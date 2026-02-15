«Միջուկային զսպումը կարող է մեզ նոր հնարավորություններ տալ: Ինչո՞ւ ոչ». Լատվիայի վարչապետ

Մյունխենում եվրոպացիների շրջանում միջուկային զենքի մասին խոսակցությունները թեժանում են: «Միջուկային զսպումը կարող է մեզ նոր հնարավորություններ տալ: Ինչո՞ւ ոչ», – ասում է Լատվիայի վարչապետը։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Կիր Ստարմերը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։
ՄՅՈՒՆԽԵՆ, Գերմանիա – Եվրոպական մի շարք երկրներ հրապարակայնորեն աջակցում են տեղական միջուկային զսպման վերաբերյալ բանակցություններին՝ լրացնելու ամերիկյան ատոմային զենքը՝ Դոնալդ Թրամփի գլխավորած ԱՄՆ-ի նկատմամբ վստահության անկման պատճառով։
Երկու բալթյան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ չնայած նրանք դեռևս ՆԱՏՕ-ն համարում են միջուկային զսպման անկյունաքար, այժմ պատրաստ են խոսել Եվրոպայի դերի մասին՝ նոր թափ հաղորդելով այն բանավեճին, որը արձագանք գտավ այս շաբաթավերջին Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ինչպես հրապարակային ելույթներում, այնպես էլ մասնավոր զրույցներում։
Եվրոպայում լուրջ միջուկային զրույց սկսելու աճող ճնշումը պատասխան է այն տատանվող վստահությանը, որ ԱՄՆ-ն կհետ մղի ռուսական հարձակումը, ինչը չի վերացել՝ չնայած ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի համեմատաբար հաշտվողական տոնին շաբաթ առավոտյան իր ելույթում։
Էստոնիան չի բացառում Եվրոպայում ընդհանուր միջուկային զսպման համակարգի վերաբերյալ վաղ փուլի բանակցություններին միանալը, հարցազրույցում ասել է պաշտպանության փոխնախարար Տուուլի Դունետոնը: «Մենք միշտ բաց ենք գործընկերների հետ քննարկումների համար», – ասել է նա՝ ընդգծելով, որ ԱՄՆ-ն դեռևս «հավատարիմ է դաշնակից երկրներին միջուկային զսպում ապահովելուն»:
Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան կրկնել է դա: «Միջուկային զսպումը կարող է մեզ նոր հնարավորություններ տալ: Ինչո՞ւ ոչ», – ասել է նա՝ զգուշացնելով, որ ցանկացած քայլ պետք է համապատասխանի «մեր միջազգային պարտավորություններին»:
Թրամփը կասկածի տակ է դրել ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր պաշտպանության 5-րդ հոդվածի դրույթը, ծաղրել է դաշնակիցների ներդրումը ԱՄՆ-ի գլխավորած Աֆղանստանում պատերազմին և բազմիցս կոչ է արել միացնել Գրենլանդիան, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ Դանիայի մասն է կազմում: Սա Եվրոպային մղում է փնտրելու այն, ինչը պաշտոնյաները անվանում են «ապահովագրության» ևս մեկ շերտ Մոսկվայի դեմ:
Գործնականում դա նշանակում է դիմել Ֆրանսիային և Մեծ Բրիտանիային՝ Եվրոպայի միակ միջուկային տերություններին: Ի տարբերություն Լոնդոնի, Փարիզը ՆԱՏՕ-ի միջուկային պլանավորման խմբի մաս չի կազմում, որը քննարկում է դաշինքի միջոցով միջուկային ուժի կիրառումը: Ֆրանսիայի նախագահները ընդգծել են, որ Ֆրանսիայի ազգային շահերն ունեն եվրոպական չափում, միաժամանակ ընդգծելով, որ ցանկացած մեկնարկի որոշում բացառապես Փարիզի վրա է։
Ե՛վ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, և՛ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը իրենց մյունխենյան ելույթներում անդրադարձել են եվրոպական միջուկային զսպման հարցին։
«Միջուկային զսպումը կարևոր թեմա է» այս տարվա համաժողովում, ասել է Լատվիայի արտաքին գործերի նախարար Բաիբա Բրաժեն: Բելգիայի պաշտպանության նախարար Թեո Ֆրանկեն նույնպես մասնակցել է այս թեմայի շուրջ փակ քննարկմանը։
Սակայն ոչ բոլորն են համաձայն: Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը շաբաթ օրը խոստովանել է, որ Եվրոպան պետք է ավելի ուժեղանա՝ Ռուսաստանին զսպելու համար, բայց ասել է. «Ես խորապես համոզված եմ, որ միջուկային վերազինումը դա անելու ճիշտ ձևը չէ»։
ԱՄՆ պաշտպանության փոխնախարար Էլբրիջ Քոլբին ասել է, որ Ամերիկան չի հետ քաշում իր միջուկային հովանոցը մայրցամաքից, չնայած Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Եվրոպան առաջ շարժվի և ավելին անի ավանդական պաշտպանության համար։
Կրիտիկական զանգված
Միջուկային բանակցությունները Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և այլ երկրների, այդ թվում՝ Շվեդիայի միջև, գտնվում են շատ վաղ փուլում։
Ուրբաթ օրը Մակրոնը նշեց «միջուկային զսպման վերաձևակերպման» անհրաժեշտության մասին՝ հաշվի առնելով նաև ավանդական զենքերը, ինչպիսիք են խորը հարվածի հրթիռները: Նա մարտի սկզբին նախատեսում է կարևոր ելույթ ունենալ Ֆրանսիայի միջուկային դոկտրինի մոտեցման վերաբերյալ:
Ֆրանսիայի ատոմային զենքի մասին զրույցները եվրոպացի դաշնակիցների հետ «կարևոր են, քանի որ սա միջուկային զսպումը ձևակերպելու միջոց է պաշտպանության և անվտանգության համալիր մոտեցման մեջ», – ասաց նա:
Ըստ միջուկային փորձագետ Բրունո Տերտրեի, որը ֆրանսիական անվտանգության վերլուծական կենտրոնի՝ «Ռազմավարական հետազոտությունների հիմնադրամի» փոխտնօրենն է, սա ազդարարում է մի փոքր փոփոխության մասին, որտեղ Ֆրանսիան տեսնում է ավանդական և միջուկային զսպման միջև ավելի մեծ փոխազդեցություն:
Գործընթացի շրջանակներում ներկայացված նոր զեկույցը գնահատում է մայրցամաքի համար վեց տարբեր միջուկային տարբերակներ՝ Ամերիկայի զսպման ուժի կրկնապատկում, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի դերի մեծացում, վերազգային եվրոպական զսպման ուժի մշակում, նոր անկախ զինանոցների ձեռքբերում և ավանդական զսպման վրա կենտրոնացում:
Եվրոպական կառավարության երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ասացին, որ մայրաքաղաքները տեսականորեն կարող են օգնել Ֆրանսիայի միջուկային զսպման ուժին աջակցելու միջոցով՝ տրամադրելով ավանդական ռազմական միջոցներ, ինչպիսիք են սուզանավերը: Փարիզը կարող է նաև քննարկել իր միջուկային զինանոցի ավելացումը, որը սուբսիդավորվում է այլ երկրների կողմից, հավելել են պաշտոնյաները, որոնց երկուսին էլ անանունությունը թույլատրվել է ազատ խոսել։
Որոշ երկրներ կոչ են անում Ֆրանսիային միանալ ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական միջուկային պլանավորման գործընթացին, որը, նրանց կարծիքով, ավելի սերտորեն կկապի ֆրանսիական զինանոցը եվրոպական անվտանգության հետ։
Ֆրանսիայի պաշտպանության փոխնախարար Ալիս Ռուֆոն Մյունխենում հայտարարել է, որ Փարիզը դա անելու մտադրություն չունի։
Լատվիայի պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուդսը մեզ հետ զրույցում ասել է. «Մենք հարգում ենք երկրների ինքնիշխան ընտրությունը», բայց հավելել է. «Իհարկե, մենք նաև բաց ենք Ֆրանսիայի միջուկային ներուժը որքան հնարավոր է ինտեգրելու ՆԱՏՕ-ի միջուկային ներուժին»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ասել է, որ ինքը դեմ չէ Եվրոպայում բանակցություններին, քանի դեռ դրանք չեն խաթարում Ամերիկայի դերը։
«Կարծում եմ՝ Եվրոպայում յուրաքանչյուր քննարկում, որը համատեղ ապահովում է, որ միջուկային սպառնալիքները ավելի ուժեղ են՝ լավ։ Բայց Եվրոպայում ոչ ոք չի պնդում, որ դա անեն որպես … Միացյալ Նահանգների միջուկային հովանոցի փոխարինող»։
Հիմա հաջորդ քայլը Մակրոնի մարտյան ելույթն է, և նրա վրա ճնշում կա՝ այն իրականացնելու համար։
«Եվրոպայում զսպման ընդհանուր ռազմավարական մոտեցում մշակելու Ֆրանսիայի տարիների փորձերից հետո, որոնք հաճախ հակասում էին մեր դաշնակիցների շահերին, աշխարհաքաղաքական համատեքստն այժմ թույլ է տալիս համաձայնեցում», – ասաց Միջազգային հարաբերությունների ֆրանսիական ինստիտուտի հետազոտող Էլոիզ Ֆայեն։
«Մենք այժմ պետք է այս խոսքերը վերածենք կոնկրետ գործողությունների և առաջարկների՝ եվրոպական զսպումը ռուսական սպառնալիքի և ամերիկյան անկայունության դեմ ամրապնդելու համար», – հավելեց նա։
Բաց մի թողեք
Ռուբիոն կոչ է անում Եվրոպային փրկել Արևմուտքը՝ համաձայնվելով ԱՄՆ-ի հետ
Մակրոնը կոչ է անում «զսպվածության» Լիոնում հարձակված երիտասարդի մահից հետո
ՌԴ դատարանը ադրբեջանական միավորումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն