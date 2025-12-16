Բ պլան չկա. Այս շաբաթ ԵՄ-ն բախվում է երեք հիմնական խնդրի …

Այս շաբաթ ԵՄ-ն բախվում է երեք հիմնական խնդրի՝ Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններին և Եվրոպային Թրամփի սեղանին ձայնի իրավունքի ապահովմանը, Մոսկվայի կողմից հակահարվածի ենթարկվող փոխհատուցման վարկ տրամադրելու աննախադեպ ֆինանսական գործողությանը և Մերկոսուրի հետ համաձայնագրի կնքմանը։ Երեքից որևէ մեկի վերջնական արդյունքը պարզ չէ։
Բրյուսելում հաճախակի են չափազանցությունները, բայց սա դաշինքի համար վճռորոշ շաբաթ անվանելը չափազանցություն չէ։
Եվրամիությունը հասել է երեք կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ որոշման կետի, որոնք կարող են ձևավորել նրա համաշխարհային կերպարը և միջազգային դիրքը։
Ուկրաինայի խաղաղության բանակցություններից մինչև Մոսկվայի զայրույթը առաջացրած աննախադեպ փոխհատուցման վարկի տրամադրումը և Մերկոսուրի հետ համաձայնագրի կնքումը 20 տարի տևած մշակումներից հետո, երեքն էլ խաթարված են անորոշությամբ։
Խաղադրույքի տակ է 27 անդամներից բաղկացած դաշինքի հեղինակությունը՝ ձևավորելու իր արտաքին քաղաքականությունը և առևտրային օրակարգը, բախվելով ավելի ագրեսիվ Թրամփի վարչակազմի հետ, որը ձգտում է Ամերիկան դնել առաջին տեղում և ձևավորել համաշխարհային հարաբերությունները՝ համապատասխանեցնելով իր շահերին, ավելի վճռական Չինաստանի հետ, որը իր տնտեսական հզորությունը տարածում է բարձր նորարարական ոլորտներում, և Ռուսաստանի կողմից ներկայացվող անվտանգության սպառնալիքին։
Եվրոպական առաջնորդները հինգշաբթի օրը կհանդիպեն Բրյուսելում՝ տարվա իրենց վերջին հավաքին։ Քանի որ ժամանակը տկտկում է, հաջորդ չորս օրերը վճռորոշ կլինեն ԵՄ-ի համար։
Ինչպես նշել է մի դիվանագետ, «այս կամ այն կերպ» որոշումները հետևանքներ կունենան։ Մեկ այլ դիվանագետ ասել է, որ սա կլինի ամենահետևանքային եվրոպական գագաթնաժողովը, քանի որ առաջնորդները 2020 թվականի ամռանը արտակարգ հավաքի ժամանակ համաձայնության եկան կորոնավիրուսի համավարակից հետո համատեղ պարտքերի թողարկման պատմական ծրագիր մեկնարկելու վերաբերյալ։
27 առաջնորդների խումբը ներկայացնող Եվրոպական խորհրդի ղեկավար նշանակվելուց ի վեր Անտոնիո Կոստան արդյունավետ ժամանակի կառավարիչ է եղել և հանդիպումները պահել է թեմայի շուրջ։
Այս անգամ ամեն ինչ կարող է տարբեր լինել, քանի որ հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովը կարող է երկար գիշերվա վերածվել՝ ամենաբրյուսելյան ձևով։ Դուք գիտեք, թե երբ է այն սկսվում, բայց ոչ թե երբ է ավարտվում։
Ուկրաինան ուշադրության կենտրոնում է, քանի որ Եվրոպան ձգտում է արդար խաղաղության
Միևնույն ժամանակ, եվրոպացի առաջնորդները երկուշաբթի օրը հավաքվել են Բեռլինում՝ բանակցություններ վարելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, որը նաև ելույթ է ունենում ԱՄՆ պատվիրակության հետ զուգահեռ, որի կազմում են նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, և հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Վիտկոֆը։
Երկուսն էլ կարևոր դեր խաղացին Գազայում հրադադարի ապահովման գործում, սակայն Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում շատ ավելի բարդացավ։
Եվրոպացիները փորձում են ուժով վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, այն բանից հետո, երբ անցյալ ամիս Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև ուղղակիորեն կնքված վիճահարույց նախագծի համաձայնագիրը մտահոգություններ առաջացրեց Ուկրաինայի համար անարդար գործարքի վերաբերյալ։
Սկզբնական ծրագիրը ենթադրում էր լայնածավալ տարածքային զիջումներ և եվրոպացիներին մի կողմ դնել հիմնական հարցերում, այդ թվում՝ մայրցամաքի ընդհանուր անվտանգության կառուցվածքի և ԵՄ-ում պահվող ռուսական սառեցված ակտիվների առևտրային օգտագործման հարցերում։
Ե՛վ Ուկրաինան, և՛ ԵՄ-ն հրաժարվել են տարածքների վերաբերյալ քննարկումներին մասնակցել՝ նախապես անվտանգության հստակ երաշխիքներ չստանալով։
Անցյալ շաբաթ Կիևը հայտարարեց, որ կներկայացնի թարմացված ծրագիր՝ եվրոպական մասնակցությամբ, որը կներկայացվի ԱՄՆ-ին։
Եվրոպայի համար դա նուրբ հավասարակշռության գործողություն է՝ պայմանները Ուկրաինայի օգտին փոխելու, Ռուսաստանին հակահարված տալու և ԱՄՆ նախագահին ներգրավված պահելու միջև։ Եվրոպացի դիվանագետները նաև ընդունում են, որ Թրամփի վարչակազմի աչքում դաշինքը չի կարող դիտվել որպես «պատերազմ հրահրող», կամ դա կարող է վնասել Ուկրաինային։
Մի գաղափար շրջանառվում էր, որ Ուկրաինան իր նոր 20 կետանոց ծրագրում, որը վերացել է Մոսկվայի կողմից բանակցված 28 կետանոց համաձայնագրից, կարող է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին միանալու իր վաղեմի ձգտումից՝ անվտանգության երաշխիքների և ԵՄ-ին անդամակցության արագացման դիմաց։
Հաղորդագրությունները ենթադրում են 2027 թվականի հունվարի 1-ի անդամակցության ամսաթիվ։
Մի դիվանագետ Euronews-ին ասել է, որ դա իրատեսական կամ ցանկալի չի լինի, քանի որ գործընթացը հիմնված է արժանիքների վրա, իսկ ընդլայնումը ենթադրում է լայնածավալ բարեփոխումների օրակարգ։
Սակայն թղթի վրա ամսաթիվ դնելով՝ Ուկրաինան զրույցը տեղափոխում է «եթե»-ից «երբ»-ի և գնդակը դնում ԵՄ դաշտ։ ԱՄՆ-ի համար դա դաշինքի վրա լրացուցիչ պարտականություններ դնելու միջոց է։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը պնդում է, որ երկիրը պետք է լինի ԵՄ-ում, բայց այն պետք է հետևի անդամակցության հետ կապված քայլերին։
Հանձնաժողովը դեմ է արտահայտվել Ուկրաինայի անդամակցությունը քաղաքական դրդապատճառներով ներկայացնելուն։ Բարեփոխումների ավարտից և գործընթացի ավարտից առաջ ամսաթիվ նշանակելը կհակասի դրան։
Ուկրաինայի համար փոխհատուցման վարկի ժամկետը լրացել է
Նույնիսկ եթե Կիևը, Թրամփի վարչակազմը և ԵՄ-ն ի վերջո կայունացնեն խաղաղության համաձայնագիրը, որի շուրջ երեքը կարող են համաձայնության գալ, դա չի երաշխավորում, որ Մոսկվայի պատերազմը անմիջապես կավարտվի։
Փաստորեն, Ռուսաստանը, հավանաբար, կմերժի այս փուլում Ուկրաինայի համար ընդունելի գործարքը և չի վճարի նաև պատճառված վնասի համար փոխհատուցում։
Եվրոպացիները չեն հրաժարվել Բելգիայում պահվող սառեցված անշարժ ակտիվները Ուկրաինային փոխհատուցման վարկ տրամադրելու համար օգտագործելու գաղափարից։
Դա կհանգեցնի նրան, որ Ռուսաստանը, այլ ոչ թե եվրոպացի հարկ վճարողը, կծածկի ծախսերը և կստեղծի ուղղակի ֆինանսական ուղի։ Եվրոպացիները նաև պնդում են, որ դա կստեղծի նախադեպ «դու կոտրում ես, դու վճարում ես» սկզբունքով։
Այնուամենայնիվ, Բելգիան, որը պահում է Եվրոպայում պահվող սառեցված 210 միլիարդ եվրոյից 185 միլիարդ եվրո, դիմադրում է այդ գաղափարին և կոչ է անում այլընտրանքներ գտնել։
Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերի կողմից որդեգրված կոշտ դիրքորոշումը արտացոլում է Բելգիայի կառավարության մտահոգությունները հակադարձման և հնարավոր իրավական խոչընդոտների վերաբերյալ։ Սակայն, սա նաև ցույց է տալիս բելգիական քաղաքական դասի և հասարակական կարծիքի ավելի լայն տրամադրությունը, որը դա լավ գաղափար չի համարում։
Եվրոպացի դիվանագետը Euronews-ին ասել է, որ դե Վևերի դիմադրությունը բլեֆ չէ. նրանց կարծիքով, այն ունի միջկուսակցական քաղաքական աջակցություն և լավ է խաղում բելգիական ընտրազանգվածի հետ։
«Մի՛ թերագնահատեք դա», – ասել է դիվանագետը։ Երկուշաբթի օրը հրապարակված հարցումը ցույց է տվել, որ բելգիացիների 63%-ը աջակցում է դե Վևերի դիրքորոշմանը, քանի որ նա շարունակում է կոչ անել Բ պլանի։
Խորհրդի մեծամասնության համար, որը ներկայացնում է 27 առաջնորդներին, Բ պլան չկա
Իհարկե, ոչ այնքան լավ կամ արդյունավետ, որքան ակտիվները 2026 և 2027 թվականների համար 90 միլիարդ եվրոյի չափով փոխհատուցման վարկի վերածելը։ ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը երկուշաբթի լրագրողներին ասել է, որ փոխհատուցման վարկը ճնշման տակ է բոլոր կողմերից, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ից։
Որոշ պաշտոնյաներ մտահոգված են, որ Թրամփի վարչակազմը կօգտագործի սառեցված ակտիվները առևտրային նպատակներով՝ որպես Ռուսաստանի հետ պատերազմից հետո ներդրումային գործարքի մաս։ Դա երբեմն կհամապատասխաներ Թրամփի մերկանտիլիստական արտաքին քաղաքականությանը։
Դրանից խուսափելու համար ԵՄ-ն անցյալ շաբաթ համաձայնեց ռուսական ակտիվները մշտապես անշարժ պահել իր իրավասության ներքո՝ օգտագործելով Եվրոպական Միության գործունեության մասին պայմանագրի (TFEU) 122-րդ հոդվածի համաձայն իրավական շրջանցիկ միջոցը, որն օգտագործվում է տնտեսական արտակարգ իրավիճակների համար։
Այնուամենայնիվ, աճում է այն տպավորությունը, որ ԵՄ-ն սպառել է փոխհատուցման վարկը աշխատեցնելու բոլոր տարբերակները, եթե բելգիացիները և այլք, այդ թվում՝ Իտալիան, որը պնդում է այլընտրանքային տարբերակների մասին, խոչընդոտեն դրան։
Մերկոսուրի համաձայնագրի կնքումը՝ Թրամփի մաքսատուրքերի դեմ պայքարելու համար
Այն բանից հետո, երբ Թրամփի վարչակազմը ամբողջ աշխարհում լայնածավալ մաքսատուրքեր մտցրեց, այդ թվում՝ ԵՄ-ի վրա 15% դրույքաչափ, որը գործնականում եռապատկեց Եվրոպայում արտադրվող ապրանքների վրա մաքսատուրքերը, Բրյուսելը պնդում է, որ պետք է դիվերսիֆիկացնի առևտրային կապերը և նոր շուկաներ բացի եվրոպական ապրանքների համար։
20 տարուց ավելի տևող հոգեբանական դրամայից հետո ԵՄ-ն ավելի մոտ է, քան երբևէ, Մերկոսուրի համաձայնագրի կնքմանը, որը կբացի առևտուրը Բրազիլիայի հզոր տնտեսության, ինչպես նաև Արգենտինայի, Պարագվայի և Ուրուգվայի հետ։
Առևտրային հնարավորություններից զատ, ԵՄ-ն պնդում է, որ այն դարձել է աշխարհաքաղաքական հրամայական այն ժամանակ, երբ բազմակողմանիությունը և դրա օգուտները խիստ ուսումնասիրության են ենթարկվում։
ԵՄ-ն իրեն համարում է կանոնների վրա հիմնված առևտրի ջատագով
Մինչդեռ համաձայնագիրը թվում էր, թե ճիշտ ուղղությամբ է ընթանում, այն բանից հետո, երբ Հանձնաժողովը և Գերմանիան իրենց ներդրումն ունեցան դրա օգտին, և ներդրվեցին նոր պաշտպանիչ միջոցներ՝ եվրոպացի ֆերմերների զայրույթը հանդարտեցնելու համար, որոնց լոբբին շատ հզոր է ԵՄ գյուղատնտեսական քաղաքականության և բյուջետային սուբսիդիաների ձևավորման գործում, Ֆրանսիան այժմ կոչ է անում հետաձգել քվեարկությունը։
Այն ընդունելու համար անհրաժեշտ որակյալ մեծամասնությունը մնում է անորոշ։
Լեհաստանն ու Հունգարիան միացել են Ֆրանսիային՝ դեմ արտահայտվելով համաձայնագրին, մինչդեռ Բելգիան պլանավորում է ձեռնպահ մնալ, իսկ Ավստրիան՝ դեմ։ Նիդեռլանդներն ու Իռլանդիան դեռևս չեն հայտարարել իրենց դիրքորոշումը, իսկ Իտալիայի դիրքորոշումը քվեարկության վերաբերյալ անհասկանալի է, քանի որ այն խորհում է տասնամյակների թունավոր բեռ կրող համաձայնագրի շուրջ ներքին տրամադրությունների մասին։
Համաձայնագրին աջակցող երկրի դիվանագետն ասել է, որ Եվրոպան «ծիծաղելի» տեսք կունենա, եթե տարվա ավարտից առաջ Մերկոսուրը չհասցնի ավարտին։
Ֆոն դեր Լեյենը պետք է թռչի Բրազիլիա դեկտեմբերի 20-ին, բայց դա կախված է քվեարկության արդյունքից և նրանից, թե արդյոք Ֆրանսիան կկարողանա ապահովել վերջին պահին արգելափակող մեծամասնություն։ Եթե դա այդպես է, ասել է դիվանագետը, Մերկոսուրը «փաստացիորեն ավարտվել է»։
Ֆրանսիական իշխանությունները պնդում են, որ իրենց մտահոգությունները անարդար մրցակցության և շրջակա միջավայրի չափանիշների վերաբերյալ օրինական են և պետք է հաշվի առնվեն։ Մերկոսուրի կողմնակիցները, այդ թվում՝ Գերմանիան և Իսպանիան, ասում են, որ խնդիրները բավարար չափով լուծվել են, և որ համաձայնագիրը պետք է դիտարկել ավելի լայն, բարդ աշխարհաքաղաքական համատեքստում։
