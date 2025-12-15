15/12/2025

ԵՄ-ն կարող է օգնել Հայաստանին առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ՝ արտաքին միջամտությունը կանխելու հարցում

Եվրոպական միության անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր կայանալիք հանդիպմանը կքննարկեն Հայաստանի հայցը:

ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ և Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Կայա Կալլասը լրագրողներին հայտնել է, որ քննարկումը կենտրոնանալու է այն բանի վրա, թե ինչպես ԵՄ-ն կարող է օգնել Հայաստանին առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ:

«Հաջորդ տարի Հայաստանում տեղի կունենան ընտրություններ։ Այսօր մենք կքննարկենք, թե ինչպես կարող ենք օգնել Հայաստանին Այդ հարցում։ Հայաստանը դիմել է մեզ՝ արտաքին միջամտությունը կանխելու հարցում օգնություն ստանալու համար», – ասել է Կալլասը ։

Ավելի վաղ Կալլասը պնդել էր, որ Ռուսաստանն ակտիվացրել է ապատեղեկատվության արշավը Հայաստանում 2026 թվականին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին:

Նախաձեռնում ենք Վրթանեսին Արցախի թեմի առաջնորդի պարտականություններից ազատելու գործընթաց

ԱԱԾ փոխտնօրենը՝ Կաթողիկոսի հանդեպ կատարվողի մասին․ Լուսանկար

Զինծառայողին ինքնասպանության են հասցրել․ Սուրեն Պապիկյանի արձագանքը․ Մանրամասներ

Սիդնեյում ահաբեկչությունը տեղի է ունեցել, երբ տեղի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները տոնում էին ազգային «Խանուկա» տոնը

Ռուսաստանում գնդակահարվում են, բայց չեն ցանկանում պատերազմել Ուկրաինայի դեմ

Դուք չունեք մանդատ խոսելու ԼՂ-ի ինքնորոշված ժողովրդի անունից. Սամվել Բաբայանը՝ Նիկոլ Փաշինյանին

