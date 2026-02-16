«Վաշինգտոնին վասալներ պետք չեն, այլ ուժեղ գործընկերներ». Ռուբիոն` Եվրոպային

ԱՄՆ բարձրաստիճան դիվանագետը նշում է, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է ավելի ուժեղ դաշնակիցներ Եվրոպայում, որոնք ավելի մեծ պատասխանատվություն կկրեն, քանի որ կիրակի օրը Բրատիսլավայում հանդիպել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյին:
Սլովակիան նրա Կենտրոնական Եվրոպայի երկերկրյա շրջագայության առաջին կանգառն է, որը կներառի նաև Հունգարիա այցելություն:
ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ասել է, որ Ամերիկան չի խնդրում եվրոպացի դաշնակիցներին վասալ լինել, բայց նրանք պետք է ավելի քիչ կախված լինեն Վաշինգտոնից: Ռուբիոն այս հայտարարությունն արել է Բրատիսլավայում Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի հետ բանակցություններից հետո համատեղ մամուլի ասուլիսում:
Սլովակիան Ռուբիոյի Կենտրոնական Եվրոպայի երկպետական շրջագայության առաջին կանգառն է, որը նա սկսել է կիրակի օրը՝ վերջին մի քանի օրերին Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցելուց հետո:
Նա պատրաստվում է Սլովակիայից հետո մեկնել Հունգարիա, որտեղ կհանդիպի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ՝ երկկողմ հարաբերությունները քննարկելու և տարածաշրջանում Թրամփի դաշնակիցների հետ կապերը ամրապնդելու համար:
Ֆիցոն և Օրբանը և՛ Ֆիցոն, և՛ Օրբանը Եվրոպայում Թրամփի վարչակազմի հիմնական դաշնակիցներն են, որոնք համահունչ են Վաշինգտոնի հակամիգրացիոն քաղաքականությանը և կիսում են Թրամփի տեսլականը՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ։
Ռուբիոն նվազեցնում է զորքերի վերաբաշխման վերաբերյալ մտահոգությունները
Լրագրողի հարցին պատասխանելով՝ ԱՄՆ բարձրաստիճան դիվանագետը նվազեցրեց ԱՄՆ-ի վերջին որոշումը՝ սահմանափակ թվով ամերիկյան զորքերը մայրցամաքից դուրս բերելու վերաբերյալ։
«Մենք չենք լքում ՆԱՏՕ-ն, կարող ենք մի քանի հազար զորք տեղափոխել մեկ երկրից մյուսը, բայց դա միշտ էլ այդպես է եղել», – լրագրողներին ասաց Ռուբիոն։
«Մենք չենք ուզում, որ Եվրոպան կախված լինի մեզանից, մենք չենք խնդրում Եվրոպային լինել Միացյալ Նահանգների վասալը։ Մենք ուզում ենք լինել ձեր գործընկերը։ Մենք ուզում ենք աշխատել Եվրոպայի հետ։ Եվ մեր միտքն այն է, որ որքան ուժեղ եք դուք, որքան ուժեղ են ՆԱՏՕ-ի անդամները, այնքան ուժեղ է ՆԱՏՕ-ն»։
Շաբաթ օրը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում իր ելույթում Ռուբիոն ասաց, որ ԱՄՆ-ն և Եվրոպան ունեն ընդհանուր ճակատագիր, բայց զգուշացրեց, որ Եվրոպայի մշակութային և տնտեսական անկումը պետք է շրջվի, և զանգվածային միգրացիան պետք է դադարեցվի։
Հունվարին ԵՄ շատ առաջնորդներ մտահոգություն հայտնեցին, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Գրենլանդիան գրավելու նկրտումները կարող են խաթարել ՆԱՏՕ-ն: Այս շաբաթ ԵՄ պաշտպանության հանձնակատարը հայտարարեց, որ Բրյուսելը պետք է պատրաստվի մայրցամաքում ամերիկյան զորքերը փոխարինելուն:
Ռուբիոն հրաժարվեց մանրամասն քննարկել Դանիայի հետ Գրենլանդիայի վերաբերյալ իր վերջին բանակցությունները: Նա նաև նվազեցրեց Սլովակիայի քննադատությունը Վենեսուելայում ԱՄՆ ռազմական հարձակման վերաբերյալ, որը հանգեցրեց Նիկոլաս Մադուրոյի ձերբակալությանը:
Հունվարին Ռոբերտ Ֆիկոն հայտարարեց, որ հարձակումը ինքնիշխանության և միջազգային իրավունքի խախտում է:
«Շատ երկրների դուր չեկավ այն, ինչ մենք արեցինք Վենեսուելայում: Դա նորմալ է: Դա մեր ազգային շահերից էր բխում: Վստահ եմ, որ մի օր նա կանի ինչ-որ բան, որը մեզ դուր չի գա, և մենք կասենք. «Հեյ, մեզ դուր չեկավ այն, ինչ դուք արեցիք: Եվ ի՞նչ: Դա չի նշանակում, որ մենք ընկերներ չենք լինելու», – ասաց ԱՄՆ պետքարտուղարը:
Ռուբիոն նաև ընդգծեց, որ Կենտրոնական Եվրոպան Թրամփի երկրորդ նախագահության ընթացքում կլինի գործող վարչակազմի Եվրոպայի հետ փոխգործակցության հիմնական տարածաշրջան:
Ֆիցոն քննադատում է ԵՄ-ի աջակցությունը Ուկրաինային
Ֆիցոն և Ռուբիոն քննարկել են միջուկային և ռազմական համագործակցությունը և Ուկրաինայում պատերազմին վերջ դնելու շարունակական խաղաղության ջանքերը, որը այս ամսվա վերջին լրանում է իր չորրորդ տարեդարձը։
Սլովակիայի վարչապետը քննադատել է ԵՄ-ի մոտեցումը, քանի որ այն շարունակում է ֆինանսապես և ռազմականապես աջակցել Ուկրաինային։
Ֆիցոն հիշեցրել է, որ դեկտեմբերյան ԵՄ գագաթնաժողովում Սլովակիան, Հունգարիան և Չեխիան ձեռնպահ են մնացել, երբ ԵՄ-ն հաստատել է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի աջակցության փաթեթը։
«ԵՄ-ն Ուկրաինային տրամադրում է 90 միլիարդ եվրոյի վարկ, որից 60 միլիարդը ծախսվում է զենքի վրա, իսկ 30 միլիարդը՝ նրա համար, որ Ուկրաինան կարողանա ինքնուրույն գործել», – ասել է նա։
«Ես հպարտ եմ, որ մենք չմասնակցեցինք դրան Եվրոպական խորհրդում», – հավելել է Ֆիցոն՝ նշելով, որ Կիևին ֆինանսապես աջակցելը շարունակելը միայն կերկարաձգի պատերազմը և կավելացնի երկու կողմերի զոհերի թիվը։
«Գիտե՞ք, թե ինչ է լինելու։ Դեկտեմբերին մենք կհաշվենք հաջորդ 100,000 զոհվածներին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի կողմից։ Միակ արդյունքը կլինի այն, որ Ռուսաստանը ավելի խորը կմտնի Ուկրաինա», – ընդգծել է սլովակ առաջնորդը։
Ֆիցոն նաև խստորեն քննադատեց Եվրամիության որոշումը՝ մինչև 2027 թվականը ռուսական բրածո վառելիքի ներմուծումը փուլ առ փուլ դադարեցնելու վերաբերյալ՝ ասելով, որ դա աղետալի հետևանքներ կունենա իր երկրի և ուրիշների համար։
«Սա մեծ խնդիրներ կստեղծի, քանի որ մենք հեղուկացված բնական գազի տերմինալներ չունենք»։
Ֆիցոն նաև քննարկեց Ուկրաինայի ԵՄ-ին միանալու հավակնությունները և գովաբանեց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանին իր մերժման մասին հստակ խոսելու համար։
«Մենք ասում ենք, որ Ուկրաինան կարող է միանալ ԵՄ-ին՝ ենթադրելով, որ նրանք կբավարարեն բոլոր անհրաժեշտ չափանիշները։ Մենք հիմա չենք կարող ստել Սերբիային, Չեռնոգորիային կամ Ալբանիային։ Այդ երկրները 100 անգամ ավելի լավ են պատրաստված անդամակցությանը, քան Ուկրաինան», – ասաց Ֆիցոն։
Սլովակիայի վարչապետը նաև քննադատեց Կիևին՝ Հունգարիա և իր երկիրը նավթի փոխադրման հարցը քաղաքական շանտաժի համար զենքի վերածելու համար։
Ռուբիոն կհանդիպի Օրբանի հետ Հունգարիայում
Մարկո Ռուբիոն շարունակում է իր կենտրոնական եվրոպական շրջագայությունը Հունգարիայում, որտեղ նա հանդիպում է վարչապետ Վիկտոր Օրբանի հետ։
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի տվյալներով՝ բանակցությունները կկենտրոնանան «գլոբալ հակամարտությունների լուծման խաղաղ գործընթացի» և ԱՄՆ-Հունգարիա էներգետիկ գործընկերության վրա։
Օրբանը, որը նաև Եվրամիության բացահայտ քննադատ է և Թրամփի համոզված կողմնակից, առաջին եվրոպացի առաջնորդն էր, որը հայտարարեց իր երկրի անդամակցության մասին Թրամփի «Խաղաղության խորհուրդ» նախաձեռնությանը, որը շատերը կասկածում են ՄԱԿ-ը և դրա դերը փոխարինելու փորձ լինելու մեջ։
ԱՄՆ-ն անցյալ տարվա վերջին Հունգարիային մեկ տարվա ազատում տվեց ռուսական նավթ ներմուծող երկրներին ուղղված երկրորդային մաքսատուրքերից։
Դեկտեմբերին Հունգարիան պայմանագիր կնքեց ամերիկյան էներգետիկ հսկա Chevron-ի հետ՝ Վաշինգտոնից 2 միլիարդ խորանարդ մետր հեղուկ բնական գազ (LNG) ներմուծելու համար։
Թրամփը նաև աջակցում է վարչապետ Օրբանին Հունգարիայի ընդհանուր ընտրություններում, որտեղ գործող վարչապետը ապրիլի կեսերին բախվելու է իր ամենադժվար ընտրություններին։
Հանրային հարցումներում առաջատարը ընդդիմադիր «Տիսա» կուսակցությունն է, որը գլխավորում է աջ կենտրոնամետ Պետեր Մագյարը։
