Տասնյակ հազարավոր հունգարացիներ երթով դուրս եկան մայրաքաղաք Բուդապեշտ՝ դատապարտելու անչափահասների ուղղիչ հաստատությունում երեխաների նկատմամբ բռնության ենթարկված տեսանյութը։
Երթը կազմակերպել էր Վիկտոր Օրբանի գլխավոր մրցակիցը՝ առաջիկա ընտրություններում Պետեր Մագյարը։
Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի գլխավոր մրցակից Պետեր Մագյարը շաբաթ օրը տասնյակ հազարավոր ցուցարարների առաջնորդեց Բուդապեշտի փողոցներով՝ բողոքելով պետական անչափահասների հաստատություններում երեխաների նկատմամբ ենթադրյալ բռնության դեմ։
Ցույցը տեղի ունեցավ ի պատասխան այս շաբաթ հրապարակված տեսանյութերի, որոնցում պատկերված էր, թե ինչպես են Հունգարիայի մայրաքաղաքի անչափահասների ուղղիչ հաստատության աշխատակիցները ֆիզիկապես բռնության ենթարկում այնտեղ պահվող երեխաներին։
Հաստատության նախկին ղեկավարը, որը ոստիկանության կողմից կալանքի տակ է մարմնավաճառության ցանց ղեկավարելու կասկածանքով, մեղադրվում է նաև անչափահասներին ֆիզիկական և սեռական բռնության ենթարկելու մեջ։
Ոստիկանությունն այս շաբաթ խուզարկել է ուղղիչ հաստատությունը, չնայած քննադատները մեղադրել են Օրբանի կառավարությանը տարիներ առաջ տեղի ունեցած չարաշահումների մասին հաղորդումներից անկախ գործողություններ չձեռնարկելու մեջ։
Մագյարը, որի կենտրոնամետ աջակողմյան «Տիշա» կուսակցությունը անկախ հարցումների մեծ մասում առաջ է Օրբանի «Ֆիդեսից», միացել է այս հարցին և մեղադրել կառավարությանը խոցելի երեխաներին չպաշտպանելու մեջ, ինչպես նաև կոչ է արել Օրբանին հրաժարական տալ։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հավաքվել են Բուդապեշտի կենտրոնում՝ ցուրտ եղանակի պայմաններում, և հանդիսավոր կերպով երթով անցել են Դանուբ գետը։
Մթնշաղին շատ ցուցարարներ ջահեր վառեցին և սկսեցին բարձրանալ դեպի Օրբանի գրասենյակը Քասլ Հիլլում։
Ցուցարարներից մեկը՝ Շանդոր Հորվաթը, որը մոտ 325 կիլոմետր է անցել բողոքի ցույցի վայր հասնելու համար Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ գտնվող Տիշաբեց քաղաքից, ասել է, որ կարծում է, որ Օրբանի կառավարությունը «կվերանա» մինչև հաջորդ տարվա ապրիլին կայանալիք ընտրությունները։
«Այլ երկրներում այս սկանդալի պատճառով ամբողջ կառավարությունը կկործանվեր։ Բայց այստեղ մենք տեսնում ենք, որ նրանք կառչած են իշխանությունից ատամներով ու եղունգներով», – ասել է նա։
Պետական հաստատություններում անչափահասների նկատմամբ բռնությունը նախկինում քաղաքական ճգնաժամ է առաջացրել Օրբանի կառավարության համար։
2024 թվականին Հունգարիայի նախագահ Կատալին Նովակը և արդարադատության նախարար Յուդիտ Վարգան հրաժարական տվեցին հանրային վրդովմունքի ֆոնին, որը ծագել էր հանրային որբանոցում երեխաների սեռական բռնության դեպքերը թաքցնելու համար դատապարտված տղամարդու ներման հավանության արժանանալուց հետո։
Սկանդալը Օրբանի համար թուլության հազվագյուտ պահ էր, ով 2010 թվականին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր ղեկավարել է Հունգարիան գրեթե լիակատար իշխանությամբ։
Օրբանի «Ֆիդես» կուսակցության նախկին ներքին գործիչ Մագյարը հայտնվեց Հունգարիայի քաղաքական ուշադրության կենտրոնում, երբ գործը ծավալվեց՝ մեղադրելով կառավարությանը չարաշահումների և կոռուպցիայի մեջ։
Շաբաթ օրը կառավարության գործադիր շտաբի շենքի դիմաց հավաքված ամբոխին դիմելով՝ Մագյարը զուգահեռներ անցկացրեց անցյալ տարվա ներման սկանդալի և երեխաների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ ավելի վերջերս տեղի ունեցած մեղադրանքների միջև։
«Քսաներկու ամիս առաջ մի երկիր հարց տվեց Հունգարիայի կառավարությանը. կարո՞ղ է այն փոխել և բարելավել երեխաների վիճակը, թե՞ կմնա երեխաների նկատմամբ բռնություն գործադրողների հանցակիցը»։
«Օրբանի կառավարությունը խոստացել էր ամեն ինչ, բայց այդ ժամանակից ի վեր, ցավոք, պարզվեց, որ Օրբանի կառավարության բոլոր անդամները բռնարարների կողմն են անցել», – ասաց Մադյարը։
Օրբանի կառավարությունը դատապարտել է հրապարակված տեսանյութերում երևացող ֆիզիկական բռնությունը, սակայն պնդել է, որ երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերը, որոնք լույս են սփռում, ցույց են տալիս, որ Հունգարիայի երեխաների պաշտպանության ծրագրերը արդյունավետորեն աշխատում են չարաշահումները վերացնելու համար։
Այնուամենայնիվ, մի շարք պետական գործիչներ, այդ թվում՝ Օրբանինը, ընդգծել են, որ հաստատության անչափահաս բնակիչները տեղավորվել են այնտեղ, քանի որ նրանք հանցագործություններ են կատարել կամ զբաղվել են այլ չարաշահումներով, հաստատությունը համեմատելով անչափահասների համար նախատեսված բանտի հետ։
