շրջակա միջավայրի, սանիտարական կամ կենդանիների բարեկեցության դեմպինգի հետ։ Ամեն անգամ, երբ որևէ ապրանք չի համապատասխանում մեր չափանիշներին, մենք պետք է գործարկենք շուկայի պաշտպանության դրույթը», – Euronews-ին ասել է բելգիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Բենուա Կասարտը, որը դրույթի կողմնակիցներից մեկն է։
«Սա նշանակում է, որ Մերկոսուրի երկրները պետք է ստեղծեն մատակարարման շղթաներ, որոնք համապատասխանում են ԵՄ-ում գործող չափանիշներին՝ մեր շուկա մուտք գործելու համար», – ասել է նա։
Լարվածություն ֆերմերների հետ
Այս խնդրանքը, պաշտպանության ամբողջ փաթեթի հետ միասին, քվեարկության կդրվի դեկտեմբերի 16-ին, երեքշաբթի, Ստրասբուրգի խորհրդարանում։
Հաստատվելու դեպքում, երաշխիքները պետք է համաձայնեցվեն ԵՄ անդամ պետությունների հետ. հատուկ ընթացակարգը կարող է արագացնել բանակցությունները, ինչը թույլ կտա Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին թռչել Բրազիլիա՝ մինչև տարեվերջ համաձայնագիրը ստորագրելու համար։
Այնուամենայնիվ, այս միջոցառումը խիստ վիճելի է։ Այն կհանգեցնի գործարքի պայմանների զգալի փոփոխության, որը հարավամերիկյան կուսակցությունները կարող են դեռևս վիճարկել, և դրա գործնական կիրառելիությունը խիստ վիճարկվում է։
«Դա հնարավոր չէր լինի ԱՀԿ օրենսդրության համաձայն՝ հակասելով (Հանձնաժողովի կողմից առաջարկված) պաշտպանությանը և նաև տեխնիկապես անիրագործելի», – Euronews-ին ասել է խորհրդարանի պաշտոնյան։
Դեռևս հնարավոր է, որ խորհրդարանի մեկ կամ մի քանի քաղաքական խմբերի փոփոխությունները պահանջեն հանել փոխադարձության դրույթը, քանի որ INTA հանձնաժողովի որոշումը այն ներառելու վերաբերյալ ընդունվել է ընդամենը մեկ ձայնի առավելությամբ։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, սոցիալիստներն ու դեմոկրատները, ինչպես նաև Renew Europe խմբի մեծամասնությունը բոլորը դեմ են քվեարկել դրան հանձնաժողովում, ինչը նշանակում է, որ խորհրդարանի կեսը դեմ է դրան։
Խորհրդարանի մեկ այլ պաշտոնյայի խոսքով՝ քվեարկությունն իսկապես խիստ է լինելու, բայց չնայած փոխադարձության դրույթը կարող է դեռևս ընդունվել, օրենսդիրները գիտեն, որ այն չի ընդունվի ԵՄ անդամ պետությունների կողմից, որոնք ներկայացված են Խորհրդի կողմից։ Եվ իրականում, դա կարող է լինել հենց այն պատճառը, որ այն ընդունվում է։
«Գյուղական տարածքները ներկայացնող Եվրախորհրդարանի պատգամավորների համար դա շատ բարդ է», – ասաց պաշտոնյան՝ բացատրելով, որ օրենսդիրները գիտակցել են, որ դրա մերժումը «ֆերմերների կողմից կդիտարկվի որպես սադրանք»։
«Նրանք կարող են թիրախ դառնալ իրենց ընտրատարածքներում։ Այսպիսով, ոմանք կքվեարկեն կողմ՝ գիտակցելով, որ այն կարող է չեղյալ հայտարարվել ավելի ուշ՝ Խորհրդի հետ բանակցությունների ընթացքում»։
Քվեարկությունը մեծ հետաքրքրությամբ կհետևեն Բրյուսելում հավաքված ԵՄ նախարարները։
«Եթե մեր արտադրողների վրա պարտադրվեն բույսերի պաշտպանության միջոցների և հակաբիոտիկների օգտագործման կանոններ, շրջակա միջավայրը և աշխատանքային իրավունքները պաշտպանելու համար մենք չենք կարող թույլ տալ, որ շուկա մտնեն այդ ստանդարտներին լիովին հակասող ապրանքներ», – ուրբաթ օրը Բրյուսելում ասաց Իտալիայի գյուղատնտեսության նախարար Ֆրանչեսկո Լոլոբրիջիդան։
Իտալիայի դիրքորոշումը գործարքի վերաբերյալ, որը կառավարությունը դեռևս չի հայտարարել, կարևոր է։ Euronews-ը հասկանում է, որ Բելգիան պլանավորում է ձեռնպահ մնալ վերջնական քվեարկությունից, ինչը նշանակում է, որ Իտալիայի աջակցությունը անհրաժեշտ է հաստատման համար անհրաժեշտ որակյալ մեծամասնությանը հասնելու համար։
Նույնիսկ եթե գործարքը վերջապես հաստատվի ֆոն դեր Լեյենի և Կոստայի Ատլանտյան օվկիանոսով նախատեսված ուղևորության համար, ԵՄ-Մերկոսուր համաձայնագիրը որոշ ժամանակ կախված կլինի մազից։
ԵՄ-ի և Մերկոսուրի առաջնորդների կողմից ստորագրվելիք տեքստը, ըստ էության, «ժամանակավոր համաձայնագիր» է, որը պետք է վավերացվի Եվրախորհրդարանի կողմից։ Այդ գործընթացը կարող է կասեցվել ևս երկու խորհրդարանական քվեարկություններով, որոնք երկուսն էլ կանցկացվեն 2026 թվականի առաջին ամիսներին։
Նախ, Խորհրդարանը կքննարկի գործարքի դեմ բողոքարկումը ԵՄ Արդարադատության դատարանում՝ ձախակողմյան քաղաքական խմբերի 145 օրենսդիրների կողմից ստորագրված խնդրանքից հետո։ Նրանք պնդում են, որ Հանձնաժողովը խախտել է կանոնները՝ համաձայնագիրը բաժանելով երկու մասի, քայլ, որը լայնորեն դիտվել է որպես անդամ պետությունների ազգային խորհրդարանների հաստատումը շրջանցելու մարտավարական մանևր։
«Մենք կխնդրենք Եվրոպական դատարանից իրավական կարծիք գործարքի համատեղելիության վերաբերյալ ԵՄ պայմանագրերի հետ», – Euronews-ին ասել է «Կանաչներ/Եվրոպական ազատական կուսակցություն» խմբակցության պատգամավոր Սասկիա Բրիկմոնտը, որը մարտահրավերի կողմնակիցներից մեկն է։
Euronews-ի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ քվեարկությունը տեղի կունենա փետրվար կամ մարտ ամիսներին, սակայն խորհրդարանի ամենամեծ խմբերը, ամենայն հավանականությամբ, դեմ կքվեարկեն։
Սակայն, գործարքի վերջնական վավերացման վերաբերյալ քվեարկությունը, հավանաբար, շատ ավելի լարված կլինի։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին 269 Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ մերժեցին Մերկոսուրի համաձայնագրի կնքումը գովաբանող պարբերությունը, որը ներառվել էր ոչ օրենսդրական բանաձևում. 259-ը քվեարկեցին կողմ։
Օրենսդիրների մեծամասնությունը պետք է համաձայն լինի, որպեսզի գործարքը հաստատվի։ Սակայն, մի քանի խորհրդարանական աղբյուրների համաձայն, շատ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներ, ի վերջո, կարող են դուրս գալ իրենց քաղաքական խմբերի շարքերից և քվեարկել իրենց ազգային կառավարությունների դիրքորոշումներին համապատասխան։
