Լիտվայում 21 մարդ է ձերբակալվել Բելառուսից եկող փուչիկներով ծխախոտի մաքսանենգության կասկածանքով. Լուսանկարներ

Երեքշաբթի օրվա գործողությանը մասնակցել են Լիտվայի քրեական ոստիկանության բյուրոյի, Վիլնյուսի ոստիկանության և հատուկ հակաահաբեկչական ստորաբաժանումների ավելի քան 140 աշխատակիցներ։
Լիտվայի իշխանությունները երեքշաբթի օրը հայտարարել են, որ ձերբակալել են 21 անձի, որոնք ենթադրաբար կապված են Ռուսաստանի դաշնակից Բելառուսից հատուկ սարքավորված եղանակային օդապարիկներով ծխախոտ մաքսանենգությամբ մաքսանենգությամբ զբաղվող հանցավոր ցանցի հետ, որը վերջին շաբաթներին խախտել է Բալթյան երկրի օդային տարածքը։
Լիտվայի գլխավոր դատախազության հայտարարության մեջ ասվում է, որ քննիչները ավելի քան 80 խուզարկություն են անցկացրել՝ առգրավելով բելառուսական ակցիզային դրոշմանիշներով ծխախոտներ, SIM քարտեր, կապի և հետևման ազդանշանների խլացուցիչներ և հրազեն։
Բռնագրավվել են նաև շքեղ մեքենաներ և արժեքավոր գույք։
Դատախազության հայտարարության մեջ ասվում է, որ ենթադրյալ ցանցը «բնութագրվում էր շատ խիստ դավադրությամբ և դերերի բաշխմամբ, ծխախոտի մաքսանենգությունն իրականացվել է համակարգված, համակարգված ձևով, կազմակերպիչների (ղեկավարների) և նրանց հոգաբարձուների խիստ վերահսկողության ներքո»։
«Հետևողական (GPS) սարքավորումների և համապատասխան ծրագրերի միջոցով օդապարիկների շարժը վերահսկվել է, և Լիտվայում դրանց վայրէջքի ճշգրիտ կոորդինատները փոխանցվել են կատարողներին», – ասել են դատախազները։
«Մանրածախ ապրանքը հավաքելուց հետո վերջիններս ստիպված են եղել այն հասցնել նախապես համաձայնեցված կետեր կամ հանձնել հանցագործություններին ներգրավված այլ անձանց»։
Լիտվայի իշխանությունները հայտարարել են, որ բոլոր 21 կասկածյալները կենթարկվեն հանցավոր կազմակերպությանը մասնակցելու, ակցիզային ապրանքների անօրինական շրջանառության և մաքսանենգության, ինչպես նաև Լիտվայի դեմ գործողություններում մեկ այլ պետության օգնելու մեղադրանքների։
Այս ամսվա սկզբին Լիտվան հայտարարեց ազգային արտակարգ դրություն՝ Բելառուսից ուղարկված օդերևութաբանական օդապարիկների կողմից առաջացած անվտանգության ռիսկերի պատճառով։
Օդապարիկները ստիպեցին Լիտվային բազմիցս փակել մայրաքաղաք Վիլնյուսում գտնվող իր գլխավոր օդանավակայանը՝ հազարավոր մարդկանց թողնելով ճանապարհին, և հանգեցրին Բելառուսի հետ երկու ցամաքային սահմանային անցակետերի ժամանակավոր փակմանը։
Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սահմանների փակումը որակել է որպես «խելագար խաբեություն» և իր երկրի դեմ «հիբրիդային պատերազմի» մի մաս։
Եվրոպան ամբողջությամբ այժմ բարձր պատրաստվածության վիճակում է, այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերին ՆԱՏՕ-ի օդային տարածք անօդաչու թռչող սարքերի թռիչքները հասան աննախադեպ մասշտաբների, ինչը դրդեց եվրոպացի առաջնորդներին համաձայնության գալ իրենց սահմանների երկայնքով «անօդաչու թռչող սարքերի պատ» կառուցելու շուրջ՝ Եվրոպայի օդային տարածքը խախտող անօդաչու թռչող սարքերն ավելի լավ հայտնաբերելու, հետևելու և խափանելու համար։
Նոյեմբերին ՆԱՏՕ-ի ռազմական պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ դաշինքի արևելյան թևում տեղակայվել է ԱՄՆ-ի նոր հակաօդային համակարգ։
Եվ Լեհաստանի օդային տարածքի խախտումից հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն հայտարարեց «Արևելյան պահապան» ծրագրի ստեղծման մասին, որի նպատակն է կանխել ռուսական հետագա ներխուժումները։
Որոշ եվրոպացի պաշտոնյաներ միջադեպերը որակեցին որպես Մոսկվան ՆԱՏՕ-ի արձագանքի փորձարկում, ինչը հարցեր առաջացրեց այն մասին, թե որքանով է դաշինքը պատրաստ Ռուսաստանից եկող հնարավոր սպառնալիքներին։
Կրեմլը մերժել է այն մեղադրանքները, որ Ռուսաստանը կանգնած է Եվրոպայում անհայտ անօդաչու թռչող սարքերի որոշ թռիչքների հետևում՝ դրանք անվանելով «անհիմն»։
