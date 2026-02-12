12/02/2026

Կայքը՝ 2009թ․-ից․ սկսած՝ Միտք թերթից 2001թ.

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում 3 օր է՝ կոյուղաջրերը լցվում են փողոց․ ինչ են արել բնակիչները․ «Վեոլիա Ջուր»

infomitk@gmail.com 12/02/2026 1 min read

Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Անդրանիկ-Բաբաջանյան փողոցների խաչմերուկում արդեն երեք օր է`կոյուղաջրերը դուրս են գալիս դիտահորից` ողողելով հարակից փողոցները, սակայն մինչև այսօր «Վեոլիա Ջուր» ընկերության աշխատակիցներին չի հաջողվել խցանումը բացել:

Ըստ ընկերության հաղորդագրության, վերջին օրերի տեղումներից առաջացած անձրևաջրերը հեռացնելու նպատակով տեղի բնակիչները որոշել են բացել դիտահորն ու ապահովել դրանց անարգել հեռացումը։

«Դրա հետևանքով, սակայն, հավանաբար մեքենաների շարժից դիտահորի ծածկը կոտրվել է, և դրա մասերը, ինչպես նաև շուրջը թափված ասֆալտի կտորները հայտնվել են կոյուղագծի մեջ։ Կոյուղագիծն այնպես է խցանվել, որ «Շահումյան» շահագործման տեղամասի մասնագետները ոչ ձեռքով, ոչ տեխնիկայով չեն կարողանում բացել այն։

Այս պահին Վեոլիա Ջուր ընկերությունը խնդրի մասին տեղեկացրել էր վարչական շրջանի աշխատակազմին`համատեղ լուծում գտնելու համար»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտառոց դեպք՝ Արմավիրում, սկեսրայրը հայտնել է, որ հարսը գողացել է ոսկյա զարդերն ու փախել

12/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ իրավիճակ՝ Երևանում, կամրջի տակ առաջացած «մինի լճակը» իսկական պատուհաս էր վարորդների համար․ Լուսանկար

11/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական խորհրդարանը բացում է ճանապարհը ապաստան հայցողներին այլ երկրներ տեղափոխելու համար

11/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փետրվարի 13-ի աստղագուշակ․ Հնարավորություն կունենաք վերականգնել հին կապերը

12/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախ՝ դադարեցնել պատերազմը, պատերազմը վատ է բիզնեսի համար․ Հունգարիայի վարչապետ

12/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառայողական սիրավեպը՝ դիվանագիտական սկանդալի պատճառ ՆԱՏՕ-ում

12/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվան ու Երևանը բանակցություններ կսկսեն Հայաստանի երկաթուղիների երկու հատվածի վերականգնման շուրջ

12/02/2026 infomitk@gmail.com