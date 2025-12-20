Լիբիչի վերջին խնդրանքը կարող է ավելի բարդ լինել. Գերմանացի նեոնացիստը այլևս չի ուզում կին լինել. Լուսանկար

Դատապարտված գերմանացի ծայրահեղ աջ ակտիվիստ Մարլա-Սվենյա Լիբիչը, որը բանտարկությունից առաջ փոխել էր սեռը, դիմում է ներկայացնում ինքնության փոփոխության համար՝ խուսափելով ձերբակալությունից, ՄԻՏՔ.am-ը տեղեկացավ փախստականի հետ հարցազրույցից, որի գտնվելու վայրը դեռևս անհայտ է։
Դատապարտված գերմանացի նեոնացիստը, որի սեռի փոփոխությունը բանտարկությունից առաջ մեծ աղմուկ է բարձրացրել, կրկին դիմել է իրավաբանական ինքնությունը փոխելու համար՝ մնալով փախուստի մեջ, ՄԻՏՔ․am-ին տված հարցազրույցում ասել է Մարլա-Սվենյա Լիբիչը։
«Ես ուզում եմ առանձնացնել իմ անձնական կյանքը իմ հանրային անձից», – ասել է Լիբիչը։
«Ես այլևս չեմ ուզում լինել Մարլա Սվենյա, քանի որ ուրիշները փչացրել են այն ինձ համար», – գրել է Լիբիչը՝ պնդելով ինքնության ճգնաժամի մասին։ «Կին լինելն այլևս ճիշտ չի թվում։ Իմ դեմ ուղղված բոլոր ատելության և զրպարտության արշավների պատճառով»։
Միևնույն ժամանակ, «Մարլա Սվենյա Լիբիչը ապրանքանիշ է և շարունակում է գոյություն ունենալ առանց ծերանալու։ Ավատարը առանձին է անձից», – ասել է Լիբիչը։
54-ամյա տղամարդը 2023 թվականի հուլիսին դատապարտվել է 18 ամսվա ազատազրկման՝ ատելության հրահրման համար։ Դատավճիռը կայացվել է, երբ Լիբիչը դեռևս օրինական տղամարդ էր և հայտնի էր որպես Սվեն Լիբիչ։
Հունվարին Լիբիչը, օգտագործելով Գերմանիայի ինքնորոշման մասին օրենքը, պաշտոնապես փոխել է սեռը իգականի՝ Շկոյդիտցի գրանցամատյանում պարզ հայտարարագրի միջոցով։
Օրենքը թույլ է տալիս գերմանացի քաղաքացիներին փոխել իրենց օրինական սեռը առանց բժշկական կամ հոգեբանական գնահատման։
Սակայն Լիբիչի վերջին խնդրանքը կարող է ավելի բարդ լինել։
Չի ներկայացել բանտ
Լիբիչը պետք է սկսեր պատիժը կրել Քեմնիցի կանանց բանտում օգոստոսի 29-ին, բայց չի ներկայացել։ Գերմանիայի իշխանությունները ձերբակալման օրդեր են տվել։
Օգոստոսի 5-ին՝ բանտարկության նախատեսված օրվանից առաջ, Լիբիչը դիմել է սեռի գրանցումը կրկին փոխելու համար՝ «բազմազան» կամ «չգրանցված»։ Գերմանիայի օրենսդրությունը պահանջում է երեք ամսվա սպասման ժամանակահատված նման փոփոխությունների միջև։
Գրանցման գրասենյակը հրաժարվել է մշակել փոփոխությունը՝ առանց Լիբիչի անձամբ ներկայանալու։ Հանդիպումը նշանակված էր նոյեմբերի 6-ին, բայց Լիբիչը չմասնակցեց։
Չնայած Լեյբնիչը չբացահայտեց նոր անունը, եթե այն հրապարակվեր, «դա կլիներ ջերմամիջուկային մեդիա ռումբ», – ՄԻՏՔ․am-ին ասաց Լիբիչը՝ պնդելով, որ այդ պատճառով իշխանությունները հրաժարվում են համագործակցել և ինչու են նրանք սկզբում պնդել ազատազրկման վրա։
Լիբիչը պաշտոնական բողոք է ներկայացրել որոշման դեմ՝ պնդելով, որ նոտարական վավերացված ստորագրությունը բավարար է։ Ստորագրությունը ներկայացնելու վերջնաժամկետը 2026 թվականի փետրվարի 6-ն է։
Գտնվելու վայրը անհայտ է
Լիբիչի ներկայիս գտնվելու վայրը մնում է անհայտ։ Բանտ չներկայանալուց մեկ օր անց սոցիալական ցանցերում գրառումներում ենթադրվում էր, որ Լիբիչը կարող է փախած լինել Ռուսաստան։
Լիբիչը հետագայում տարածեց արհեստական բանականության կողմից ստեղծված լուսանկարներ՝ Մոսկվայի ֆոնին։
«Ես նախ պետք է վերադառնայի Կալինինգրադ՝ դա հեշտ կլիներ, ապա՝ Գերմանիա՝ առանց սահմանին ստուգվելու։ Ես ակնհայտորեն չեմ կարող դա անել», – Euronews-ին ասաց Լիբիչը։
Ըստ Լիբիչի, այժմ ուժի մեջ է մտել եվրոպական ձերբակալման օրդեր, որը տարածվում է ամբողջ Շենգենյան գոտու վրա։ Euronews-ը չկարողացավ անկախ կերպով ստուգել այս պնդումը կամ հաստատել Լիբիխի ներկայիս գտնվելու վայրը։
Լիբիխը ակտիվ է եղել Գերմանիայի ծայրահեղ աջակողմյան ասպարեզում 1990-ական թվականներից ի վեր և եղել է արգելված նեոնացիստական «Արյուն և պատիվ» կազմակերպության անդամ։ Գերմանիայի ներքին հետախուզական ծառայությունները Լիբիխին դասակարգում են որպես աջ ծայրահեղական։
Սեռի փոփոխությունից առաջ Լիբիխը քվիր մարդկանց անվանել էր «հասարակության մակաբույծներ»։ Դատապարտումը բխում է բազմաթիվ հանցագործություններից, այդ թվում՝ «արտաքսման օգնականներ» գրությամբ բեյսբոլի մականներ բաժանելու համար։
Հակասություններ դրդապատճառների շուրջ
Գործը Գերմանիայում բանավեճ է առաջացրել Ինքնորոշման մասին օրենքի հնարավոր չարաշահման վերաբերյալ։ Քննադատները պնդում են, որ Լիբիխի սեռի փոփոխությունը ռազմավարական էր, այլ ոչ թե իրական։
«Հետ նայելով՝ շատերը, հավանաբար, կարծում են, որ ես եմ պլանավորել այս ամենը, բայց դա այդպես չէ։ Ես պարզապես արձագանքում եմ հնարավորինս սահուն», – Euronews-ին ասել է Լիբիխը՝ մեջբերելով Բրյուս Լիին. «Ջուր եղիր, ընկեր իմ»։
Դատապարտման վերաբերյալ Լիբիչը այն բնութագրեց որպես պարզապես «խոսքի խախտում» և ասաց. «Ոչ մի լուրջ բան չկա։ Նրանք պարզապես ուզում էին, որ ես հեռանամ»։
«Ես ունեմ սև-սպիտակ ապացույցներ այն մասին, թե ինչն էր անօրինական։ Իմ սահմանադրական բողոքը ձևականորեն ճիշտ էր, բայց նրանք որոշեցին չընդունել այն», – ասաց Լիբիչը։
Դատավճռի հրապարակման ժամանակ Լիբիխի վերջնական խոսքը տևեց 29 ժամ, չնայած Լիբիչը սկզբում գնահատել էր 14-16 ժամ։
Մինչդեռ ոմանք խիստ քննադատել են Լիբիխին, մյուսները համեմատություններ են արել նրան միջնադարյան գերմանական խաբեբա Թիլ Էյլենշպիգելի հետ։ Այնուամենայնիվ, Լիբիչը համոզված է, որ ընտրությունը ճիշտ էր։
«Հունվարի 15-ից ի վեր ես եղել եմ աշխարհահռչակ նացիստական դրագ քուինը։ Նույնիսկ դատական արգելքները չեն կարող ջնջել դա», – եզրափակեց Լիբիչը։
