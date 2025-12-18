Մենք մեծ տերությունների խաղագնդակ չենք․ Գերմանիայի կանցլեր

Եթե մենք չկարողանանք հասնել Բունդեսվերի ընդլայնման համար անհրաժեշտ անձնակազմի մակարդակին, չենք կարողանա խուսափել պարտադիր զինվորական ծառայության քննարկումից, խորհրդարանում հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։
– Մենք հավատարիմ ենք կամավոր մոտեցմանը, բայց պետք է պահպանենք զորակոչի տարբերակը;
– Մենք մեծ տերությունների խաղագնդակ չենք:
– Հիմնական հարցն այն է, թե արդյոք Եվրամիությունը կկարողանա օգտագործել սառեցված ռուսական պետական ակտիվները Ուկրաինայի պաշտպանության համար։ Խոսքը մոտավորապես 90 միլիարդ եվրոյի մասին է, որը, մեր գնահատականներով, բավարար է Ուկրաինայի զինված ուժերը առնվազն ևս երկու տարի ֆինանսավորելու համար։
Մենք սա անում ենք ոչ թե պատերազմը երկարաձգելու, այլ այն ավարտելու և Ռուսաստանին հստակեցնելու համար. պատերազմը շարունակելն անիմաստ է։
