Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարում է կիբերհարձակման դեմ պայքարի ԵՄ-ի «գործողությունների ծրագրի» մասին

Հանձնաժողովը կաջակցի առցանց անվտանգության հավելվածի ներդրմանը եվրոպական անդամ պետություններում, որը երեխաներին և երիտասարդներին հնարավորություն կտա հեշտությամբ հաղորդել կիբերհարձակման մասին և ստանալ կոնկրետ օգնություն։
Երեքշաբթի օրը Եվրոպական հանձնաժողովը Եվրոպական խորհրդարանում ուրվագծեց կիբերհարձակման դեմ գործողությունների ծրագիր, որի նպատակն է օգնել առցանց հալածանքի երիտասարդ զոհերին անվտանգ կերպով հաղորդել բռնության մասին և ստանալ օգնություն։
Ծրագրի մի մասն է ԵՄ-ի համար նախատեսված հավելվածի ներդրումը, որը պետք է թույլ տա երեխաներին գաղտնի կերպով հաղորդել հալածանքի մասին ազգային օգնության գծին, անվտանգ կերպով պահպանել և ուղարկել ապացույցներ, ինչպես նաև ստանալ օգնություն իրավապահ մարմիններից, կրթական կամ երեխաների պաշտպանության ծառայություններից։
Դեռևս վաղ փուլում գտնվող ԵՄ գործադիր մարմինը հայտարարել է, որ կմշակի հավելվածի նախագիծ դաշինքի 27 անդամ պետությունների համար՝ տեղական օգտագործման համար հարմարվելու համար՝ հիմնվելով առկա հաջող մոդելների վրա, ինչպիսիք են Ֆրանսիայի «3018» հավելվածը և օգնության գիծը։
Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ կիբերհալածանքը մի երևույթ է, որը ազդում է 11-ից 15 տարեկան յուրաքանչյուր վեցերորդ երեխայի վրա։
«Երեխաներն ու երիտասարդները իրավունք ունեն անվտանգ լինել առցանց», – ասաց ԵՄ տեխնոլոգիական ղեկավար Հեննա Վիրկունենը: «Կիբերհարձակումը խաթարում է այս իրավունքը՝ թողնելով նրանց վիրավորված, միայնակ և նվաստացած: Ոչ մի երեխա չպետք է այսպես զգա»:
«Հիմնվելով կիբերհարձակման վերաբերյալ ընդհանուր ըմբռնման վրա՝ մենք կոչ ենք անում բոլոր անդամ պետություններին մշակել կիբերհարձակման դեմ ազգային համաձայնեցված քաղաքականություն», – ավելացրեց նա:
«Կախվածություն առաջացնող դիզայնի առանձնահատկությունները» նույնպես ուսումնասիրության տակ են:
Առաջարկը ներկայացվում է այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն բազմաթիվ ճակատներով ճնշում է գործադրում երեխաներին սոցիալական ցանցերի վնասակար ազդեցությունից պաշտպանելու համար՝ սկսած դեռահասների համար դաշինքի շրջանակներում արգելքի ուսումնասիրությունից մինչև տարիքի ստուգման նոր գործիքի վրա աշխատանք, հավելվածներում «կախվածություն առաջացնող» առանձնահատկությունների սահմանափակումը:
Անցյալ շաբաթ Հանձնաժողովը պարզեց, որ TikTok-ի կախվածություն առաջացնող դիզայնը խախտում է Եվրոպայի թվային ծառայությունների մասին օրենքը (DSA) և չի կարողանում բավարար կերպով պաշտպանել օգտատերերին:
Կարգավորող մարմինների նախնական եզրակացությունները արտացոլում են սոցիալական ցանցերի հարթակների վրա էկրանի ժամանակի վրա աճող ճնշումը, մասնավորապես՝ երեխաների և դեռահասների համար: Աշխարհում կարգավորող մարմինները ավելի ու ավելի են կասկածի տակ դնում, թե արդյոք տեխնոլոգիական ընկերությունները բավարար միջոցներ են ձեռնարկում երիտասարդ օգտատերերին կախվածություն առաջացնող դիզայնի առանձնահատկություններից պաշտպանելու համար:
«Թվային ծառայությունների մասին օրենքը» հարթակներին պատասխանատու է դարձնում իրենց օգտատերերի վրա ունեցած ազդեցության համար։ Եվրոպայում մենք կիրառում ենք մեր օրենսդրությունը՝ մեր երեխաներին և մեր քաղաքացիներին առցանց պաշտպանելու համար», – ուրբաթ օրը ասաց Վիրկկունենը։
Հավելվածի առաջարկից բացի, դրա ահաբեկչության «գործողությունների ծրագիրը» կոչ է անում ԵՄ գործող օրենքների նպատակային կիրառմանը՝ երևույթը զսպելու համար։
Դա ներառում է DSA-ի շրջանակներում կանոնների խստացում՝ անչափահասներին վնասակար բովանդակությունից պաշտպանելու համար, և իր արհեստական բանականության մասին օրենքի նպատակային կիրառման աջակցություն՝ դիփֆեյքերի օգտագործման դեմ պայքարելու համար։
