ԵՄ-ի ներկայացուցիչ Ալբուկերկը կոչ է անում օգտագործել կապիտալի շուկաների միության համար անհրաժեշտ միջոցները

ԵՄ ֆինանսական ծառայությունների ղեկավար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն կոչ է անում օրենսդիրներին օգտվել այն բանից, ինչը նա անվանել է «անհետաձգելի պահ»՝ ավարտելու համար իսկական եվրոպական կապիտալի շուկաների միություն ստեղծելու գործիքները։
Ալբուկերկեն ասում է, որ դրա ավարտը կարող է բացահայտել տրիլիոններ և խթանել եվրոպական տնտեսությունը։
Եվրոպան կարող է մրցակցել Միացյալ Նահանգների մասշտաբով, եթե այն ավելի խորը ինտեգրի իր ընդհանուր շուկան և շտապ ավարտի սպասվող օրենսդրությունը, «Եվրոպական զրույց» առաջատար հարցազրույցի ծրագրում ասել է Եվրոպական Միության ֆինանսական ծառայությունների հանձնակատար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն։
Ալբուկերկեն ընդունել է, որ մրցակից իրավասությունները, ինչպիսին է ԱՄՆ-ն, հաջողությամբ գրավել են եվրոպական կապիտալ և ֆինանսավորում, որոնք այլապես կմնային ԵՄ-ում, եթե կանոնները ավելի հեշտ լինեին ընկերությունների և ներդրողների համար։
Այնուամենայնիվ, նա պնդել է, որ կարգավորումը պարզեցնելու և միասնական շուկան խոշոր ֆինանսներից մինչև խնայողներ ինտեգրելու նոր ջանքերը կարող են շրջել դա։
«Աշխարհում հիմա շատ փող կա, որը տուն է փնտրում։ Եթե մենք ներդնենք մեր ուժերը, կարող ենք Եվրոպան դարձնել լավագույն կետը», – Mitk.am-ին ասել է նա։ «Անկախ նրանից, թե ցանկանում եք լինել տարածաշրջանային, ազգային, թե համաեվրոպական, կարող եք այստեղ տուն գտնել»։
Անցյալ տարի վերընտրվելուց ի վեր, Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը մրցունակության վերականգնումը դարձրել է իր մանդատի կենտրոնական կետը՝ կենտրոնանալով բյուրոկրատիայի կրճատման, եվրոպական շուկայում ներքին խոչընդոտների վերացման և չափազանց կարգավորման վերացման վրա։
Մինչ քննադատները պնդում են, որ ԵՄ գործադիր մարմինը խաթարում է իր սեփական աշխատանքը և խառնաշփոթ է ստեղծում անկանոն քաղաքականության միջոցով, Հանձնաժողովը պաշտպանում է պարզեցման ձգտումը որպես ռազմավարական անհրաժեշտություն՝ արդիական մնալու համար այն աշխարհում, որտեղ մրցակցությունը անողոք է։
Այնուամենայնիվ, հանձնակատար Ալբուկերկեն խոստովանեց, որ ամեն տարի 300 միլիարդ եվրոյի համարժեք եվրոպական գումար դուրս է գալիս հին մայրցամաքից ԱՄՆ-ի համար, որտեղ կարգավորումը ներդրողների կողմից ընկալվում է որպես ավելի հեշտ, իսկ ընկերությունների համար ռիսկային կապիտալն ավելի հասանելի է։
«Դրա մի մասը, եթե լինեին լավ ներդրումային հնարավորություններ, կմնար այստեղ», – ասաց նա։
Նա ասաց, որ ԵՄ-ի նպատակն է հակադարձել այդ միտումը՝ կառուցելով սեփական կապիտալի շուկաների միություն։
«Եթե մենք ամրագրենք սպասումները և սկսենք արդյունքներ տալ, համոզված եմ, որ ավելի շատ գումար կքննարկվի Եվրոպա գալու համար», – ասաց նա: «Մեզ դեռ անհրաժեշտ է շուկայական դինամիզմ»:
ԵՄ կապիտալի շուկաների միության իրականացում
27 անդամ պետությունների միջև այս շուրջ քննարկումները տևել են մոտ մեկ տասնամյակ և շատ քիչ առաջընթաց են արձանագրել՝ պայմանավորված մրցակցող ազգային շահերով, փոխարինված կարգավորումներով և երկրների միջև ներդրումային տարբեր մշակույթներով:
Սակայն այս հարցը բարձրացել է եվրոպական որոշումների կայացման վերին էշելոններ: Անցյալ տարվա հոկտեմբերին Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը իր երկրի քաղաքական կշիռը դրեց դրա ետևում՝ կոչ անելով «ավելի խորը և գրավիչ եվրոպական կապիտալի շուկաների և շուկաների ենթակառուցվածքների ոլորտում ավելի մեծ կոնսոլիդացիայի, որը, ի վերջո, օգուտ կբերի եվրոպական ընկերություններին»:
Ալբուկերկեն կրկնեց այդ կոչը և ենթադրեց, որ թափը մեծացել է, բավականաչափ՝ 2026 թվականին համաձայնագիր կնքելու համար, նույնիսկ եթե խոչընդոտները մնան: Թեև տեխնիկական է, հարցը նաև խիստ քաղաքական է:
«Հնարավոր է քննարկում և համաձայնագիր ունենալ մեկ տարվա ընթացքում», – ասաց նա Euronews-ին: «Մեզ անհրաժեշտ է, որ մեր համաօրենսդիրները կիսեն նույն հրատապության զգացումը և հավակնությունների մակարդակը»:
«Սա մեծ փաթեթ է, բայց մարտահրավերը օրենսդրական ակտերի քանակի մեջ չէ։ Այն վերաբերում է այն քաղաքական կամքին, որը մենք պետք է ներդնենք դրանում», – ավելացրեց նա։
Ըստ համաեվրոպական շուկայի օպերատոր Euronext-ի՝ կապիտալի շուկաների ավելի մեծ ինտեգրումը կարող է բացահայտել Եվրոպական Միության 13 տրիլիոն եվրոյի մասնավոր խնայողությունների ողջ ներուժը։ Այն նաև կխթանի այն ընկերությունների ֆինանսավորումը, որոնք հաճախ լքում են Եվրոպան՝ Ուոլ Սթրիթ՝ ընդլայնման որոնման համար, ինչպես նաև կնվազեցնի կարգավորման և համապատասխանության ծախսերը։
«Մենք բոլորս Դրագի ենք» Եվրոպական հանձնաժողովում
Այս քայլի կողմնակիցների թվում է Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագին, որը գրել է ազդեցիկ զեկույց, որը հրապարակվել է անցյալ տարի, որում նա պնդում էր, որ ներքին խոչընդոտները նույնքան վնասակար ազդեցություն ունեն ԵՄ-ի վրա, որքան արտաքին։
Այս զեկույցում իտալացին ափսոսում է այն փաստի համար, որ եվրոպական «կապիտալի շուկաները մնում են մասնատված, և կապիտալի շուկաներ խնայողությունների հոսքերը ցածր են»՝ համեմատած գործընկերների հետ։
Ալբուկերկեն ասել է, որ գործադիրը զեկույցին նայում է իր «կողմնացույցով», և դրա առաջարկությունները չեն մոռացվել Հանձնաժողովի համար։ «Մենք բոլորս Դրագիի կողմնակիցներ ենք», – ասել է նա։
Դրագիի հավանության կնիքը ստանալը կարևոր է, քանի որ նրա ձայնը կրում է Եվրոպայի ամենանշանակալի ձայներից մեկը։ Նրա ելույթները ուշադիր հետևում են պետությունների ղեկավարները, լայնորեն կարդացվում են Բրյուսելի, մայրաքաղաքների և Եվրոպական հանձնաժողովի դիվանագիտական շրջանակներում։
