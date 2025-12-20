20/12/2025

Հայաստանում արվել է առաջին ռոբոտային վիրահատությունը

infomitk@gmail.com 20/12/2025 1 min read

Հայաստանում արվել է առաջին ռոբոտային վիրահատությունը։ Այդ մասին հայտնում է ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, «Ռոբոտային վիրաբուժությունն այսօր արդեն իրականություն դարձավ մեր Երկրում:

Հայաստանում, առաջին անգամ կատարվել են ռոբոտիկ վիրահատություններ ՍլավՄեդ բժշկական կենտրոնում:Ուրախ եմ ու հպարտ,որ առաջինը հենց ուրոլոգիական վիրահատություն է կատարվել՝ երիկամի ռոբոտիկ մասնահատում։

Եվ ամենակարևորը՝ վիրահատությունը բարեհաջող է անցել։Վիրահատական գործողությունն իրականացրել է մեր կոլեգան՝ուրոլոգ Մհեր Մխիթարյանը»,- նշել է նա:

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում շարունակվում է սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված հիվանդացության ակտիվությունը

16/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես է թուրքական շտապ օգնության մեքենան հայտնվել Երևանում

13/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արդյո՞ք պոլիկլինիկաները պատրաստ են բարեփոխմանը. Անահիտ Ավանեսյանը մանրամասնել է. Տեսանյութ

09/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն հարվածել է Սիրիայի բազմաթիվ թիրախների․ Պատերա՞զմ է

20/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շատ պուտիններ կան․ Զելենսկի

20/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի վճռորոշ գագաթնաժողովի հաղթողներն ու պարտվողները

20/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես բացահայտել հաջող Սուրբ Ծննդյան գնումների գաղտնիքը

20/12/2025 infomitk@gmail.com