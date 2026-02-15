Ռուսաստանը հարձակվելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի վրա՝ պատերազմական խաղում։ Այն լավ չի ավարտվում։
Ռուսաստանը Լիտվայի սահմանը խախտող սիմուլյացիայի ժամանակ Եվրոպան դժվարանում է արձագանքել առանց ԱՄՆ օգնության։
Պատկերացրեք, որ Ուկրաինան ստիպված է խաղաղության համաձայնագիր կնքել այս տարվա վերջին։ Դրանից հետո ռուսական զորքերը զորավարժություններ են անցկացնում հարևան Բելառուսում, ապա մնում են տեղում՝ կուտակվելով Լիտվայի սահմանի երկայնքով՝ չնայած Մոսկվայի կողմից տրված հավաստիացումներին, որ նրանք դուրս կգան։
Համացանցում սկսում է շրջանառվել մի տեսանյութ, որը հետագայում ճանաչվել է որպես կեղծ։ Այն, կարծես, ցույց է տալիս Լիտվայում տեղակայված գերմանացի զինվորներին, որոնք բռնաբարում են ռուսախոս դեռահասներին։ Կարճ ժամանակ անց կիբերհարձակումը հարվածում է Գերմանիայի խնայողական բանկերին՝ անջատելով մեծ թվով բանկոմատներ։ Վիլնյուսում Լիտվայի կառավարությունը նախազգուշացում է տալիս. ռուսական զորքերը կարող են հատել սահմանը դեպի ՆԱՏՕ-ի երկիր, մի քայլ, որը կփորձարկի դաշինքը մինչև իր էությունը։
Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե Միացյալ Նահանգները տատանվի
Շատ անվտանգության փորձագետներ կարծում են, որ նման սցենարը հավանական է, մասնավորապես այն դեպքում, երբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ազդանշան է տալիս, որ Եվրոպան պետք է ավելի շատ պաշտպանական միջոցներ ստանձնի, և քանի որ Ռուսաստանը, կարծես, մտադիր է վերականգնել իրեն որպես Եվրոպայի գերիշխող տերություն։
Բայց արդյո՞ք Գերմանիան՝ ԵՄ ամենամեծ երկիրը և ՆԱՏՕ-ի լոգիստիկ հենարանը, պատրաստ է ստանձնել այդ բեռը։ Ինչպե՞ս կարձագանքեն Գերմանիան և նրա դաշնակիցները, եթե Ռուսաստանը անցնի Ուկրաինայի սահմաններից այն կողմ և հարձակվի ՆԱՏՕ-ի անդամի վրա։
Այդ հարցերին պատասխանելու համար WELT-ը համագործակցեց Գերմանիայի զինված ուժերի Հելմուտ-Շմիդտի համալսարանի Գերմանական ռազմական խաղերի կենտրոնի հետ՝ 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ամբողջօրյա ռազմական խաղ անցկացնելու համար: Մենք հավաքեցինք թոշակի անցած ռազմական ղեկավարների, նախկին բարձրաստիճան միջազգային պաշտոնյաների, դիվանագետների և անվտանգության փորձագետների և խնդրեցինք նրանց խաղալ Գերմանիայի, ՆԱՏՕ-ի, Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի բարձրագույն որոշում կայացնողների դերերը, երբ նրանք բախվում են այնպիսի որոշումների շղթայի, որը կարող է առաջանալ նման ճգնաժամի պատճառով:
Նրանց խնդիրն էր արձագանքել ՆԱՏՕ-ի մինչ օրս ամենածանր մարտահրավերը համարվող հիպոթետիկ ճգնաժամին, օգտագործել «ինչ կլիներ, եթե» սցենարներ՝ ռազմավարությունները փորձարկելու, կարմիր գծերը բացահայտելու և թույլ կողմերը բացահայտելու համար: Գործողությունը տեղի կունենար երեք հորինված օրերի ընթացքում՝ մայրցամաքային հակամարտության վաղ սկիզբը: Յուրաքանչյուր որոշում հետևանքներ ունի՝ հակառակ կողմին դրդելով ճշգրտել իր հաջորդ քայլը՝ հնարավոր աղետալի հետևանքներով:
