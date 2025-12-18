18/12/2025

Մենք մեծ տերությունների խաղագնդակ չենք․ Գերմանիայի կանցլեր

Եթե մենք չկարողանանք հասնել Բունդեսվերի ընդլայնման համար անհրաժեշտ անձնակազմի մակարդակին, չենք կարողանա խուսափել պարտադիր զինվորական ծառայության քննարկումից, խորհրդարանում հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։

– Մենք հավատարիմ ենք կամավոր մոտեցմանը, բայց պետք է պահպանենք զորակոչի տարբերակը;

– Մենք մեծ տերությունների խաղագնդակ չենք:

– Հիմնական հարցն այն է, թե արդյոք Եվրամիությունը կկարողանա օգտագործել սառեցված ռուսական պետական ​​ակտիվները Ուկրաինայի պաշտպանության համար։ Խոսքը մոտավորապես 90 միլիարդ եվրոյի մասին է, որը, մեր գնահատականներով, բավարար է Ուկրաինայի զինված ուժերը առնվազն ևս երկու տարի ֆինանսավորելու համար։

Մենք սա անում ենք ոչ թե պատերազմը երկարաձգելու, այլ այն ավարտելու և Ռուսաստանին հստակեցնելու համար. պատերազմը շարունակելն անիմաստ է։

