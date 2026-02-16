Հարաբերություններ քարերի վրա. Եվրոպան և Ամերիկան միմյանց կարիքն ունեն, բայց վստահությունը վերացել է:
Այս տարվա Մյունխենի անվտանգության համաժողովն ավելի մեղմ էր, քան նախորդ տարի, բայց Դոնալդ Թրամփը հիմնարար կերպով փոխել է տրանսատլանտյան կապերը։
Մյունխենը ցույց տվեց, որ չնայած դաշինքը շարունակում է գործել, Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերը տասնամյակներ շարունակ կապող հին կարգը քանդվել է։
ՄՅՈՒՆԽԵՆ — Եվրոպացի և ամերիկացի առաջնորդները երեք օր համագործակցության խոստում տվեցին և առաջարկեցին նոր շերտ դնել տրանսատլանտյան հարաբերությունների ճակատին։ Սակայն ճաքերը դեռ երևում են։
Միացյալ Նահանգները պակաս մարտական էր, քան մեկ տարի առաջ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում իր ելույթում, երբ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը կրակոտ հարձակում սկսեց Եվրոպայի վրա։
Սակայն հավաքը ցույց տվեց, որ մինչդեռ դաշինքը շարունակում է գործել, Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերը տասնամյակներ շարունակ կապող հին կարգը քանդվել է։ Չկա կոնսենսուս այն մասին, թե ինչպես կարող են հարաբերությունները առաջ շարժվել՝ հաշվի առնելով Թրամփի վարչակազմի կողմից համակարգին պատճառվող պարբերաբար սեյսմիկ ցնցումները։
Վնասվածքների ցանկը երկար է։ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել անեքսիայի ենթարկել Գրենլանդիան՝ միաժամանակ մաքսատուրքեր սահմանելով այն եվրոպացի դաշնակիցների նկատմամբ, որոնք դեմ են եղել։
Մայրցամաքը վարչակազմի առաջնահերթությունների ցանկում իջել է երրորդ տեղում՝ Արևմտյան կիսագնդից և Չինաստանից հետո։ ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող նոր օգնությունը գրեթե զրոյական է դարձել, իսկ Եվրոպան անընդհատ հարձակումների է ենթարկվել խոսքի ազատության և թվային կարգավորման հարցում։
Միևնույն ժամանակ, մայրցամաքը պայքարում է MAGA-ի կողմից աջակցվող ծայրահեղ աջ կուսակցությունների վերելքի և իր շեմին գտնվող վիրավոր, բայց վտանգավոր Ռուսաստանի դեմ, որին Թրամփը պնդում է վերադարձնել համաշխարհային կարգ։
«Ես չեմ կարծում, որ մենք կշարունակենք աշխատել սովորականի պես», – ասել է Լատվիայի վարչապետ Էվիկա Սիլինան, որը երկիր է, որը գտնվում է հնարավոր ռուսական հարձակման առաջնագծում և իր անվտանգության համար կախված է դաշնակիցներից։
Եվրոպացի գործադիր տնօրեններից մեկն ասել է, որ «մեկ սերունդ» կպահանջվի վերջին մեկ տարվա ընթացքում կորցրած վստահությունը վերականգնելու համար։
Հարթ խոսք
Դա տեղի ունեցավ չնայած Մյունխենի կենտրոնում գտնվող 18-րդ դարի շքեղ հյուրանոցում ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից վերջին հարձակումները մեղմացնելու և ՆԱՏՕ-ում ամերիկյան ներկայությունը շարունակելու հստակ փորձին։
«Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի համար մենք միասին ենք», – ասաց պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, որը փոխարինեց Վենսին այս տարվա համաժողովում՝ հավաքված առաջնորդների ծափահարություններին արժանանալով։
Սակայն նա իր կոչը ձևակերպեց «Կրկին մեծացնենք Ամերիկան» շարժման կողմնակիցներին ծանոթ արյան և հողի տեսանկյունից՝ հիմնված ընդհանուր (հաճախ տնտեսական) շահերի վրա, այլ ոչ թե ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության ընդհանուր արժեքների վրա, որոնք դաշինքը միասին էին պահել վերջին տասնամյակներում։
«Մենք միմյանց հետ կապված ենք ամենախորը կապերով, որոնք ազգերը կարող են կիսել՝ կերտված դարավոր համատեղ պատմության, քրիստոնեական հավատքի, մշակույթի, ժառանգության, լեզվի, նախնիների և մեր նախնիների կողմից միասին կատարված զոհաբերությունների շնորհիվ այն ընդհանուր քաղաքակրթության համար, որի ժառանգորդներն ենք դարձել», – ասաց Ռուբիոն։
Եվրոպացի առաջնորդների արձագանքը քաղաքավարի էր. ոչ ոք չի ցանկանում խզել մնացած կապերը ավելի ու ավելի անկանխատեսելի Միացյալ Նահանգների հետ, որի զորքերը, միջուկային զենքը և ռազմական կարողությունները դեռևս մայրցամաքին կարևոր անվտանգություն են տալիս Ռուսաստանի դեմ։
Սակայն միջոցառման շրջանակներում մի շարք պաշտոնյաներ համեմատեցին ներկայիս իրավիճակը բռնարար հարաբերությունների հետ, որտեղ բռնարարը մեղադրում է զոհին՝ տատանվելով բռնության և քաղցր խոսքերի միջև։
ԱՄՆ սենատոր Ռուբեն Գալեգոն, Արիզոնայից դեմոկրատ, ասաց, որ անցյալ տարին «զգացմունքների ճոճանակ» էր եվրոպացի քաղաքական գործիչների համար։ «Ես հիմա զգում եմ թունավոր ընկերուհու կամ թունավոր ընկերոջ նման… և Եվրոպան պարզապես ուզում է, որ մենք ավելի լավը լինենք»։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ասաց, որ ինքը «շատ հանգստացած է պետքարտուղարի ելույթից»՝ նրան անվանելով «լավ ընկեր» և «ուժեղ դաշնակից»։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերը շեշտեց, որ Վաշինգտոնի հետ կապերը մնում են շատ ամուր, քանի որ «մենք ԱՄՆ-ի հետ աշխատում ենք պաշտպանության, անվտանգության և հետախուզության հարցերում 24/7 ռեժիմով»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն կրկնեց. «Ես կպնդեի, որ ՆԱՏՕ-ն ամենաուժեղն է Բեռլինի պատի անկումից ի վեր»։
Հեռանալով
Սակայն եվրոպացի առաջնորդները ավելի ու ավելի են իրենց վրա հույս դնում իրենց երկարաժամկետ պաշտպանության համար։
«Իրավունքների և կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգը… այլևս գոյություն չունի այնպես, ինչպես նախկինում», – Մյունխենում ասաց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, չնայած նա, ինչպես մյուս եվրոպացի առաջնորդները, կոչ չարեց խզել հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով իր ելույթում ոչ մի անգամ չհիշատակեց ՆԱՏՕ-ն, լսարանին ասաց, որ «Եվրոպան պետք է դառնա աշխարհաքաղաքական տերություն։ Մենք պետք է արագացնենք և իրականացնենք աշխարհաքաղաքական տերության բոլոր բաղադրիչները՝ պաշտպանություն, տեխնոլոգիաներ և բոլոր խոշոր տերություններից ռիսկերի նվազեցում»։
Ֆրանսիան, Գերմանիան և Շվեդիան կոտրում են տաբուն և սկսում են նախնական քննարկումներ այն մասին, թե ինչպես կարող է Ֆրանսիայի ատոմային զինանոցը նպաստել մայրցամաքի անվտանգությանը՝ Ամերիկայի միջուկային հովանոցի հուսալիության վերաբերյալ մտահոգությունից ելնելով։
Այլ առաջնորդներ նույնպես մտածում են։ Լեհաստանի MAGA-ի կողմնակից նախագահ Կարոլ Նավրոցկին, ով Մյունխենում չէր, կիրակի օրը հայտարարեց, որ Վարշավայում միջուկային զենքի մշակումը «այն ուղին է, որը մենք պետք է ընտրենք»՝ «ագրեսիվ, կայսերական Ռուսաստանի Դաշնությունից» հետ մղելու համար։
Նույնիսկ Սթարմերը՝ ամենաամերիկամետ խոշոր եվրոպական առաջնորդը, նայում է մայրցամաքին։ «Չկա բրիտանական անվտանգություն առանց Եվրոպայի, և չկա եվրոպական անվտանգություն առանց Բրիտանիայի», – ասաց նա։
ԱՄՆ-ամերիկամետ այլ առաջնորդներ նույնպես անհանգիստ են Վաշինգտոնում տեղի ունեցողից։
«Ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը փոխվել է», – ասել է Ֆինլանդիայի նախագահ և նախագահ Դոնալդ Թրամփի երբեմն-երբեմն գոլֆի ընկեր Ալեքսանդր Ստաբը՝ նոր մոտեցումը անվանելով MAGA-ի և «Ամերիկան առաջինը» խառնուրդ։
Գրենլանդիան խնդիր է
Չնայած անցյալ տարի Թրամփից մինչև հին անվտանգության հարաբերությունները բազմաթիվ մարտահրավերներ են եղել, ամենախորը խզումը առաջացել է ԱՄՆ նախագահի կողմից դանիական տարածք Գրենլանդիան անեքսիայի ենթարկելու բազմիցս կոչերից։
ԱՄՆ պաշտոնյաները Մյունխենում փորձել են հաղթահարել Թրամփի կողմից ստեղծված խառնաշփոթը, իսկ հանրապետական սենատոր և Թրամփի դաշնակից Լինդսի Գրեհեմը հայտարարել է. «Ում է հետաքրքրում, թե ով է Գրենլանդիայի տերը»։
Մյունխենում պարզ էր, որ եվրոպացիները դեռևս շատ են մտահոգվում
«Բոլորը բավականին շփոթված են» կղզու նկատմամբ վերահսկողությունը ստանձնելու Թրամփի վարչակազմի ազդանշաններից, ասել է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Մարիա Մալմեր Ստեներգարդը գագաթնաժողովի շրջանակներում։
Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենը ԱՄՆ-ի շարունակական ճնշումը անվանեց «անընդունելի» և զգուշացրեց. «Թույլ տվեք այսպես ասել. եթե ՆԱՏՕ-ի մեկ երկիր հարձակվի ՆԱՏՕ-ի մեկ այլ երկրի վրա, ապա ՆԱՏՕ-ն կավարտվի: Այդ դեպքում խաղն ավարտվում է»:
Ֆրանսիացի օրենսդիր Նատալիա Պուզիրեֆը, որը Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ է, հայտարարել է «վստահության ճգնաժամ» մայրցամաքում՝ այն բանի հետ հաշտվելով, որ ամերիկյան սադրանքները դեռ առջևում են:
«Մենք գիտենք, որ Գրենլանդիայի հարցը կվերադառնա, ինչպես նաև Կանադայի վրա ճնշումը: Եվրոպացիները հիմա պատրաստ չեն ստանձնել ԱՄՆ-ի դերը. լավատեսները կարծում են, որ դա հեշտ կլինի, բայց ռեալիստները գիտեն, որ դա մի քանի տարի կտևի»:
Դա եվրոպացիներին ստիպում է ավելացնել իրենց պաշտպանական ծախսերը մինչև Սառը պատերազմից ի վեր չտեսնված մակարդակի՝ կատարելով ամերիկյան վաղեմի պահանջը:
Սակայն այս անգամ այդ գումարի մեծ մասը սահմանափակվում է սահմանափակումներով, որոնք ուղղված են ծախսերի մեծ մասը կենտրոնացնելու Եվրոպայի սեփական ռազմարդյունաբերական համալիրի վրա՝ արտաքին ուժերից, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ից կախվածությունը նվազագույնի հասցնելու համար։
Ֆոն դեր Լեյենը պաշտպանել է ԵՄ-ի սեփական համատեղ պաշտպանական պակտի՝ ՆԱՏՕ-ի տարբերակի հետ մեկտեղ, փոշեպատել, մինչդեռ ԵՄ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը վերահաստատել է իր գաղափարը՝ ստեղծել մինչև 100,000 զինվորից բաղկացած եվրոպական արագ արձագանքման ուժեր՝ ամերիկացի զինվորներին փոխարինելու համար, եթե նրանք երբևէ դուրս բերվեն մայրցամաքից։
Վարչակազմի պաշտոնյաների տաք խոսքերին չնայած, մայրցամաքում կոնսենսուս չկա այն մասին, թե ինչպես դիտարկել ԱՄՆ-ն և որտեղ է այն ուղղորդվում, նույնիսկ եթե ընտրությունները վերականգնեն Վաշինգտոնի նկատմամբ ավելի բարեկամական ղեկավարությունը։ Մի բան լայնորեն ընդունված է՝ պատերազմից հետո ստեղծված դաշինքը, ինչպես այն նախկինում էր, վերացել է։
Քիչ պատրանքներ են մնացել, ինչպես ընդգծվում է Ռուբիոյի Մյունխենից դեպի Ռուսաստանին բարեկամ Հունգարիա և Սլովակիա ինքնաթիռ նստելը։ Եվրոպացիների համար նաև աննկատ չի մնացել, որ Ռուբիոն իր ելույթի ժամանակ հազիվ է հիշատակել Ռուսաստանին և Ուկրաինային, ասել են մի քանի պաշտոնյաներ։
«Մենք գիտենք, որ տրանսատլանտյան հարաբերություններում ավելի մեծ անկայունություն կլինի», – լրագրողներին ասաց Ֆրանսիայի պաշտպանության փոխնախարար Ալիս Ռուֆոն։ Կապերը «երբեք նախկինի պես չեն լինի։ Փոփոխությունը սկսվել է վաղուց»։
