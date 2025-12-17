Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է Եվրոպայում բնակարանային ճգնաժամի լուծման ծրագիր, որը ներառում է կառավարությունների կողմից տնտեսական միջամտության կանոնների մեղմացում։
Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է իր առաջին Եվրոպական մատչելի բնակարանային ծրագիրը, որը ներառում է բնակարանների գների իջեցման միջոցառումներ՝ ամբողջ ԵՄ-ում տարածվող բնակարանային ճգնաժամը լուծելու համար։
Երեքշաբթի օրը հրապարակված ծրագիրը կենտրոնանում է բնակարանային առաջարկի ավելացման և ներդրումների խթանման վրա՝ մեղմացնելով պետական օգնության կանոնները՝ ոլորտում ավելի շատ սոցիալական ծախսեր թույլ տալու համար։ Այն նաև ազդարարում է ուսանողական և սոցիալական բնակարանաշինության մեջ նոր ներդրումներ և խոստանում է կարճաժամկետ վարձակալության վերաբերյալ առաջիկա օրենսդրություն։
Հանձնաժողովի տվյալներով՝ 2013 թվականից ի վեր ԵՄ-ում բնակարանների գները բարձրացել են ավելի քան 60%-ով, մինչդեռ միջին վարձավճարները աճել են մոտ 20%-ով։
Սա նշանակում է, որ եվրոպական տնային տնտեսությունների եկամտի մեծ մասն օգտագործվում է հիփոթեքային վարկերի և վարձավճարների վճարման համար. «Բնակարանը Եվրոպայում» զեկույցի համաձայն՝ 2023 թվականին միջինում 19.7%։ Հունաստանի, Դանիայի և Գերմանիայի նման երկրներում այս տոկոսը նույնիսկ ավելի բարձր է, քանի որ տնային տնտեսությունների ավելի քան 13%-ը իրենց տնօրինվող եկամտի ավելի քան 40%-ը ծախսել է բնակարանաշինության վրա։
Բնակարանային ճգնաժամը ազդում է ԵՄ քաղաքացիների վրա ամբողջ տարածքում: Եվրոպացիների մոտ 16%-ը ապրում է գերբնակեցված վայրերում, մինչդեռ 10.6%-ը չի կարող իրեն թույլ տալ բավարար ջեռուցում: Վերջին տվյալների համաձայն՝ գրեթե մեկ միլիոն մարդ անօթևան է, մինչդեռ բնակարանների 20%-ը չբնակեցված է։
Եվրոպական բնակարանային շուկան կրակի մեջ է. ի՞նչ կանի ԵՄ-ն
Եվրոպական հանձնաժողովը գնահատում է, որ այս խնդիրները լուծելու համար նորակառույց շենքերի ներկայիս մակարդակին, որը կազմում է տարեկան մոտ 1.6 միլիոն նոր բնակարան, պետք է ավելացվի տարեկան մոտ 650,000 բնակարան։
Այդ լրացուցիչ բնակարանների կառուցումը կարժենա տարեկան մոտ 150 միլիարդ եվրո, ինչը կպահանջի պետական և մասնավոր ներդրումների ավելացում։
Բնակարանային հարցը դարձել է թեժ թեմա 27 անդամներից բաղկացած դաշինքում, և Դեն Յորգենսենը առաջին եվրահանձնակատարն է, որը նշանակվել է այս իրավիճակը կարգավորելու համար: Կօգնի՞ դա։
Ծնողների հետ ապրելն ունի իր առավելությունները: Անվճար լվացքատուն, զրոյական վարձ, և ընթրիքը միշտ սեղանին է։
Զվարճալի է, երբ 15 տարեկան ես: Բայց արդյո՞ք դեռ զվարճալի է, երբ 35 տարեկան ես: Եվրոպացիների ռեկորդային թվի համար «Մայրիկի և հայրիկի հյուրանոցը» շքեղություն չէ, այլ տնտեսական անհրաժեշտություն։
Վերջին տվյալները ցույց են տալիս, որ միջին եվրոպացին այժմ լքում է տունը 26.2 տարեկանում։
Սակայն վիճակագրությունը ստում է: Եթե ապրում եք Ֆինլանդիայում, հավանաբար անկախ եք 21 տարեկանում: Բայց Խորվաթիայում դուք մնում եք ձեր մանկության ննջասենյակում մինչև 30 տարեկանը լրանալը: Նույն պատմությունն է նաև Իսպանիայում, Հունաստանում, Իտալիայում և Սլովակիայում։
Իսկ թվերը՞
Ընդամենը 2020-2025 թվականների միջև Լիսաբոնում վարձավճարները կտրուկ աճել են 81%-ով: Պրահայում աճել է 73%-ով։ Նույնիսկ Վարշավայի նման «մատչելի» քաղաքները այժմ անհասանելի են դառնում։ Դա գրեթե լրացուցիչ վարձավճար է ամսական վարձավճարից բացի։
Դեռահասության տարիներին ապստամբելը նորմալ է, բայց ի՞նչ կլինի, եթե չկարողանաք խուսափել այդ փուլից։ Օքսֆորդի համալսարանի «Առաջադեմ քաղաքականության հետազոտական ցանց» հոդվածը ենթադրում է, որ այս ճգնաժամը նվազեցնում է ձախ կենտրոնամետների աջակցությունը և սնուցում հակաիշխանական տրամադրությունները։
Բնակարանային հարցը տեխնիկապես ազգային հարց է. ԵՄ-ն չպետք է դրան անդրադառնա։
Բայց ճնշումն այնքան մեծ է, որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը Դան Յորգենսենին՝ բնակարանային հարցերով առաջին հանձնակատարին, նշանակեց միջամտելու համար։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք. բյուրոկրատիան դանդաղ է շարժվում, իսկ վարձավճարները՝ արագ։
Հանձնաժողովի ծրագիրը
Հանձնաժողովը առաջարկում է գործողություններ չորս ռազմավարական ոլորտներում, այդ թվում՝ պետական օգնության կանոնների վերանայում՝ սոցիալական և մատչելի բնակարանային նախագծերի աջակցությունը հեշտացնելու համար՝ առանց նախնական ծանուցման և թույլտվության։
«Մինչ օրս բնակարանային ապահովումը պետական օգնության համար իրավասու է միայն սահմանափակ նախագծերի համար, որոնք ուղղված են առավել կարիքավոր մարդկանց: Այս փոփոխությունը կօգնի տներ կառուցել նաև միջին խավի համար», – Mitk.am-ին ասել է ԵՄ պաշտոնյան։
Քաղաքացիների համար մատչելի բնակարանների քանակը նվազեցնող կարճաժամկետ վարձակալության հարցը լուծելու կոնկրետ օրենսդրական ակտերը կներկայացվեն ավելի ուշ փուլում: Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն այս հարցում ավելի շատ լիազորություններ ունեն, քան ազգային կառավարությունները, և որոշ դեպքերում նրանք արդեն իսկ գործել են։
«Այս ծրագիրը միայն ստեղծում է շրջանակ, որը թույլ կտա ազգային և քաղաքային կառավարություններին լուծել այս խնդիրը», – Mitk.am-ին ասել է ԵՄ պաշտոնյան։
Ընդհանուր առմամբ, ԵՄ-ն առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում իր բազմամյա բյուջեից կմիավորի առնվազն 11.5 միլիարդ եվրո, որը կավելացվի սոցիալական, մատչելի և կայուն բնակարանաշինության համար արդեն իսկ նախատեսված 43 միլիարդ եվրոյին։ Ազգային և տարածաշրջանային խթանող բանկերն ու հաստատությունները մինչև 2029 թվականը 375 միլիարդ եվրո են ներդնելու։
«Բնակարանը պարզապես ապրանք չէ, այլ հիմնարար իրավունք։ Մենք պետք է մոբիլիզացնենք յուրաքանչյուր եվրոն և անենք մեր ուժերի սահմաններում ամեն ինչ, որպեսզի Եվրոպայում բոլորը կարողանան իրենց թույլ տալ իրենց տուն կոչելու համար պատշաճ տեղ», – ասաց Էներգետիկայի և բնակարանաշինության հարցերով հանձնակատար Դեն Յորգենսենը, ով հանձնաժողովի պատմության մեջ այդ պորտֆելում նշանակված առաջին մարդն էր։
Բաց մի թողեք
2025-ը զբոսաշրջության համար եղել է կայունացման, առաջընթացի, մի շարք ամիսներին՝ պատմական արդյունքներով տարի
Սալմոնելա, E. coli․ վտանգավոր մանրէներ է հայտնաբերվել շուկայում տարածված պելմենիների մեջ. Լուսանկար
NAN կաթի փոշին հետ է կանչվել նաև հայկական շուկայից․ ՍԱՏՄ․ Լուսանկար