18/12/2025

Կոչ եմ անում, որևէ պարագայում չմասնակցել տիրադավ հոգևորականների, իսկ իրականում՝ ուժային կառույցների կողմից կազմակերպված այսօրվա արշավին

infomitk@gmail.com 18/12/2025 1 min read

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ իշխանությունների կողմից իրականացվող թշնամական արշավը շարունակվում է։

Ավելին՝ այսօր նախատեսվող արշավը դեպի Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, որը իրականացվում է տիրադավ հոգևորականների ձեռամբ, ազգային խայտառակության բացառիկ դրսևորում է։

Եկեղեցու դեմ այս պայքարն ունի հստակ նպատակ՝ վնասել և թուլացնել ազգային արժեքները, ջլատել հայ հասարակությանը՝ համահունչ թշնամական պետությունների պահանջներին։

Այս ամենը տեղի է ունենում միջազգային հանրության լուռ համաձայնության ներքո՝ հակասելով ժողովրդավարական արժեքներին և Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը։

Միջազգային ժողովրդավարության վախճանն այլևս իրականություն է և մենք ինքներս պետք է ստեղծենք իրական ժողովրդավարություն՝ հայկական ժողովրդավարություն։

Սիրելի՛ ժողովուրդ,

Կոչ եմ անում, որևէ պարագայում չմասնակցել տիրադավ հոգևորականների, իսկ իրականում՝ ուժային կառույցների կողմից կազմակերպված այսօրվա արշավին։ Հիմա, առավել քան երբևէ, մեզ պետք է համերաշխություն, միասնություն, ուժ և հավատ՝ հաղթահարելու այս իրավիճակը և դիմակայելու երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին։

Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ դուրս եկած հոգևորականներին հորդորում եմ վերաիմաստավորել իրենց առաքելությունը, դադարեցնել հակաեկեղեցական վարքագիծը և եկեղեցու խնդիրները քննարկել բացառապես եկեղեցու ներսում՝ առանց հանրային ու պառակտիչ դրսևորումների։

Աստված պահապան հայ ժողովրդին։

Մանե Թանդիլյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր սպառնալիքը մեր ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության համար

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ ոստիկանությունը, փաստացի հերքում է այսօր առավոտյան Ոստիկանության կողմից տարածված հայտարարությունը

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում հրապարակվել է թվով 24 նյութ, ուր Հայաստանի տարածքը կոչվում է «Արևմտյան Ադրբեջան» զավթողական անվամբ

18/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր սպառնալիքը մեր ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության համար

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ոստիկանությունը մեծ ուժեր է կուտակում Էջմիածնում, նաև՝ մարզերից 

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայր Աթոռը հայտարարություն է տարածել

18/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արժեքավոր նվեր՝ հայ ջութակահարներին․ Լուսանկար

18/12/2025 infomitk@gmail.com