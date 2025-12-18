ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային աջակցելու տարբերակին կատաղի դիմադրում է Բելգիան` չի մերժվի. «Սա Եվրոպայի և Բելգիայի միջև պայքար չէ»

ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային աջակցելու հիմնական տարբերակը կատաղի դիմադրություն է ցուցաբերում Բելգիան՝ այն ֆինանսավորելու համար անհրաժեշտ ռուսական ակտիվների գլխավոր պահապանը, մինչդեռ համատեղ պարտքի պահեստային տարբերակը պահանջում է միաձայնություն, և Հունգարիան արդեն իսկ մերժել է։
Եվրոպական Միության 27 առաջնորդները հավաքվում են Բրյուսելում՝ որոշում կայացնելու, որը կարող է վերանայել մայրցամաքի անվտանգության ճարտարապետությունը. ինչպես հավաքել առնվազն 90 միլիարդ եվրո՝ Ուկրաինայի 2026 և 2027 թվականների ֆինանսական և ռազմական կարիքները բավարարելու համար։
Քանի որ Միացյալ Նահանգները ճնշում է գործադրում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև արագ համաձայնագրի վրա, դիվանագետներն ու պաշտոնյաները այսօրվա գագաթնաժողովը ներկայացնում են որպես վճռորոշ պահ եվրոպացիների համար՝ իրենց համատեղ ազդեցությունը մեծացնելու և ապացուցելու, որ դեռևս ազդեցություն ունեն խաղի վրա։
«Խոսքը միայն թվերի մասին չէ», – գագաթնաժողովից առաջ ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։ «Խոսքը նաև Ուկրաինայի իրական խաղաղություն ապահովելու կարողության ամրապնդման մասին է՝ արդար, երկարատև, Ուկրաինային և այդպիսով նաև Եվրոպային»։
90 միլիարդ եվրոյի հասնելու համար սեղանին դրված են երկու հիմնական տարբերակ։ Առաջինը Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի անշարժացված ակտիվները Ուկրաինային զրոյական տոկոսադրույքով փոխհատուցման վարկ տրամադրելու նորարարական առաջարկ է, որը երկրից կպահանջվի մարել միայն այն բանից հետո, երբ Մոսկվան փոխհատուցի իր ներխուժման պատճառած վնասը, ինչը խիստ անհավանական է։
Երկրորդը ֆինանսական շուկաներում համատեղ փոխառությունն է, ինչպես որ Եվրահանձնաժողովն արեց բոլոր անդամ պետությունների անունից COVID-19 համավարակի ժամանակ։
Երկու տարբերակներն էլ ունեն իրենց լուրջ դրական և բացասական կողմերը, որոնք մեծապես ազդում են առաջնորդների վրա։
Սակայն կա մի կարևոր տարբերություն. մինչդեռ համատեղ պարտքը կպահանջի միաձայնություն ԵՄ բյուջեի կանոնները փոխելու համար, ինչը գրեթե անհնարին սցենար է Հունգարիայի անզիջում դիմադրության պատճառով, փոխհատուցման վարկը կարող է հաստատվել միայն որակյալ մեծամասնությամբ։
Թվաբանությունը Բելգիային ուշադրության կենտրոնում է դրել։ Երկիրը ունի 185 միլիարդ եվրոյի ռուսական ակտիվներ և վախենում է, որ կդառնա Մոսկվայի անսահմանափակ հակահարվածի զոհ, եթե փոխհատուցման վարկը տրամադրվի։ Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը առաջարկը որակել է «հիմնովին սխալ» և լի «բազմակի վտանգներով»։
Հետևաբար, հինգշաբթի օրվա գագաթնաժողովում առաջնորդները կփորձեն մեղմել դե Վևերի բազմաթիվ մտահոգությունները և ապահովել Բելգիայի մասնակցությունը համարձակ ծրագրին։
Վերջին օրերին Իտալիան, Բուլղարիան, Մալթան և Չեխիան վերապահումներ են հայտնել փոխհատուցման վարկի վերաբերյալ, մինչդեռ Euroclear-ը՝ 185 միլիարդ եվրոյի պահապանը, նույնպես քննադատաբար է մոտեցել։
Բանակցությունները կլինեն երկարատև, դժվար և պոտենցիալ պայթյունավտանգ։ Ի թիվս այլ բաների, Բելգիան պահանջել է անժամկետ երաշխիքներ՝ իրեն ցանկացած թակարդից պաշտպանելու համար։ Ի տարբերություն դրա, մյուս անդամ պետությունները ցանկանում են համաձայնվել ֆիքսված գումարի հետ։
«Մենք ցանկանում ենք, որ բոլոր ռիսկերը ծածկվեն և փոխադարձաբար օգտագործվեն առանց սահմանափակման, ամբողջությամբ և առաջին օրվանից», – ասել է բարձրաստիճան դիվանագետը՝ խոսելով անանունության պայմանով։ «Մեր առջև ծառացած ռիսկերը սահմանաչափ չունեն, ուստի մենք չենք կարող համաձայնվել այնպիսի երաշխիքի հետ, որն ունի սահմանաչափ»։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան խոստացել է, որ Բելգիան չի մերժվի։ «Սա Եվրոպայի և Բելգիայի միջև պայքար չէ», – ասաց նա։
Եթե առաջնորդներին հաջողվի համոզել Դե Վևերին, ճանապարհ կբացվի փոխհատուցման վարկի իրականություն դառնալու համար։ Եթե առաջնորդները ձախողվեն, նրանք կքննարկեն համատեղ պարտքը Հունգարիայի վետոյի ստվերի տակ։ Եթե երկու տարբերակներն էլ անհաղթահարելի լինեն, հանձնաժողովը ստիպված կլինի արագ մշակել միջանկյալ լուծում՝ Ուկրաինային տրամադրվող օգնության անխափանությունն ապահովելու համար։
«Հանդիպումը կտևի այնքան, որքան անհրաժեշտ է», – ասաց ԵՄ պաշտոնյան՝ ենթադրելով, որ քննարկումը կարող է ձգվել մինչև ուրբաթ և նույնիսկ դրանից հետո։
Ժամացույցը արագ է թակում. Կիևին անհրաժեշտ է արտաքին օգնության նոր ներարկում արդեն ապրիլին։ Վերջին անավարտ գագաթնաժողովից հետո դաշինքը դժվար թե կարողանա թույլ տալ ևս մեկ ձախողում։
Քանի որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ուշադիր հետևում են Բրյուսելին, պաշտոնյաները ընդունում են, որ ձախողումը տարբերակ չէ։
