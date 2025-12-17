17/12/2025

Հայրս այս հայտարարությունները արել է, երբ Նիկոլ Փաշինյանը պատվերով Սասնա ծռերի միտինգն էր ցրում. Տեսանյութ

17/12/2025

Հայրս այս հայտարարությունները արել է 2017 թվականին Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակ, մոտավորապես այն ժամանակները, երբ Նիկոլ Փաշինյանը պատվերով Սասնա ծռերի միտինգն էր ցրում։

Այս մասին տեսանյութ է հրապարակել «Մեր ձևով» ժողովրդական շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանը։

Մանրամասները՝ տեսանյութում

