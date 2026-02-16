Մելոնին բռնության պոռթկումները չի համարում միանգամյա դեպքեր․ Իտալիայից սկսվում է բողոքի ցույցերը խստացնելու օրենքների ընդունումը

Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին կրկնապատկում է օրենքի և կարգի պահպանումը: Վարչապետի քննադատները նշում են, որ նա արթնացնում է այն զգացողությունը, որ երկիրը սպառնալիքի տակ է՝ ճնշելով ձախակողմյան այլախոհությունը։
Աջակողմյան վարչապետ Ջորջիա Մելոնին ընդունում է նոր կոշտ ոստիկանական միջոցառումներ՝ իրեն ներկայացնելու որպես Իտալիայի օրենքի և կարգի պահապան, սակայն նրա հակառակորդները վախենում են, որ նրա անվտանգության վերաբերյալ հրամանագրերը նախատեսված են քննադատներին, մասնավորապես՝ ձախակողմյաններին, օրինական բողոքի ցույցերից կանխելու համար։
Նրա փետրվարի 5-ի հրամանագիրը, որը զգալիորեն ընդլայնում է ոստիկանության լիազորությունները, հաջորդեց Թուրինում արմատական ձախակողմյան Ասկատասունա համայնքային կենտրոնի փակման դեմ բռնի փողոցային բողոքի ցույցերին։
Կասկած չթողնելով, թե ինչպես է կառավարությունը վերաբերվում նման բախումներից բխող վտանգին, արդարադատության նախարար Կառլո Նորդիոն ասաց, որ նպատակն է կանխել «Կարմիր բրիգադների վերադարձը»՝ նկատի ունենալով 1970-ական և 1980-ական թվականներին ակտիվ ձախակողմյան ահաբեկչական խմբավորումը։
Հանրային անկարգությունների և հանցագործության նկատմամբ կոշտ լինելը Մելոնիի քաղաքական ինքնության հիմքն է։ Սա արդեն հինգերորդ անգամն է, որ Մելոնին հրամանագիր է ընդունում՝ արտակարգ գործիք, որը նրան լիազորություն է տալիս խորհրդարանի հաստատման բացակայության դեպքում անմիջապես ուժի մեջ մտնող օրենքներ գրելու՝ Իտալիայի քրեական օրենսգիրքը բարեփոխելու համար 2022 թվականին ընտրվելուց ի վեր։
Թուրինում տեղի ունեցած բռնություններից հետո Մելոնին շտապեց այցելել հիվանդանոցում գտնվող երկու վիրավոր ոստիկանների, որոնցից մեկը մուրճով հարձակման էր ենթարկվել։ «Մենք կանենք այն, ինչ անհրաժեշտ է այս երկրում կարգուկանոնը վերականգնելու համար», – գրել է նա հայտարարության մեջ։
Կարևոր է, որ Մելոնին բռնության նման պոռթկումները չի համարում միանգամյա դեպքեր, այլ դրանք համարում է ավելի լայն քաղաքականացված կամ հանցավոր միտումների մաս։ Թուրինի դեպքում նա պնդել է, որ թիրախավորում է ոչ թե ցուցարարներին, այլ «կազմակերպված հանցագործներին»։
Ավելի հեռու գնալով՝ նա դատապարտել է «Իտալիայի և իտալացիների թշնամիներին» այս տարվա ձմեռային օլիմպիական խաղերի դեմ բողոքելու համար։
Նրա քաղաքական հակառակորդները մեղադրում են նրան իր օրենքի և կարգուկանոնի դեմ ուղղված ճնշումներով չափազանց հեռու գնալու մեջ։
Նախկին վարչապետ Ջուզեպպե Կոնտեն, որը ժողովրդական «5 աստղ» շարժման առաջնորդն է, մեղադրել է Մելոնիին «անհամաձայնության արտահայտությունը կանխելու» ցանկության մեջ։ Ձախ կենտրոնամետ Դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Էլի Շլեյնը օրենքները անվանել է «ազատասպան» և ասել, որ իր կուսակցությունը «մտահոգված է պետական հաստատությունների կողմից ընթացիկ գործերի զենքի վերածմամբ»։
Կարևոր է նշել, որ նախագահ Սերջիո Մատարելան զգուշացրել է, որ որոշ միջոցառումներ կարող են հակասահմանադրական լինել և խնդրել է կառավարությանը վերաշարադրել դրանք։
Բողոքի ցույցերի քրեականացում
Ոստիկանության նոր լիազորություններն ու իրավունքները իսկապես համապարփակ են։
Դրանք ներառում են «իրավական վահան» ոստիկանների համար, ովքեր կպաշտպանվեն պաշտոնական հետաքննություններից՝ «իրենց պարտականությունները կատարելիս». նրանք ստացել են կանգնեցման և խուզարկության իրավունք և այժմ կարող են կիրառել 12-ժամյա կանխարգելիչ կալանքներ։ Կան նաև ավելի խիստ կանոններ դանակների պահպանման դեմ, մինչդեռ կստեղծվեն հատուկ «կարմիր գոտիներ», որտեղից վերջին հինգ տարիների ընթացքում հանցագործությունների համար հաղորդված անձինք կհեռացվեն։
Դեմոկրատական կուսակցությունից Թուրինի քաղաքային խորհրդականի սպորտի և խոշոր միջոցառումների գծով անդամ Դոմենիկո Կարետտան ասել է, որ Մելոնիի նախաձեռնությունները չեն լուծում իտալական քաղաքների առջև ծառացած իրական դժվարությունները։
Նա մեղադրեց վարչապետին երկրի «ներքին արձագանքներին և պահի հրատապությանը» արձագանքելու մեջ, այլ ոչ թե խնդիրների արմատին հասնելու համար։
«Կա փողոց դուրս գալու հենց գործողությունը քրեականացնելու ռիսկ», – հավելեց նա: Նա պնդեց, որ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի իրավապահ մարմինների անձնակազմը և ռեսուրսները, այլ ոչ թե ագրեսիվ քաղաքականություն մշակելը։
Ասկատասունայի փակման հետ կապված բռնության վերաբերյալ Կարետան համաձայնեց, որ տեսարանները դաժան էին, բայց չէր արդարացնում այլախոհ կարծիքների դեմ պայքարը։
«Մենք նույն վրդովմունքը զգացինք. տեսանք, թե ինչպես են խախտում Թուրինը», – բացատրեց Կարետան, բայց «ցույց տալու հնարավորության սահմանափակումը ինձ համար լավագույն պատասխանը չէ»։
Հունվարի 31-ի բռնության պատկերները տարածվեցին սոցիալական ցանցերում, երկու կողմերն էլ միմյանց մեղադրեցին դաժանության մեջ։ Բացի ոստիկանի մուրճով հարվածից, լուսանկարիչը պնդում էր, որ ոստիկանները հարձակվել են իր գործընկերներից մեկի լուսանկարելու համար։
Ըստ «Osservatorio Repressione» քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության համակարգողի, որը զբաղվում է բռնաճնշումների կառավարման վերաբերյալ ուսումնասիրություններով, անվտանգության մասին հրամանագրերը ծառայում են որոշակի նպատակի. «Մելոնիի կառավարության հիմնական գործողությունը «անվտանգություն» բառի շուրջ քարոզչության վարժանք է»։
Մինչ Մելոնին ասում է, որ աշխատում է այնպիսի պետության գաղափարի վրա, որը «պաշտպանում է մեզ պաշտպանողներին և վերականգնում է քաղաքացիների անվտանգությունն ու ազատությունը», Դի Սաբատոն ասել է, որ իր անվտանգության փաթեթը իրականում փորձ էր երկրում «անապահովության ընկալում» առաջացնելու։
Ներքին գործերի նախարարության սեփական տվյալների հիման վրա՝ սպանությունները 2025 թվականին 2024 թվականի համեմատ նվազել են 15 տոկոսով, և ISTAT-ը ցույց է տալիս, որ հանցագործության ընդհանուր մակարդակը նույն մակարդակի վրա է, ինչ 2018 թվականին՝ համավարակից առաջ։
Կարետտան նշել է կառավարության փաստարկի հիմնարար թերությունը՝ վերաձևակերպելով Թուրինի քաղաքապետ Ստեֆանո Լո Ռուսոյի կողմից օգտագործված այլաբանությունը. «Ես մարզադաշտ եմ գնում որդուս հետ, ուլտրասիստները խնդիրներ են առաջացնում, և ո՞րն է արձագանքը։ Փակե՞լ մարզադաշտը։ Քրեականացնել բոլոր նրանց, ովքեր այնտեղ էին մարզական միջոցառմանը»։
