ԵՄ-ի վճռորոշ գագաթնաժողովի հաղթողներն ու պարտվողները

ԵՄ առաջնորդների 16-ժամյա հանդիպումից հետո Ուկրաինան վերջապես ստացավ իր փողը, սակայն ոչ բոլորն էին հաղթանակած։
Եվրոպան սովոր է գագաթնաժողովներում վերջին րոպեի սյուժետային շրջադարձերին, բայց այս մեկը բարձրացրեց չափանիշը։
Մարաթոնյան գագաթնաժողովից հետո առաջնորդները համաձայնության եկան Ուկրաինային ֆինանսավորում տրամադրելու ծրագրի շուրջ՝ հիմնվելով ԵՄ համատեղ պարտքի վրա, չնայած երեք երկրներ հրաժարվեցին միանալ դրան։ Սա այն ծրագիրը չէր, որը ԵՄ երկրների մեծ մասը առաջ էր մղում, այն է՝ օգտագործել սառեցված ռուսական ակտիվները՝ Կիևի պատերազմական ջանքերին օգնելու համար։
Ահա, թե ով հաղթեց և ով պարտվեց Եվրոպայի համար այս կարևոր գագաթնաժողովում։
Հաղթողներ` Բարտ Դե Վևեր
Բելգիայի վարչապետը վարպետության դաս անցկացրեց ռուսական ակտիվների օգտագործման դեմ ստոիկ դիմադրության վերաբերյալ, մի ծրագրի, որին նա դեմ էր դրա ստեղծման օրվանից։ Ժամանակի մեծ մասում նա միակն էր, ով դեմ էր այդ ծրագրին, մինչև Իտալիան և մի քանի ուրիշներ օրվա վերջում կասկածներ հայտնեցին։
Նրա հիմնական մարտավարությունը՞։ Սառեցված ակտիվների օգտագործման դեմ շաբաթներ տևած դիմադրության արդյունքում, որը, նրա խոսքով, իր երկիրը մեծապես կենթարկեր ռուսական հնարավոր հակահարվածին, Դե Վևերի թիմը պատրաստ էր ամբողջ օրը բանակցել Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնյաների հետ, միայն թե պահանջ ներկայացնի՝ կոչ անելով «անսահմանափակ» աջակցություն ստանալ ԵՄ մյուս երկրներից։
Սա չափազանց դժվար էր ընդունելու համար և B պլանը՝ համատեղ վարկավորումը, դարձրեց միակ տարբերակը (որը քչերն էին ցանկանում, բայց մեծ մասը կարող էր ընդունել)։
Ջորջիա Մելոնի
Գագաթնաժողովի իրական վճռորոշ գործոնը՝ Իտալիայի վարչապետը, թելադրեց ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագրի տեմպը և նաև կատարյալ ժամանակացույց կազմեց Ուկրաինայի ֆինանսավորման հարցում իր միջամտության համար։
Շաբաթներ ստվերում մնալուց հետո՝ Բելգիայի կողմից սառեցված ռուսական ակտիվների օգտագործման դեմ պայքարի ժամանակ, Մելոնին թույլ տվեց մյուսներին սպառել իրենց տարբերակները, նախքան ուշ գիշերին մեղմ հրումով միջամտելը, երբ փոխհատուցման վարկային ծրագիրն արդեն դադարեցվել էր։
ԵՄ դիվանագետները ասել են, որ Մելոնին նույնիսկ ելույթ չի ունեցել գագաթնաժողովի առաջին մասում, բայց նա կնքել է համաձայնագիրը։
Անտոնիո Կոստա
Եթե համաձայնագիր գտնելը դժվար էր, մեկ օրում այն գտնելը սահմանակից էր անհավանականին։
Այնուամենայնիվ, դա միշտ էլ Կոստայի նպատակն է եղել՝ ԵՄ գագաթնաժողովները կրճատել մեկ օրով։ Մինչդեռ առաջնորդների մեծ մասն արդեն ենթադրում էր երկրորդ օր՝ կամ նույնիսկ հանգստյան օրերի սկիզբ, Կոստան ավարտեց այն։
Նա երբեք լիովին չհավատաց որևէ տարբերակի (ի տարբերություն Բերլեյմոնում իր գործընկերոջ), չհաղթահարեց իրավիճակը և այնուամենայնիվ հասավ համաձայնության։
Պատերազմին ներգրավված բոլոր անձինք
Թեև տարօրինակ է հնչում՝ պատերազմից ի վեր, և մասնավորապես սա, իրական հաղթողներ չի բերում, Ուկրաինայի պատերազմին ներգրավված յուրաքանչյուր խոշոր խաղացող ինչ-որ բանով մնաց։
Վոլոդիմիր Զելենսկին ստացավ իրեն անհրաժեշտ գումարը, որն ամենակարևորն էր։ Եվրոպան կատարեց իր խոստումը՝ աջակցել Ուկրաինային։ Վլադիմիր Պուտինի սառեցված ակտիվները չեն օգտագործվի նրա դեմ։ Եվ Դոնալդ Թրամփը դեռևս ունի այդ ակտիվները որպես լծակ օգտագործելու հնարավորություն ապագա խաղաղության համաձայնագրում։
Պարտվողներ` Ֆրիդրիխ Մերց
Դժվար է հիշել Գերմանիայի կանցլերի համար ավելի անհաջող ԵՄ գագաթնաժողով։
Մի քանի ժամվա ընթացքում Մերցը կրեց երկու խոշոր պարտություն՝ Մերկոսուրի համաձայնագրի հետաձգումը և, ավելի վճռականորեն, սառեցված ակտիվների ծրագրի տապալումը, որը նա ագրեսիվորեն առաջ էր մղել։
Շաբաթներ շարունակ Գերմանիան և նրա սկանդինավյան դաշնակիցները պնդում էին, որ սառեցված ակտիվները քաղաքում միակ խաղն են՝ պնդելով, որ համատեղ պարտքը անհնար է միաձայնության պահանջների և Հունգարիայի վետոյի անհրաժեշտության պատճառով։
Արդյունքը հակառակն ապացուցեց. համատեղ պարտք և երեք երկրների հրաժարում։ Հիշեցում այն մասին, որ Բրյուսելում անհնարինը հաճախ նշանակում է, որ դեռևս քաղաքական կամք չկա։
Մերցը ռիսկի դիմեց՝ մեկնելով Բրյուսել՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին օգնելու De Wever-ում լոբբինգ անել, ինչպես նաև գրելով մի քանի հոդվածներ այն մասին, թե որքան լավ կլիներ օգտագործել սառեցված ակտիվները։ Այն փաստը, որ փոխհատուցման վարկերը պաշտոնապես չեն բացառվել՝ տեխնիկական աշխատանքները կշարունակվեն՝ սառը մխիթարություն է։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն
Հանձնաժողովի նախագահը Մերցի հետ միասին քննարկեց համատեղ պարտքը, չնայած իր սեփական թիմը պատրաստել էր այլընտրանքային տարբերակներ։
Վերջապես նա չորեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում ունեցած ելույթում բացեց համատեղ պարտքի դուռը, բայց արդեն շատ ուշ էր վերջնականապես կնքված գործարքի համար իր արժանապատվությունը վերագրելու համար։ Այդ ժամանակ արդեն շարժումն արդեն փոխվել էր, և ուրիշներն էին կառավարում արդյունքը։
Մետտե Ֆրեդերիկսենը (և սկանդինավյանները)
Դանիայի վարչապետը մեծ մասամբ դուրս մնաց այն պայքարից, որը ձևակերպվեց որպես Գերմանիայի գլխավորությամբ, սակայն Ֆրեդերիկսենը, որի երկիրը զբաղեցնում է ԵՄ խորհրդի և ավելի լայն սկանդինավյան դաշինքի ռոտացիոն նախագահությունը, աննկատելիորեն աջակցեց «քաղաքում միակ խաղի» պատմությանը։
Վերադառնալով՝ հայտնվեց ծանոթ խզումը՝ խնայողություն ընդդեմ համատեղ պարտքի, այս անգամ բեկվելով ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ վեճի միջոցով։
Ի վերջո, մեկ ճամբարը հստակորեն հաղթեց։ Առաջնորդները համաձայնեցին անցնել համատեղ վարկավորմանը՝ Ուկրաինայի ֆինանսական կարիքները հաջորդ երկու տարիների համար ծածկելու համար՝ շրջանցելով այլընտրանքային սխեմաները, որոնք շաբաթներ շարունակ գերիշխում էին բանավեճում։
Հունգարիա, Սլովակիա և Չեխիա
Եռյակը ապահովեց կարճաժամկետ՝ և հիմնականում ֆինանսական՝ հաղթանակ՝ խուսափելով Ուկրաինային գումար ուղարկելու ուղղակի պարտավորություններից։
Սակայն հաղթանակը կարող է թանկ լինել։ Գումարը կհոսի անկախ ամեն ինչից, և նման քայլը նրանց ավելի է մոտեցնում ԵՄ-ի ներսում մոլորվածի կարգավիճակին։
