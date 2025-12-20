Հեղաշրջում Փարիզում. Ինչպես արհեստական ​​բանականության կողմից ստեղծված տեսանյութը մեծ գլխացավանք պատճառեց Մակրոնին

Տեսանյութը արագորեն հավաքեց ավելի քան 12 միլիոն դիտում Facebook-ում տարածվելուց հետո։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը իմացավ իր ենթադրյալ տապալման մասին, երբ ստացավ մտահոգիչ հաղորդագրություն՝ Facebook-ի տեսանյութի հղումով։
«Կիրակի օրը (դեկտեմբերի 14-ին) իմ աֆրիկացի գործընկերներից մեկը կապ հաստատեց ինձ հետ՝ գրելով. «Հարգելի նախագահ, ի՞նչ է կատարվում ձեզ հետ։ Ես շատ անհանգստացած եմ», – դեկտեմբերի 16-ին Մակրոնը ֆրանսիական տեղական La Provence թերթի ընթերցողներին ասել է.
Հաղորդագրությունին զուգահեռ՝ հետաքրքիր տեսանյութ էր ցուցադրվում պտտվող ուղղաթիռով, զինվորական անձնակազմով, ամբոխով և, կարծես թե, լրատվական հաղորդավարով, որը տեսանյութ էր փոխանցում տեսախցիկի առջև։
«Ոչ պաշտոնական հաղորդագրությունները ենթադրում են, որ Ֆրանսիայում տեղի է ունեցել պետական հեղաշրջում, որը գլխավորել է գնդապետ, որի ինքնությունը չի բացահայտվել, ինչպես նաև Էմանուել Մակրոնի հնարավոր անկումը։ Սակայն իշխանությունները հստակ հայտարարություն չեն արել», – ասում է նա։
Բացի այդ, այս տեսանյութում ոչինչ իսկական չէ. այն ստեղծվել է արհեստական բանականության միջոցով։
Տեսանյութը հայտնաբերելուց հետո Մակրոնը խնդրեց Pharos-ին՝ Ֆրանսիայի առցանց անօրինական բովանդակության մասին ազդարարող պաշտոնական պորտալին, զանգահարել Facebook-ի մայր ընկերություն Meta-ին՝ կեղծ տեսանյութը հեռացնելու համար։
Սակայն այդ խնդրանքը մերժվեց, քանի որ հարթակը պնդում էր, որ չի խախտում իր «օգտագործման կանոնները»։
Այնուհետև Ֆրանսիայի նախագահը որոշեց իր վրա վերցնել դրա հեռացումն ապահովելու պատասխանատվությունը։
«Ես հակված եմ մտածելու, որ ես ավելի շատ իշխանություն ունեմ ճնշում գործադրելու, քան մյուս մարդիկ», – ասաց Մակրոնը։ «Ավելի ճիշտ՝ ավելի հեշտ է ասել, որ ինչ-որ բան լուրջ է, եթե ես եմ զանգահարողը, բայց դա չի աշխատում»։
«Այս մարդիկ ծաղրում են մեզ», – ավելացրեց նա։ «Նրանց չի հետաքրքրում հանրային քննարկումների անդորրը, նրանց չի հետաքրքրում ժողովրդավարությունը, ուստի նրանք մեզ վտանգի են ենթարկում»։
Ո՞վ է կանգնած այս կեղծ տեսանյութերի հետևում
Բնօրինակ տեսանյութը, որը արագորեն հավաքեց ավելի քան 12 միլիոն դիտում, սկզբնապես տեղադրվել էր «Islam» անունով Facebook-ի հաշվի կողմից, որը, չնայած իր անվանմանը, կրոնական բովանդակություն չի տեղադրում։
Հաշիվը վարող դեռահասը բնակվում է Բուրկինա Ֆասոյում և գումար է վաստակում՝ արհեստական բանականությունից դրամայնացման դասընթացներ անցկացնելով։
Նա, ի վերջո, հեռացրել է տեսանյութը նախնական հրապարակումից մեկ շաբաթ անց՝ քաղաքական և հասարակական հակասությունների պատճառով։
Euronews-ի փաստերի ստուգման թիմը՝ The Cube-ը, մի քանի անգամ փորձել է կապ հաստատել նրա հետ նրա Facebook-ի հաշվում նշված հեռախոսահամարով, սակայն մինչ օրս մեր զանգերը անպատասխան են մնացել։
Որոշ տեսանյութերում արհեստական բանականության կողմից ստեղծված լրատվական հաղորդավարները կարող են ձեռքերում պահել Radio France Internationale (RFI) ֆրանսիական հանրային ռադիոյի միջազգային մասնաճյուղի լոգոտիպով միկրոֆոն։
Որոշ տեսանյութերում կա «Sora» ջրանիշը, ինչը ենթադրում է, որ այս բովանդակության մեծ մասը, հավանաբար, ստեղծվել է այս տեխնոլոգիայի միջոցով։
Sora 2-ը, որը ստեղծվել է OpenAI-ի կողմից՝ նույն ընկերության, որը հիմնադրել է Chat GPT-ն, թույլ է տալիս օգտատերերին ստեղծել 10 վայրկյան տևողությամբ գերիրատեսական տեսանյութեր տեքստային հուշումներից։
Չնայած այլ տեսանյութերում այս լոգոն չի ցուցադրվում, հնարավոր է այն հեռացնել հետարտադրական աշխատանքների ընթացքում։
Հոկտեմբերին իր գործարկումից ի վեր տեխնոլոգիան հակասություններ է առաջացրել, ինչը հանգեցրել է սոցիալական ցանցերում բարձրակարգ և դժվար տարբերակելի արհեստական բանականության տեսանյութերի տարածմանը։
