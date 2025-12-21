Ինչու է Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ ժամկետը դժվարանում․ Հանձնաժողովի ներսում ուժեղ կենտրոնացում է պահանջվում

Հանձնաժողովի նախագահի կողմից ցուցաբերվող լիազորությունները կախված են ոչ միայն նրա անհատականությունից և ղեկավարման որակներից, այլև ավելի լայն քաղաքական և տնտեսական համատեքստից, ինչպես նաև այն հարցից, թե արդյոք Հանձնաժողովն ունի այսօրվա ճգնաժամի համար անհրաժեշտ իրավասությունները։
Իր առաջին ժամկետի ընթացքում Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կարողունակ ճգնաժամերի կառավարիչ էր։ Covid-19-ը հարվածեց նրա պաշտոնը ստանձնելուց ընդամենը մի քանի ամիս անց, որին հաջորդեց Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա 2022 թվականին։ Հանձնաժողովը գործում էր լիարժեք ճգնաժամային ռեժիմով, և ֆոն դեր Լեյենը այն ղեկավարում էր որպես հրամանատարական կենտրոն։ Նման պահերին կենտրոնացումը և վճռականությունը քաղաքական ակտիվներ էին։
Նրա երկրորդ մանդատը շատ տարբեր է։ Աշխարհաքաղաքական հանգամանքները շատ ավելի բարդ են, քանի որ ԵՄ-ն հայտնվում է նոր աշխարհակարգում և անհրաժեշտություն ունի սահմանելու իր տեղը դրա մեջ։
Այնուհետև, ԵՄ-ի ներսում տարբեր ճգնաժամերի բնույթը փոխվում է՝ ճգնաժամային արձագանքից (օրինակ՝ Ուկրաինային աջակցելը) մինչև երկարաժամկետ ռազմավարությունների սահմանումը (օրինակ՝ ԵՄ պաշտպանական կարողությունների զարգացումը)։ Թեև հանձնաժողովը համավարակի ժամանակ առողջապահության ոլորտում իրավասություններ չուներ, ֆոն դեր Լեյենը միջամտեց և օգտագործեց այդ իրավասությունները իր հաստատության համար։
Սա շատ ավելի դժվար է պաշտպանության ոլորտում, որը շատ ավելի մոտ է պետության ինքնիշխանության զգացողությանը։ Բացի այդ, ԵՄ անդամ չհանդիսացող գործընկերների, մասնավորապես Մեծ Բրիտանիայի դերը սահմանափակում է հանձնաժողովի ազդեցությունը, քանի որ համագործակցությունը սկսում է դուրս գալ ԵՄ ինստիտուցիոնալ շրջանակից։
Մեկ այլ փոփոխություն է կանաչից մրցունակության օրակարգի կտրուկ անցումը։ Իր առաջին ժամկետում ԵՄ կլիմայական հավակնությունները առաջ մղելուց հետո ֆոն դեր Լեյենն այժմ մտել է հետընթացի փուլ, որտեղ նախորդ ժամկետի օրենսդրությունը հետաձգվում կամ մեղմացվում է։ Սա ստեղծում է հեղինակության խնդիր, հաշվի առնելով, թե որքան ուժեղ էր նա անհատականացրել «Կանաչ գործարքը»։
Անդամ պետությունների միջև քաղաքական դինամիկան նույնպես փոխվել է։ Իր առաջին ժամկետի ընթացքում Բեռլինում և Փարիզում իշխանության վակուումները նրան ավելի մեծ մանևրելու հնարավորություն տվեցին։
Սակայն այսօր այդ վակուումը մասամբ լրացված է։ Կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ԵՄ մակարդակով ավելի վճռական դիրքորոշում է ընդունել և նույնիսկ, կարծես, ընդունում է ավելի միջկառավարական մոտեցում, որը չի հենվում հանձնաժողովի վրա։
Լարված հարաբերություններ Եվրախորհրդարանի հետ
Ֆոն դեր Լեյենին սահմանափակող մեկ այլ գործոն է նրա ավելի ու ավելի բարդացող հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի (ԵԽ) հետ, զուգորդված պալատում մեծամասնության դինամիկայի փոփոխության հետ։ Ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովի և Եվրախորհրդարանի միջև լարվածությունը նորություն չէ, քանի որ նա հակված է շատ ավելի շատ կենտրոնանալ Խորհրդում և Եվրոպական խորհրդում անդամ պետությունների վրա։
Սա դժգոհություններ է առաջացրել Եվրախորհրդարանի ներսում, մասնավորապես՝ Հանձնաժողովի կողմից ՇՄԵ-ի 122-րդ հոդվածի շարունակական կիրառման վերաբերյալ, որը թույլ է տալիս օրենսդրություն ընդունել առանց Եվրախորհրդարանի մասնակցության։ Չնայած ճգնաժամային իրավիճակներում իրավաբանորեն արդարացված է, այս ընթացակարգին բազմիցս դիմելը ամրապնդել է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների շրջանում այն ընկալումը, որ Եվրախորհրդարանը մի կողմ է դրվում։
Եվ կան այլ ընթացակարգային հիասթափություններ։ Հանձնաժողովի կողմից համալիր ընթացակարգի կիրառումը քննադատության է արժանացել, մասնավորապես՝ ձախ-կենտրոնական խմբերի կողմից՝ առաջարկների բովանդակության և որակի, ինչպես նաև դրա միջոլորտային բնույթի համար, որը հակասում է Եվրախորհրդարանի հանձնաժողովի կառուցվածքին։ Հանձնաժողովի Բազմաոլորտ ֆինանսավորման առաջարկը նույնիսկ առաջացրել է միջկուսակցական ընդդիմության հազվադեպ հանդիպող դրսևորում։
Այս ինստիտուցիոնալ լարվածություններից զատ, ֆոն դեր Լեյենը նաև բախվում է փոփոխված խորհրդարանական լանդշաֆտի։ Առաջին ժամկետում նրա օրակարգը մեծ մասամբ ընդունվեց ԵԺԿ-ի, Սոցիալ-դեմոկրատների և «Renew»-ի այսպես կոչված ֆոն դեր Լեյենի մեծամասնության կողմից:
Սակայն այժմ ի հայտ է եկել այլընտրանքային մեծամասնություն, որը ավելի ու ավելի հաճախ է օգտագործվում. ԵԺԿ-ի և ծայրահեղ աջերի միջև համաձայնություն, որն առաջին անգամ երևում է Վենեսուելայի վերաբերյալ բանաձևում: Չնայած անկայուն և քաղաքականապես շատ վիճելի լինելուն, այս կոնֆիգուրացիան թույլ է տալիս ԵԺԿ-ին ազդարարել, որ այլևս կառուցվածքային առումով կախված չէ կենտրոն-ձախերից:
ԵԺԿ-ի պատրաստակամությունը համագործակցել ծայրահեղ աջերի հետ նույնպես սրել է լարվածությունը այս քաղաքական խմբերի միջև: Սակայն կենտրոն-ձախ խմբերը նույնպես հեշտ գործընկերներ չեն. Սոցիալ-դեմոկրատների խումբը գնալով ավելի բազմազան է դառնում և չունի հստակ ղեկավարություն, մինչդեռ «Renew»-ը բաժանված է այն հարցում, թե արդյոք պետք է հետևել ԵԺԿ-ին նրա աջակողմյան թեքումում: Կանաչները պայքարում են իրենց դիրքավորելու որպես «ֆոն դեր Լեյենի մեծամասնության» գործընկերներ, մասամբ այն պատճառով, որ ԵԺԿ-ի շատերի կողմից նրանց համարում են իրենց հիմնական քաղաքական մրցակիցը:
(Կենտրոն-ձախ) խմբերի մեծ մասը ներկայումս հիասթափված է ԵԺԿ-ից, որը, չենք կարող մոռանալ, ֆոն դեր Լեյենի սեփական խումբն է:
Հանձնաժողովի ներսում ուժեղ կենտրոնացում
Հանձնաժողովն ինքնին երկար ճանապարհ է անցել դեպի կենտրոնացում, որն առաջին անգամ նախաձեռնել է Ժոզե Մանուել Բարոզոն՝ 2004 թվականին ԵՄ ընդլայնման և 10 նոր անդամ պետությունների միանալու պատճառով, իսկ Ժան-Կլոդ Յունկերը առաջինն էր, որ 2014 թվականին օգտագործեց Կոլեջի կառուցվածքը՝ քաղաքական վերահսկողությունը կենտրոնացնելու համար։
Սակայն ֆոն դեր Լեյենը զգալիորեն ավելի հեռու է գնացել։ Իր առաջին Կոլեգիում կային երեք գործադիր փոխնախագահներ, որոնք ուժեղ անհատականություններ և հզոր ինստիտուցիոնալ գործիչներ էին, որոնցից յուրաքանչյուրը վերահսկում էր քաղաքականության հիմնական ոլորտները։
Իր երկրորդ ժամկետում նա վերացրել է ներքին հակակշիռների մեծ մասը։ Գործադիր փոխնախագահների ընդլայնումը երեքից մինչև վեց թուլացրել է այդ դերը, և նրանցից քչերը, եթե այդպիսիք կան, առանձնանում են որպես քաղաքական ծանրքաշայիններ։
Պորտֆելների համընկնումը (օրինակ՝ երեք հանձնակատարներ, որոնք զբաղվում են միգրացիայով, հինգը՝ կանաչ անցումով) ցրում է պատասխանատվությունը՝ միաժամանակ հնարավորություն տալով կիրառել «բաժանիր և տիրիր» մոտեցումը։ Հիմնական որոշումները հաճախ կայացվում են շատ նեղ շրջանակում՝ շրջանցելով հաստատության որոշ մասեր՝ թե՛ քաղաքական, թե՛ վարչական մակարդակներում։
Այսպիսով, ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ կոլեգիան շատ ավելի ուժեղ է ամրապնդում նրա անձնական իշխանությունը, քան իր առաջին ժամկետում։ Կենտրոնացումը բնույթով խնդրահարույց չէ, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս արագ և վճռական քաղաքական գործողություններ ձեռնարկել, ինչը մենք տեսանք համավարակի և Ուկրաինայի պատերազմի վաղ փուլի ժամանակ։ Սակայն ճգնաժամն այժմ դարձել է նոր նորմալ։
Աճում է մտահոգությունը ներքին զսպումների և հակակշիռների նվազման և տարբեր քաղաքական տեսանկյուններից ստացված տեղեկատվության նվազման վերաբերյալ։ Ոմանք պնդում են, որ սա արդեն ազդել է քաղաքականության որակի վրա, ինչպիսիք են «Կանաչ գործարքի» և ընդհանուր փաստաթղթերի ասպեկտները, որոնք իրականացվել են առանց պատշաճ ազդեցության գնահատման։ Հանրային մտահոգությունները թափանցիկության վերաբերյալ նույնպես աճում են, ինչը ուժեղանում է այնպիսի դրվագներով, ինչպիսին է «Pfizergate»-ը։
Այս դինամիկան միասին վերցրած ցույց է տալիս, որ ֆոն դեր Լեյենի երկրորդ ժամկետը սահմանափակվում է (աշխարհա)քաղաքական, խորհրդարանական և ներինստիտուցիոնալ գործոնների խառնուրդով, որոնք ֆոն դեր Լեյենին շատ ավելի քիչ հնարավորություն են տալիս արդյունավետորեն առաջնորդելու համար։
Ցավոք, նրա երկրորդ ժամկետի ընդհանուր ցուցանիշները դեռևս պարզ չեն, քանի որ մենք դեռ ունենք ևս երեքուկես տարի, բայց այստեղ ընդգծված գործոններից ոչ մեկը, հավանաբար, շուտով չի մեղմանա, առավել ևս՝ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը։
