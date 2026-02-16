Կալասն ասում է, որ «Եվրոպան քաղաքակրթական ոչնչացման առջև չի կանգնած»՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի քննադատության:
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը ելույթ է ունենում Մյունխենի անվտանգության համաժողովում՝ Euronews-ի թղթակից Մարիա Թադեոյի կողմից վարվող քննարկման ժամանակ
Կալլասն ասում է, որ «Եվրոպան քաղաքակրթական ոչնչացման առջև չի կանգնած» Մյունխենի անվտանգության համաժողովում՝ ի պատասխան ԱՄՆ վարչակազմի կողմից Մարկո Ռուբիոյի կողմից Արևմտյան քաղաքակրթության ապագայի վերաբերյալ մտահոգությունների արտահայտման։
Կայա Կալասը հերքել է այն պնդումները, որ Եվրոպան քաղաքակրթական անկման առջև է կանգնած, որը կարող է հանգեցնել դրա անհետացմանը՝ ի պատասխան մայրցամաքի հետագծի վերաբերյալ ԱՄՆ քննադատության։
ԵՄ գլխավոր դիվանագետը հակադարձել է այն ենթադրությանը, որ «արթուն և անկումային Եվրոպան» քաղաքակրթական ոչնչացման առջև է կանգնած։ Նրա մեկնաբանությունները հնչել են այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ասել է, որ համատեղ Արևմուտքը կարիք ունի նորացման՝ տասնամյակների ընթացքում զանգվածային միգրացիայից մինչև կլիմայի պաշտամունք վատ մշակված քաղաքականությունից հետո։
Մյունխենի անվտանգության համաժողովում Euronews-ի կողմից կազմակերպված քննարկման ժամանակ նա ափսոսում է միջազգային շրջանակներում անընդհատ «եվրոպական քննադատության» համար՝ չնայած այն բանին, ինչը նա նկարագրել է որպես գերազանց կենսամակարդակ և հասարակական նվաճումներ։
Անցյալ տարի ԱՄՆ ազգային անվտանգության վիճահարույց վերանայման մեջ ասվում էր, որ Եվրոպան կանգնած է գոյության սպառնալիքի առաջ, եթե չփոխի իր որոշ կարևոր քաղաքականությունների ընթացքը՝ միգրացիան անվանելով անկայունացնող գործոն: Այն նաև ենթադրում էր, որ ԱՄՆ վարչակազմը կաջակցի Բրյուսելի քաղաքականությանը դիմադրող քաղաքական կուսակցություններին ներսից:
Ռուբիոն կրկնեց այդ մտահոգությունները Մյունխենում, նույնիսկ երբ շեշտեց, որ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան միահյուսված են ընդհանուր ժառանգությամբ և պատմական կապերով: Այնուամենայնիվ, նա քննադատեց «բաց սահմանների» միգրացիան, կլիմայական քաղաքականության նկատմամբ «պաշտամունքային» մոտեցումը և այն, ինչ նա անվանեց ապաարդյունաբերականացման միտումնավոր ռազմավարություն, որը աղքատացրել և թուլացրել է Արևմուտքը:
Ելույթին արձագանքելով՝ Կալլասը Euronews-ի խմբագիր Մարիա Թադեոյին ասաց վահանակային քննարկման ժամանակ, որ Ռուբիոյի դիտողությունները ուղղված էին «մեզ, բայց նաև ներքին լսարանին»:
Նա ընդգծեց, որ նրա տրանսատլանտյան միասնության մասին ուղերձը կարևոր է, բայց նաև նշեց, որ կան հարցեր, որոնցում երկու կողմերը չեն կարող համաձայնության գալ՝ պաշտպանելով եվրոպական արժեքները:
«Կարևոր է այն ուղերձը, որ Ամերիկան և Եվրոպան միահյուսված են, եղել են անցյալում և կլինեն ապագայում», – ասաց նա կիրակի օրը: «Նաև պարզ է, որ մենք բոլոր հարցերում համաձայնության չենք գալիս, և դա այդպես էլ կմնա» ապագայում։
«Գալով մի երկրից, որը մամուլի ազատության ինդեքսում 2-րդ տեղում է և քննադատություն լսելով նույն ինդեքսում 58-րդ տեղում գտնվող երկրից… Հետաքրքիր է», – ավելացրեց Կալլասը՝ նկատի ունենալով ԱՄՆ-ն, որը հաճախ ԵՄ-ն ներկայացրել է որպես քաղաքականապես կոռեկտ և գրաքննությանը մոտ։
Կալլասը նաև պնդեց, որ ԵՄ-ն մնում է գրավիչ քաղաքական նախագիծ Ուկրաինայից մինչև Արևմտյան Բալկաններ միանալ ցանկացող շատ երկրների համար, ինչը անկման հակառակն է։
«Հակառակ այն բանին, ինչ ոմանք կարող են ասել. արթնացե՛ք, անկումային Եվրոպան քաղաքակրթական ոչնչացման առջև չի կանգնած: Իրականում, մարդիկ դեռ ցանկանում են միանալ մեր ակումբին», – ընդգծեց նա։
Իր խոսքում նա նաև զգուշացրեց Ռուսաստանին բանակցային սեղանի շուրջ պարգևատրելու դեմ, քանի որ Կիևի և Մոսկվայի միջև պատերազմը դադարեցնելու համար ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ երկկողմ բանակցությունների նոր փուլը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Ժնևում։
«Ռուսաստանի կողմից ներկայումս ներկայացվող ամենամեծ սպառնալիքն այն է, որ այն բանակցությունների սեղանի շուրջ ավելի շատ բան է շահում, քան մարտադաշտում», – ասաց նա։ «Այսօր Ռուսաստանը կոտրված է»։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ում Եվրոպայի ծայրահեղ աջերի համար «գաղտնի ֆոնդ» չկա
«Հունգարիան պատերազմի մեջ չի ներքաշվի». Հունգարիայի ընդդիմության առաջնորդ Մագյար
Օրբանը «պուտինիզմը» համարում է պարզունակ և անլուրջ